Embargo de la Dian dejaría a Ecopetrol con recursos para menos de un mes de operaciones: crece la preocupación por trabajadores y proveedores

La Dian le sigue cobrando a Ecopetrol el dinero del IVA recaudado por venta de gasolina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ecopetrol advirtió que un eventual embargo de $16,4 billones por el litigio que tiene con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el IVA a la gasolina importada le dejaría recursos para operar apenas 23 días, según reveló la revista Cambio.

La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela con la que la compañía busca prevenir ese escenario, aunque la entidad tributaria todavía no decretó el embargo ni notificó un mandamiento de pago.

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La petrolera calcula que sus ingresos mensuales ascienden a cerca de $3,2 billones frente a gastos de $4,1 billones. Las obligaciones tributarias tienen prioridad de pago y la empresa afirma que no contaría con otras fuentes de crédito para cubrir el faltante.

El documento, elaborado el 27 de febrero de 2026 por la Gerencia de Mercado de Capitales de Ecopetrol, advierte que los recursos en moneda local quedarían congelados de inmediato. Si la empresa pudiera atender todos sus compromisos en dólares, esos saldos se agotarían en aproximadamente 23 días y la cadena de pagos quedaría paralizada.

Las cifras del riesgo financiero de Ecopetrol

La empresa estatal advierte que el impacto alcanzaría su nómina de 10.000 trabajadores, los contratos de 40.000 contratistas y obligaciones por $1,3 billones con proveedores, además de sus deudas con la banca.

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“Bajo el escenario realista, la mayoría de los pagos en moneda local cesarían de inmediato y Ecopetrol no podría cumplir con los mismos”, señala el informe conocido por el medio.

Joaquín Gutiérrez asumió la Presidencia de Ecopetrol durante un acto oficial celebrado en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta (@ECOPETROL_SA/X)

El reporte incluye también los giros mensuales de cerca de $0,6 billones en regalías para las regiones y los dividendos que Ecopetrol paga a la Nación. “En el caso que Ecopetrol S.A. pudiese pagar todas sus obligaciones en dólares, los días de supervivencia serían aproximadamente de hasta 23 días”, indica el texto, que prevé el consumo de todos los saldos disponibles en esa moneda.

Para la compañía, la restricción de liquidez no podría revertirse con una eventual decisión favorable en la justicia administrativa. “No se trata de una suma de dinero que pueda ser devuelta en el futuro si el juez administrativo falla a favor de Ecopetrol”, sostiene el documento, que asocia el escenario con una posible pérdida de empleos y una ruptura de la cadena de suministro.

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