INS pidió calma tras activar vigilancia preventiva por viajeros procedentes del Congo: “No se ha confirmado ningún caso de ébola”

La entidad sanitaria activó protocolos de prevención después de identificar cuatro personas relacionadas con un desplazamiento reciente al país africano, dos de ellas con malaria (Instituto Nacional de Salud )

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La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá, aseguró que no hay casos confirmados de ébola en Colombia, luego de que las autoridades activaran una investigación epidemiológica por cuatro personas relacionadas con un viaje a la República Democrática del Congo. Dos de ellas tienen diagnóstico de malaria y una murió el 31 de octubre.

El pronunciamiento de la funcionaria buscó despejar las inquietudes surgidas por la toma de muestras para descartar otras infecciones, entre ellas el virus del ébola. La medida se adoptó por el antecedente de desplazamiento de los pacientes en territorio africano y hace parte de los protocolos de vigilancia ante eventos de interés en salud pública.

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“Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de ébola en esta investigación”, afirmó Cucunubá. La directora indicó que el INS, el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales mantienen el seguimiento de los pacientes y de las personas que tuvieron contacto con ellos.

Dos de los cuatro viajeros fueron diagnosticados con malaria

La investigación comenzó tras identificar a cuatro personas vinculadas con un viaje reciente al Congo. De ese grupo, dos recibieron diagnóstico confirmado de malaria por Plasmodium falciparum, una especie que puede causar cuadros graves de la enfermedad, diferente al ébola.

Dos personas con antecedentes de viaje a la República Democrática del Congo recibieron diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum. (Europa Press)

Uno de los pacientes, un hombre de 33 años, murió el 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira, Valle del Cauca. La segunda persona, de 50 años, continúa internada en Cali bajo medidas de aislamiento y precaución mientras avanzan las verificaciones médicas y de laboratorio.

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Cucunubá explicó que las autoridades también ubicaron a dos contactos estrechos que presentaron síntomas. Ambos tienen malaria y reciben el tratamiento correspondiente, según la información difundida por el INS.

La malaria es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados. El diagnóstico de los pacientes se relaciona con el viaje internacional y no con una transmisión local confirmada en Colombia, de acuerdo con los datos entregados por las autoridades sanitarias.

Las pruebas de ébola son una medida de precaución

La directora del INS señaló que las muestras adicionales se tomaron como parte de la investigación epidemiológica. El objetivo es descartar otras infecciones asociadas a la presencia de fiebre y al itinerario reciente de los viajeros.

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La directora del Instituto Nacional de Salud descartó la existencia de casos confirmados de ébola en Colombia. (INS)

“Como parte de esta investigación se tomaron muestras para descartar otras posibles infecciones, incluyendo el virus del ébola”, indicó la funcionaria. La activación de esta vigilancia no implica, según precisó, que exista un diagnóstico positivo de esa enfermedad.

La vigilancia preventiva responde al historial de viaje de las personas investigadas, mientras las autoridades determinan con mayor detalle los lugares donde estuvieron, las fechas de permanencia y las posibles exposiciones antes de su llegada a Colombia. Los análisis de laboratorio continúan para establecer si existe alguna otra condición de salud que requiera medidas adicionales de respuesta.

Cali, Palmira y el Valle del Cauca participan en el seguimiento

El INS coordina las acciones con la cartera de Salud, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y las autoridades sanitarias de Cali y Palmira. Los equipos de respuesta inmediata adelantan el seguimiento clínico, la identificación de contactos y la reconstrucción de los hechos relacionados con los casos.

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La investigación busca establecer con precisión los desplazamientos de los cuatro ciudadanos, los sitios en los que permanecieron en la República Democrática del Congo y los contactos que pudieron tener tras regresar al país.

Para esa tarea, las autoridades cuentan con el apoyo de Migración Colombia, entidad que participa en la revisión de los trayectos internacionales y de la información disponible sobre el ingreso de los viajeros.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud mantienen la vigilancia epidemiológica en Cali y Palmira tras detectar casos de malaria en viajeros procedentes de la República Democrática del Congo (@MinSaludCol / X)

“Estamos realizando los análisis de laboratorio, el seguimiento epidemiológico y la identificación de posibles contactos”, señaló Cucunubá. La información sobre los recorridos de las personas afectadas permitirá definir las medidas sanitarias que correspondan en cada caso.

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El INS pidió consultar ante fiebre después de un viaje al Congo

La directora del INS hizo un llamado a quienes hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo para que acudan a los servicios de salud si presentan fiebre u otros síntomas al regresar a Colombia. También pidió que informen a los profesionales médicos sobre su itinerario internacional.

La detección temprana permite iniciar el tratamiento contra la malaria y activar los protocolos de vigilancia necesarios, según explicó Cucunubá. La recomendación apunta a facilitar una atención oportuna y a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a enfermedades importadas.