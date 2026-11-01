Atentado en Algeciras, Huila: Policía desplegó investigación y reforzó la seguridad en la región tras la muerte de un patrullero

El director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, entregó declaraciones sobre las medidas y la situación de seguridad en la zona tras el atentado que dejó a un policía muerto, dos uniformados heridos y cuatro civiles lesionados (Policía Nacional)

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El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, llegó el domingo 1 de noviembre de 2026 a Algeciras, Huila, para coordinar la respuesta institucional tras el atentado con explosivos que dejó un policía muerto, dos uniformados heridos y cuatro civiles lesionados.

El ataque ocurrió en la noche del 31 de octubre en el casco urbano del municipio y dejó como víctima fatal al patrullero Julián Esmith Castaño López, que participaba en labores de registro y control junto a otros miembros de la institución. Según el comunicado oficial, el hecho se presentó hacia las 11:49 p. m., cuando fue activado un artefacto explosivo que, de manera preliminar, habría sido instalado en una motocicleta.

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La detonación afectó a tres policías y a cuatro habitantes de Algeciras. Castaño murió por las lesiones sufridas, mientras que los otros dos uniformados fueron trasladados para recibir atención médica, al igual que los civiles.

Tras el ataque, el director de la Policía encabezó una reunión de seguridad con el alcalde del municipio, representantes de las Fuerzas Militares y mandos de las unidades policiales que operan en esta zona del departamento. El encuentro se centró en ajustar las medidas para responder a las acciones de estructuras armadas y grupos dedicados a actividades criminales.

La Policía indicó que el objetivo de la coordinación es “aunar esfuerzos, articular capacidades institucionales y consolidar estrategias operativas” para enfrentar los hechos que afectan la seguridad local. En la reunión también revisaron los dispositivos de vigilancia y control en el territorio.

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El patrullero Julián Esmith Castaño falleció a consecuencia del impacto de la onda explosiva en el municipio de Huila (Policía Nacional)

Investigación e inteligencia buscan establecer quiénes ejecutaron el ataque

El director de la institución verificó el despliegue de equipos de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y el grupo Antiexplosivos, unidades que trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios y en el análisis de la escena para identificar a los responsables.

La hipótesis inicial apunta a que la carga explosiva estaba acondicionada en una motocicleta, aunque las autoridades mantienen las indagaciones para determinar cómo fue preparada y activada. Por ahora, no se ha atribuido el atentado a una organización en particular ni se ha informado sobre capturas vinculadas con el caso.

Los investigadores buscan establecer la participación de los autores materiales y de quienes habrían planeado el hecho. La Policía Nacional señaló que las capacidades operativas e investigativas estarán orientadas a que los responsables “sean llevados ante la justicia”.

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Miembros de la Policía Nacional de Colombia realizan un despliegue operativo para reforzar las medidas de seguridad en el municipio de Algeciras tras el atentado que cobró la vida de un uniformado (Policía Nacional)

Barrera Peña visitó a los dos policías que permanecen hospitalizados

Como parte de su visita a Huila, el mayor general se trasladó al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, donde se reunió con los dos agentes que resultaron heridos durante la explosión. El propósito fue conocer su evolución clínica y revisar la atención que reciben.

La institución expresó también sus condolencias a la familia del patrullero Castaño López y anunció acompañamiento para los allegados de los policías y civiles afectados: “Se continuará brindando acompañamiento integral a los familiares de las víctimas”.

El ataque ocurrió en medio de las tareas de control que realizaban los uniformados en la zona urbana, por lo que las autoridades evaluarán posibles refuerzos en los esquemas de vigilancia. La articulación entre Policía, Ejército y autoridades territoriales forma parte de las decisiones adoptadas después de la reunión de seguridad.

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Las autoridades acudieron a Algeciras, Huila, para reforzar la seguridad tras el hecho que dejó a un uniformado muerto (Policía Nacional)

La Policía pidió apoyo de la ciudadanía

La entidad rechazó el atentado y reiteró que mantendrá las operaciones en Huila para proteger a la población y a los integrantes de la fuerza pública. Además, solicitó a la ciudadanía entregar datos que puedan contribuir a ubicar a los implicados.

En el comunicado oficial, las autoridades pidieron a aquellos ciudadanos que tengan información que se comuniquen con la línea de emergencia 123. La Policía aseguró que los datos suministrados tendrán absoluta reserva, mientras avanzan las labores para esclarecer el ataque ocurrido en Algeciras.