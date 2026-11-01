Venta de carros nuevos en Colombia creció 39,5% en octubre y superó las cifras de todo 2025: vehículos eléctricos e híbridos impulsan el mercado

El mercado automotor colombiano registró 279.387 vehículos nuevos entre enero y octubre de 2026, según cifras de Fenalco y la Andi (Colprensa)

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El sector automotor colombiano mantiene una tendencia positiva y ya dejó atrás las cifras de comercialización del año pasado. El buen comportamiento de las matrículas se reflejó en octubre, cuando varios segmentos registraron aumentos de dos dígitos y las principales ciudades del país reportaron avances en la compra de vehículos nuevos.

Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 279.387 carros nuevos en Colombia, un crecimiento del 39,5% frente al mismo periodo de 2025. La cifra también supera las 254.205 unidades registradas durante los 12 meses del año anterior, de acuerdo con el informe elaborado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

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El mercado automotor colombiano mantiene su tendencia de crecimiento, impulsado por el aumento en las matrículas de vehículos particulares, comerciales, eléctricos e híbridos durante 2026 (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

El resultado confirma la recuperación del mercado y muestra que la dinámica comercial se ha mantenido durante buena parte del año. Solo en octubre se registraron 32.175 vehículos nuevos, un incremento del 27,4% frente al mismo mes de 2025. Además, fue el mejor octubre para el sector desde 2014.

Kia, Renault y Toyota lideran las matrículas en Colombia

Al revisar el comportamiento por fabricantes, Kia se ubicó en el primer lugar del mercado entre enero y octubre, con 36.204 vehículos matriculados. La marca alcanzó un crecimiento del 36,1% frente al mismo periodo de 2025. Renault ocupó la segunda posición con 27.477 unidades y una variación positiva del 4,5%. Toyota quedó tercera, con 25.477 matrículas, lo que representó un aumento del 21,9%.

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El listado de las cinco marcas con mayores registros lo completaron Chevrolet, con 21.077 vehículos y un crecimiento del 25,4%, y Mazda, que alcanzó 19.317 unidades, un 12,8% más que entre enero y octubre de 2025.

Por segmentos, los vehículos comerciales de pasajeros tuvieron el mayor crecimiento durante octubre, con una variación del 54,1%. Los SUV también mostraron un comportamiento destacado, al aumentar sus matrículas un 42,1%, mientras que las vans registraron un avance del 30%.

Kia lideró las matrículas de carros nuevos en Colombia con 36.204 unidades, seguida por Renault y Toyota (Colprensa)

En cuanto a la distribución geográfica, Sincelejo encabezó el crecimiento de las matrículas en octubre, con un incremento del 69,6%. Bogotá ocupó el segundo lugar, con 62,7%, seguida de Cali, donde los registros aumentaron 58,5%. Cúcuta y Cartagena de Indias también sobresalieron en el balance mensual, con crecimientos del 44,5% y 36%, respectivamente.

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Los carros eléctricos e híbridos también impulsan el mercado

Una de las tendencias más destacadas del informe es el avance de los vehículos eléctricos, cuyas matrículas aumentaron 207% durante los primeros 10 meses de 2026. En ese periodo se registraron 44.387 unidades, frente a las 14.456 del mismo lapso del año anterior.

En octubre, este segmento alcanzó 4.603 vehículos nuevos, un crecimiento del 120,2% frente al mismo mes de 2025. Los híbridos también mantuvieron resultados favorables: durante ese mes sumaron 10.610 matrículas, un 53,7% más en comparación anual. En el acumulado llegaron a 85.081 unidades, con un aumento del 60%.

Aunque el reporte no presenta una clasificación completa de los modelos eléctricos, algunos consiguieron entrar al listado de los 20 vehículos más matriculados de todas las tecnologías. El Tesla Model Y fue el más destacado, con 884 unidades en octubre y el quinto lugar de la clasificación general. Entre enero y octubre acumuló 15.265 matrículas, resultado que lo mantiene en el primer puesto entre todas las líneas del mercado colombiano.

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El Tesla Model Y fue uno de los modelos más destacados del mercado colombiano: ocupó el quinto lugar de la clasificación general de octubre, con 884 unidades (Luisa Gonzalez/REUTERS)

También sobresalieron el Chery E5, con 592 unidades y la novena posición mensual, y el BYD Yuan UP, que registró 512 vehículos y ocupó el puesto 15. Este último modelo acumuló 4.954 matrículas durante el año y alcanzó la casilla 11 de la clasificación general.

Por marcas, BYD registró 1.091 vehículos en octubre y ocupó el décimo lugar. Tesla llegó a 955 unidades, con la casilla 12, mientras que Deepal cerró el grupo de las 20 marcas con mayores matrículas, al sumar 273 vehículos. En el balance anual, Tesla aparece en el sexto puesto y BYD en el undécimo.