Capturan a señalado abusador de cinco menores en zonas rurales de Quindío y el homicidio de un niño de 12 años: aceptó los cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Rafael Antonio Velásquez Pinzón, señalado como presunto abusador de menores en zonas rurales de Circasia, Salento y Montenegro, Quindío (Fiscalía)

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La Fiscalía General de la Nación informó el domingo 1 de noviembre de 2026 que un hombre aceptó cargos por una serie de agresiones sexuales contra menores de edad en zonas rurales de Quindío, una investigación que también incluye el homicidio de un niño de 12 años.

El procesado, identificado como Rafael Antonio Velásquez Pinzón, fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario tras aceptar su responsabilidad en los casos.

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De acuerdo con el comunicado del ente judicial, las víctimas son cinco niños y adolescentes de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las autoridades establecieron vínculos entre hechos ocurridos en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026.

Del mismo modo, se informó que la investigación fue asumida por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío. El análisis de los casos encontró coincidencias en las circunstancias, los lugares y la forma en que habrían ocurrido los ataques, lo que permitió dar con el paradero del señalado agresor.

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El hombre investigado por abuso de menores aceptó su responsabilidad en los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron en corredores rurales de tres municipios

Según la Fiscalía, Velásquez Pinzón presuntamente abordaba a los menores cuando transitaban sin compañía por carreteras veredales para ir a sus instituciones educativas o retornar a sus casas. Los casos se registraron en áreas de Circasia, Salento y Montenegro.

El ente acusador señaló que las víctimas eran amenazadas con armas de fuego o elementos cortopunzantes. Posteriormente, habrían sido obligadas a desplazarse hacia sectores boscosos, donde se habrían cometido las agresiones sexuales.

Uno de los episodios investigados terminó con el asesinato de un niño de 12 años, homicidio que fue incluido entre los delitos imputados al capturado.

La captura se produjo en un inmueble de Quimbaya

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura en una vivienda ubicada en Quimbaya, Quindío. Durante el operativo incautaron una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos que serán sometidos a análisis forenses.

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Velásquez Pinzón fue imputado por homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos. El procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Los menores de edad habrían sido conducidos a zonas boscosas por el sujeto que los accedió carnalmente tras amenazarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios de conducta requieren escucha y atención

El caso vuelve a poner el foco en la detección temprana de posibles situaciones de violencia sexual contra menores de edad. Cambios repentinos de comportamiento, temor o rechazo persistente hacia una persona, alteraciones del sueño, aislamiento, ansiedad, bajo desempeño escolar o resistencia a ir a un lugar determinado pueden requerir atención de familiares, docentes y cuidadores.

Estas señales no prueban por sí solas la ocurrencia de un delito y deben ser abordadas sin culpabilizar al niño, niña o adolescente. Escuchar con calma, creer en su relato, evitar preguntas que induzcan respuestas y buscar apoyo institucional son pasos que pueden proteger sus derechos y evitar una mayor afectación.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indicó que, ante el conocimiento de un caso de violencia sexual, el menor debe recibir atención en salud para activar la ruta integral de protección. La denuncia penal puede ser presentada por cualquier persona y no es un requisito previo para acceder a servicios médicos inmediatos, según el instituto.

Las autoridades piden a los padres estar atentos a cualquier cambio que tengan sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía pidió reportar posibles casos adicionales

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía pidió a las personas que hayan sufrido hechos de características similares que presenten la denuncia por medio de la línea 122, los canales virtuales de la entidad o de forma presencial en la Seccional Quindío.

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El Icbf dispone además de la línea gratuita 141, habilitada las 24 horas para orientación, emergencias y protección de niños, niñas y adolescentes. El reporte oportuno permite activar medidas de protección, atención médica y acompañamiento psicológico, además de facilitar las labores de investigación.