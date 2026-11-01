Colombia

Embargo de la Dian dejaría a Ecopetrol con recursos para menos de un mes de operaciones: crece la preocupación por trabajadores y proveedores

La Corte Constitucional revisará una tutela de la petrolera, que advierte riesgos para la nómina, proveedores, bancos y regalías si se congelan sus fondos locales

Un mazo de juez de madera oscura se apoya sobre una base de madera clara en un escritorio marrón. Las palabras "DIAN" y el logo de "Ecopetrol" flotan en el fondo.
La Dian le sigue cobrando a Ecopetrol el dinero del IVA recaudado por venta de gasolina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ecopetrol advirtió que un eventual embargo de $16,4 billones por el litigio que tiene con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el IVA a la gasolina importada le dejaría recursos para operar apenas 23 días, según reveló la revista Cambio.

La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela con la que la compañía busca prevenir ese escenario, aunque la entidad tributaria todavía no decretó el embargo ni notificó un mandamiento de pago.

PUBLICIDAD

La petrolera calcula que sus ingresos mensuales ascienden a cerca de $3,2 billones frente a gastos de $4,1 billones. Las obligaciones tributarias tienen prioridad de pago y la empresa afirma que no contaría con otras fuentes de crédito para cubrir el faltante.

El documento, elaborado el 27 de febrero de 2026 por la Gerencia de Mercado de Capitales de Ecopetrol, advierte que los recursos en moneda local quedarían congelados de inmediato. Si la empresa pudiera atender todos sus compromisos en dólares, esos saldos se agotarían en aproximadamente 23 días y la cadena de pagos quedaría paralizada.

Las cifras del riesgo financiero de Ecopetrol

La empresa estatal advierte que el impacto alcanzaría su nómina de 10.000 trabajadores, los contratos de 40.000 contratistas y obligaciones por $1,3 billones con proveedores, además de sus deudas con la banca.

PUBLICIDAD

“Bajo el escenario realista, la mayoría de los pagos en moneda local cesarían de inmediato y Ecopetrol no podría cumplir con los mismos”, señala el informe conocido por el medio.

Joaquín Gutiérrez asumió la presidencia de Ecopetrol durante un acto oficial realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta - crédito @ECOPETROL_SA/X
Joaquín Gutiérrez asumió la Presidencia de Ecopetrol durante un acto oficial celebrado en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta (@ECOPETROL_SA/X)

El reporte incluye también los giros mensuales de cerca de $0,6 billones en regalías para las regiones y los dividendos que Ecopetrol paga a la Nación. “En el caso que Ecopetrol S.A. pudiese pagar todas sus obligaciones en dólares, los días de supervivencia serían aproximadamente de hasta 23 días”, indica el texto, que prevé el consumo de todos los saldos disponibles en esa moneda.

Para la compañía, la restricción de liquidez no podría revertirse con una eventual decisión favorable en la justicia administrativa. “No se trata de una suma de dinero que pueda ser devuelta en el futuro si el juez administrativo falla a favor de Ecopetrol”, sostiene el documento, que asocia el escenario con una posible pérdida de empleos y una ruptura de la cadena de suministro.

En desarrollo...

Temas Relacionados

EcopetrolDianGasolinaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caldas avanza en su reconstrucción tras el terremoto: ejecuta 10 proyectos de infraestructura por más de $107.000 millones

El departamento estructuró intervenciones en salud, primera infancia, atención a adultos mayores, seguridad y comercio local, mientras las necesidades de recuperación en 26 municipios ya superan los $2,2 billones

Caldas avanza en su reconstrucción tras el terremoto: ejecuta 10 proyectos de infraestructura por más de $107.000 millones

Sinuano Día resultados de hoy domingo 1 de noviembre: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy domingo 1 de noviembre: ganadores del último sorteo

Chontico Día resultados de hoy domingo 1 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy domingo 1 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella dejó por un instante su cargo para compartir con sus hijos y dividió opiniones: “Antes que presidente, soy papá”

El mandatario de los colombianos compartió una reflexión personal sobre la crianza y los momentos domésticos que, según señaló, atesora durante su mandato

Abelardo de la Espriella dejó por un instante su cargo para compartir con sus hijos y dividió opiniones: “Antes que presidente, soy papá”

Celebración de Halloween de 2027 está en veremos en Colombia debido a las elecciones territoriales del siguiente año: hay dudas con la Ley Seca

Los comicios del 31 de octubre de 2027 pondrán en juego más de 20.000 cargos públicos y obligarán a adaptar las celebraciones familiares y comerciales

Celebración de Halloween de 2027 está en veremos en Colombia debido a las elecciones territoriales del siguiente año: hay dudas con la Ley Seca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

Deportes

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro