Celebración de Halloween de 2027 está en veremos en Colombia debido a las elecciones territoriales del siguiente año: hay dudas con la Ley Seca

Con normalidad, miles de colombianos se disfrazan el 31 de octubre para celebrar Halloween en familia o con amigos - (IDT/Registraduría)

Guardar

Las elecciones territoriales de 2027 coincidirán con Halloween: Colombia elegirá más de 20.000 cargos locales el domingo 31 de octubre, fecha que también concentra celebraciones familiares, fiestas de disfraces y actividad comercial, según confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil al presentar el calendario electoral el 28 de octubre de 2026.

Precisamente, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la inscripción de ciudadanos comenzará el 31 de octubre de 2026 y que las candidaturas podrán registrarse desde el 30 de junio de 2027.

PUBLICIDAD

“Desde el 31 de octubre de este año, la ciudadanía podrá inscribirse, si lo requiere, para actualizar su lugar de votación. Además, el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción de candidatos, una etapa clave en la preparación de estos comicios”, indicó.

La jornada electoral del 31 de octubre de 2027 se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. (Registraduría)

De igual manera, el cronograma contempla la actualización del puesto de votación, la recolección de apoyos de grupos significativos, el registro de aspirantes, la publicación del censo electoral y el inicio de propaganda en medios. La autoridad electoral prevé un proceso gradual con plenas garantías para los participantes.

La jornada, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., definirá 32 gobernaciones, 1.103 alcaldías —incluida la Alcaldía Mayor de Bogotá—, 418 diputados, al menos 12.085 concejalías y cerca de 6.685 puestos en juntas administradoras locales (JAL).

PUBLICIDAD

Bogotá irá a segunda vuelta solo si el aspirante más votado no alcanza el 40% de los sufragios o si la distancia frente al segundo es inferior a 10 puntos porcentuales (pp); el sorteo y la publicación de jurados deberán completarse a más tardar el 16 de octubre de 2027.

Dudas por la celebración de Halloween de 2027

Por supuesto, ante las fechas que confirmó la Registraduría, surgieron dudas sobre la celebración de Halloween, ya que con normalidad, cuando hay elecciones, se establece la denominada Ley Seca, medida legal que prohíbe la fabricación, el transporte, la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas.

Precisamente, se aplica de manera temporal durante las jornadas de votación (según lo estipulado por el Código Electoral y decretos del Gobierno nacional) con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público, peleas, presiones a los votantes y garantizar la tranquilidad ciudadana.

PUBLICIDAD

Esteban Hernández, presentador, pidió cambiar la norma de la Ley Seca (@EstebanH_/X)

En la red social X, el presentador y periodista Esteban Hernández cuestionó que la fecha implique Ley Seca y pueda incentivar la abstención por celebraciones privadas. También advirtió efectos para el entretenimiento y los restaurantes; recordó que la norma tiene más de 30 años.

“La Registraduría anuncia que el fin de semana de Halloween de 2027 habrá elecciones locales (alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados). Eso significa Ley Seca, abstencionismo por celebraciones caseras y un error gigante. Además de un grave error económico por el daño al sector del entretenimiento y los restaurantes”, apuntó en la platafomra digital.

Recordó que “la decisión no es caprichosa; la norma -de hace más de 30 años- especifica que debe ser el último domingo de octubre”. Y dijo: “Hay que cambiar la norma”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la politóloga Natalia Baquero consideró que las celebraciones deberán trasladarse. “Las celebraciones de Halloween en Colombia se tendrán que adelantar el fin de semana anterior”, señaló en X sobre la coincidencia entre la fiesta y la votación.

Natalia Baquero, politóloga, pidió adelantar la celebración de Halloween (@NataliaBaquero/X)

El experto en estudios políticos y resolución de conflictos Juan David Castaño anticipó una celebración distinta a la habitual: “El 31 de octubre de 2027 los colombianos iremos a las urnas. Es decir, no Halloween, o por lo menos no de la manera acostumbrada”.

El analista Diego Fuerte, en cambio, planteó la posibilidad de combinar ambas actividades al votar antes de asistir a una fiesta de disfraces.

Antecedente de Fenalco con el Día del Padre

Hay varios antecedentes en los que las elecciones coinciden con una celebración especial. Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) promovió en 2026 adelantar el Día del Padre al 14 de junio con la campaña “El Día del Padre rueda el 14”.

PUBLICIDAD

Dicha fecha tradicional coincidía con la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, cuando se enfrentaron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, por lo que el gremio buscó evitar los efectos de la jornada electoral y la Ley Seca en familias, restaurantes, almacenes y centros comerciales.

La iniciativa no modificó legalmente el calendario festivo: fue una convocatoria comercial para anticipar las celebraciones.