Mafe Carrascal y Carol Borda escalaron su enfrentamiento por la representación femenina en el Congreso: “El ego ha sido golpeado”

El conversatorio Women in Politics, organizado por la Universidad del Rosario, reunió a varias figuras políticas para hablar sobre la participación femenina en los espacios de poder (@MafeCarrascal/X/@carolbordaacevedo/Instagram)

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El cruce entre María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Carol Borda (Salvación Nacional) volvió a trasladar sus diferencias al debate público. Esta vez, las representantes protagonizaron un nuevo capítulo de sus confrontaciones durante el conversatorio Women in Politics, organizado por la Universidad del Rosario, en el que también participaron Paloma Valencia y Diana Castillo.

La discusión quedó expuesta después de que Carrascal compartiera en sus redes un video de su intervención. La congresista del Pacto Histórico respondió a los cuestionamientos sobre su curul y defendió el mecanismo mediante el cual llegó al Congreso. Recordó que obtuvo más de 65.000 votos en la consulta de su colectividad y que fue la mujer más votada en Bogotá.

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“Ahora resulta que nos volvimos a ganar en un paquete de papas nuestra curul, cuando soy la mujer más votada en Bogotá”, expresó al referirse a las críticas que, según dijo, han recibido las mujeres de su partido por la manera en que alcanzaron representación.

Las listas cerradas, paritarias y de cremallera fueron algunos de los temas que Mafe Carrascal puso sobre la mesa durante su intervención (@mafecarrascalr/Instagram)

La congresista también señaló a Borda por su comportamiento durante el encuentro. “No como tú (Carol Borda), cuando llegaste irrumpiendo, golpeando, insultando y queriendo hacer aparentemente que te golpeen para poder salir en un video”. Carrascal cuestionó así las acciones que, a su juicio, impiden dialogar entre mujeres con posiciones políticas distintas.

Mafe Carrascal defendió las listas paritarias

En el conversatorio, la representante relacionó la discusión sobre su curul con la defensa de las listas cerradas y paritarias y del sistema de alternancia conocido como listas cremallera. Sostuvo que estas herramientas amplían la presencia femenina en los espacios de decisión y evitan que su participación dependa de acuerdos o concesiones de otros sectores.

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Esa postura quedó consignada en el mensaje que publicó junto al video en X. Allí rechazó que su elección se presente como resultado de la casualidad. “Soy la mujer más votada de Bogotá y estoy donde estoy porque me lo he ganado. No voy a permitir que mujeres de otras colectividades, instrumentalizadas para atacar las luchas feministas y deslegitimar los avances que sí hemos impulsado desde partidos como el Pacto Histórico, vengan a cuestionar nuestro trabajo”.

Mafe Carrascal defendió su llegada al Congreso y recordó que obtuvo más de 65.000 votos en la consulta del Pacto Histórico en Bogotá (@MafeCarrascal/X)

En la misma publicación, pidió revisar su labor legislativa y trayectoria antes de descalificar su representación. “¿Que estamos aquí por un golpe de suerte? Revisen nuestro trabajo legislativo, nuestra trayectoria y nuestro activismo. Revisen las luchas que hemos dado y los derechos que hemos conquistado. Ahí van a encontrar las razones de nuestros votos”. También defendió las listas cerradas y sostuvo que las diferencias políticas deben tramitarse con respeto: “Tener una posición distinta no da derecho a agredir”.

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Carrascal anunció además que prepara una denuncia relacionada con los ataques que, según afirmó, reciben las congresistas del Pacto Histórico. “Próximamente vamos a hacer una denuncia grande sobre lo que está pasando en el Congreso de la República”, dijo durante su intervención.

Carol Borda respondió a los señalamientos

La controversia tuvo respuesta de Carol Borda. En un mensaje posterior, cuestionó que su colega le dedicara varios videos y puso en duda la cifra electoral mencionada por Carrascal. La legisladora dijo que esperaría el certificado del Consejo Nacional Electoral correspondiente a la votación del 8 de marzo antes de creer en ese dato.

Además, planteó interrogantes sobre las condiciones en las que Carrascal habría conseguido sus apoyos políticos y contrastó esa situación con su propia llegada al Congreso: “El ego de Mafe ha sido golpeado duramente para dedicarme tantos videos. Hasta no ver el certificado CNE del 8 de marzo, no creer”

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Carol Borda respondió a los señalamientos de su colega y cuestionó los respaldos políticos que, según planteó, facilitaron su elección (@CarolBordaA)

“Pero espera, aun si no, ¿me estás diciendo entonces que, a diferencia tuya, yo logré lo que logré sin la billetera del Estado? ¿Sin cuotas políticas en el grupo de género de Mininterior y demás? ¿Sin voto fusil? ¿Y en mi primer intento? Gracias por seguirme animando”, dijo la congresista en su publicación