Pico y placa en Bogotá noviembre de 2026: calendario completo, festivos y modificaciones para carros y taxis

Conductores de vehículos particulares deberán revisar la rotación de pico y placa antes de circular por Bogotá en noviembre de 2026 (Alcaldía de Bogotá)

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Los vehículos particulares tendrán pico y placa en Bogotá de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. durante noviembre de 2026, con excepción de los festivos y los fines de semana. En los días impares podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; en los pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Quienes requieran movilizarse en un día con restricción pueden solicitar el permiso de Pico y Placa Solidario en el portal oficial: picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co. El trámite permite comprar autorizaciones diarias, mensuales o semestrales para circular sin la limitación.

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Los festivos del 2 y 16 de noviembre tendrán pico y placa regional

En el calendario detallado, el lunes 2 y el lunes 16 de noviembre figuran como festivos. Para esas fechas no opera la restricción habitual dentro de la ciudad, pero sí aplica el pico y placa regional en los nueve corredores de entrada a Bogotá.

La medida regional ordena el ingreso de vehículos particulares según el último dígito de la placa:

De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: pueden ingresar placas pares, terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: pueden ingresar placas impares, terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m.: el ingreso está habilitado para todas las placas.

La restricción regional funciona el último día de los puentes festivos o cuando la Administración Distrital la establezca.

El pico y placa regional divide el ingreso a la capital según si la placa termina en número par o impar - crédito Alcaldía de Bogotá

Calendario de pico y placa para carros particulares

La siguiente lista indica qué vehículos pueden circular cada día. Los sábados, domingos y festivos no aplica el pico y placa ordinario para particulares.

Lunes 2, festivo: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 3: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 4: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 6: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 7 y domingo 8: no aplica.

Lunes 9: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 10: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 12: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 13: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 14 y domingo 15: no aplica.

Lunes 16, festivo: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 17: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 18: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 19: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 20: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 21 y domingo 22: no aplica.

Lunes 23: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 24: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 y domingo 29: no aplica.

Lunes 30: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los festivos del 2 y 16 de noviembre tendrán pico y placa regional en los corredores de ingreso a Bogotá (Mariano Vimos/Colprensa)

Los taxis tienen restricción de lunes a sábado

Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. No se aplica los domingos ni los días festivos. La rotación se define por grupos de dos dígitos de la placa.

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El calendario informado para la semana del 2 al 8 de noviembre es el siguiente:

Lunes 2, festivo: no aplica.

Martes 3: placas terminadas en 9 y 0.

Miércoles 4: placas terminadas en 1 y 2.

Jueves 5: placas terminadas en 3 y 4.

Viernes 6: placas terminadas en 5 y 6.

Sábado 7: placas terminadas en 7 y 8.

Domingo 8: no aplica.

Los taxis tienen restricción de lunes a sábado, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. (Alcaldía de Bogotá)

La continuidad del calendario del pico y placa para taxis será publicada durante el transcurso de noviembre, e informada a través de las redes sociales y cuentas oficiales del distrito y la Secretaría de Movilidad.