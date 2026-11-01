Abelardo de la Espriella dejó por un instante su cargo para compartir con sus hijos y dividió opiniones: “Antes que presidente, soy papá”

Abelardo de la Espriella publicó una reflexión sobre la vida como padre acompañada de un video en el que le corta las uñas a su hijo (Abelardo de la Espriella/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió el 1 de noviembre de 2026 una publicación en X en la que mostró un momento junto a su hijo Filippo y aseguró lo siguiente: “Antes que presidente, soy papá”, un mensaje que generó reacciones divididas entre los usuarios de la red social.

La imagen mostró al mandatario mientras le cortaba las uñas al niño, mostrando la intimidad del hogar. De la Espriella acompañó la escena con una reflexión sobre su vida familiar y el lugar que, según afirmó, ocupa la paternidad pese a las responsabilidades de su cargo.

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“Aquí me tienen, cortándole las uñas a mi hijo Filippo, porque hay cosas que ni la agenda presidencial, ni las responsabilidades del Gobierno, ni los afanes de la vida pueden cambiar”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que los momentos cotidianos con sus hijos tienen un valor especial en medio de las obligaciones públicas: “En medio de tantas responsabilidades, estos son los momentos que más atesoro”.

La publicación fue interpretada por algunos usuarios como una defensa de la cercanía familiar y de la presencia de los padres en la crianza. Otros cuestionaron que el mandatario difundiera el episodio en redes sociales y le pidieron centrarse en sus deberes al frente del Gobierno.

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El mandatario comparte frecuentemente situaciones con su familia en redes sociales (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El mandatario calificó la paternidad como el mayor regalo de su vida

De la Espriella también afirmó que el tiempo con los hijos es irremplazable: “La felicidad está en las cosas más sencillas y el tiempo dedicado a nuestros hijos es el regalo más valioso que podemos darles”.

Además, el presidente reconoció la relevancia institucional de su cargo, aunque remarcó que su vínculo familiar trasciende esa función: “La Presidencia de la República es el más grande honor que me han confiado los colombianos, pero ser papá es el regalo más hermoso que Dios me ha dado”.

En la parte final de su video, el jefe de Estado planteó que su etapa en el poder tiene un límite, mientras que su condición de padre permanecerá: “Porque un día dejaré de ser presidente, pero nunca dejaré de ser papá”.

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La publicación concluyó con una frase dedicada a Filippo y a la paternidad: “No hay responsabilidad más sagrada ni amor más grande que ese”.

El mensaje de Abelardo de la Espriella en X dividió opiniones entre los internautas (Abelardo de la Espriella/X)

En redes sociales reaccionaron a la faceta paterna del jefe de Estado

La publicación generó gran cantidad de reacciones entre los ciudadanos, que no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo o de rechazo a la nueva publicación de Abelardo de la Espriella, que ha tenido un polémico mandato, por la cantidad de personas que apoyan a la oposición en todo el territorio nacional.

Entre los mensajes de sus detractores se encuentran algunos como: “Seguro que también puede hacerlo sin show”, “Y cuál es la novedad eso lo hace cualquier papá, o mamá, qué es lo extraordinario?” “Si alguien ha tenido trabajo en este gobierno es el camarógrafo de este show”, “Barbie hoy quiso ser manicurista” y “‘Un día dejaré de de ser presidente’ ojalá sea pronto”.

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En contraste a las críticas, hubo algunos que respaldaron al presidente con comentarios como: “Las pequeñas actuaciones colman de grandeza el corazón del hombre bueno. Un abrazo, señor presidente”, “A ese tigrillo hay que dejarle las uñas bien filosas para que defienda a su papá y su manada”, “Así es presidente, primero está la buena crianza de los hijos, sin ello no hay ni habrá patria milagro” y “Un hombre maravilloso Presidente. Se nota de lejos que tiene un hogar espectacular”.

El presidente no solo comparte en redes sociales detalles de su trabajo, sino momentos familiares (REUTERS)

Las opiniones continúan divididas entre aquellos que votaron por él y respaldan su modelo de Gobierno, a diferencia de los ciudadanos que consideran que Abelardo de la Espriella no es la mejor opción para estar al frente del país.

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