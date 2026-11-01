Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín, equipo con el que consiguió el título del Torneo Finalización de 2009 y marcó 53 goles en su primera etapa (DIM)

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Jackson Martínez está cerca de volver al fútbol profesional. El delantero fue convocado por Independiente Medellín para el duelo del domingo 1 de noviembre ante Alianza FC, una posibilidad que llega después de más de seis años alejado de la competencia y despierta expectativa entre los hinchas antioqueños.

Su último encuentro oficial fue el 27 de julio de 2020. Ese día jugó con el Portimonense de Portugal en el triunfo 2-0 sobre el Deportivo das Aves. El 7 de diciembre anunció su retiro, tras una etapa marcada por problemas físicos que limitaron su continuidad.

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El último partido oficial de Jackson Martínez fue el 27 de julio de 2020 con el Portimonense de Portugal, en la victoria 2-0 frente al Deportivo das Aves (@DIM_Oficial/X)

Martínez cumplió 40 años el 3 de octubre de 2026 y regresó al Medellín en septiembre. Desde entonces cumple un proceso de acondicionamiento físico. La convocatoria representa un avance, aunque no confirma que vaya a tener minutos.

El encuentro ante Alianza FC corresponde a la jornada 17 de la Liga BetPlay 2-2026 y se jugará este domingo a las 6:10 p. m. en el Atanasio Girardot. Luis Amaranto Perea incluyó al delantero en el grupo con el que busca terminar una racha de cuatro partidos sin ganar.

El mal momento ha generado críticas alrededor del equipo y mantiene en riesgo su clasificación a las finales locales. Por eso, el duelo ante Alianza aparece como una oportunidad para reaccionar antes de que termine la fase de todos contra todos.

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El DIM llega a esta fecha en la octava posición, con 23 puntos. Alianza FC ocupa el puesto 14, con 18 unidades. Medellín necesita sumar para mantenerse entre los ocho que avanzarán a los cuadrangulares finales. La expectativa por Martínez se suma a la necesidad de recuperar capacidad goleadora.

La lesión que cambió el rumbo de su carrera

El camino de regreso tiene detrás varios años de dificultades físicas. El 13 de noviembre de 2015, durante su paso por el Atlético de Madrid, Martínez sufrió un esguince del ligamento lateral interno del tobillo derecho. La lesión no sanó correctamente y sus consecuencias empeoraron durante su etapa en China.

El delantero se sometió a dos cirugías reconstructivas y posteriormente intentó regresar a la actividad con el Portimonense. Sin embargo, tuvo que convivir con dolor crónico diario. Las secuelas terminaron por obligarlo a anunciar su retiro definitivo a finales de 2020, después de los intentos por recuperar su estado físico y mantenerse en el fútbol profesional.

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Antes de ese episodio, el atacante había construido una trayectoria importante con el Medellín. En su primera etapa, entre 2004 y 2009, marcó 53 goles en 146 partidos y fue parte del equipo que ganó el torneo Finalización de 2009. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol internacional y continuar su carrera en clubes de Europa y Asia.

Jackson Martínez disputó el mundial de Brasil 2014 con la selección Colombia - crédito Juan Antonio Sánchez Ocampo/Colprensa

Después de dejar el DIM, el atacante defendió clubes como el Porto de Portugal, con el que consiguió tres títulos y una gran cantidad de goles que lo llevaron al Atlético de Madrid, donde tuvo un rendimiento irregular. También pasó por el fútbol chino antes de llegar al Portimonense, donde disputó su último partido oficial. La lesión de tobillo terminó condicionando su continuidad.

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La expectativa del DIM ante Alianza FC

La convocatoria devuelve a “ChaChaCha” a una lista de competencia del equipo con el que comenzó su historia profesional. Durante su preparación para este posible regreso, Martínez disputó partidos amistosos con fines benéficos y trabajó para recuperar la condición física. Su inclusión en el grupo de Perea es el paso más concreto hacia una reaparición oficial desde que volvió al club en septiembre.

El último partido oficial de Jackson Martínez fue el 27 de julio de 2020 con el Portimonense de Portugal, en la victoria 2-0 frente al Deportivo das Aves (DIM)

La presencia de Martínez podría representar una alternativa para el ataque, un aspecto que el equipo necesita fortalecer. Sin embargo, su convocatoria no significa que sea titular ni que tenga asegurada la participación. La decisión dependerá de Perea y de la respuesta del futbolista durante el encuentro.

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