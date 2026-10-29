Colombia

Oposición celebró decisión de juez que restituye más de 50 piezas del Museo Nacional retiradas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Quisieron borrar nuestra historia”

Congresistas y sectores afines a la izquierda celebraron el fallo, mientras cuestionaron el retiro de objetos relacionados con el acuerdo de paz, movimientos feministas, víctimas y población Lgbtiq+

Gabriela Muñoz, Wally y Lalis reaccionaron tras orden judicial de restituir obras del Museo Nacional - crédito @gabymunozz_/X - @MeDicenWally/X - @smilelalis/X
Gabriela Muñoz, Wally y Lalis reaccionaron tras orden judicial de restituir obras del Museo Nacional - crédito @gabymunozz_/X - @MeDicenWally/X - @smilelalis/X
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El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia que restituyan en 48 horas la totalidad de las piezas retiradas de exhibición el 15 de octubre de 2026. La decisión resolvió una tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico.

La providencia amparó los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica. Las obras deberán retornar a los espacios donde estaban expuestas, con las condiciones necesarias para su conservación, mientras las entidades realizan una evaluación técnica y curatorial.

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El fallo acumuló 15 tutelas relacionadas con el desmonte de elementos vinculados con la memoria política del país, el acuerdo de paz, movimientos feministas y organizaciones de la población Lgbtiq+.

El despacho señaló que futuras determinaciones deberán respetar criterios de pluralismo, igualdad, enfoque diferencial y de género, además de la prohibición de censura.

Gabriela Muñoz cuestionó el retiro de los elementos - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz cuestionó el retiro de los elementos - crédito @gabymunozz_/X

Tras lo anterior, la exintegrante del Gobierno de Gustavo Petro Gabriela Muñoz se pronunció tras conocerse la sentencia. En su publicación, afirmó que el caso representa una advertencia frente a posibles restricciones a los contenidos culturales e históricos.

“Así empieza a asomarse el autoritarismo”, escribió Muñoz. La exfuncionaria sostuvo que un juez tuvo que recordar al presidente y a la ministra que “el arte es libre” y que “la memoria no se censura”.

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También señaló que los relatos sobre el pasado nacional no pueden estar sujetos a la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder. “La historia de este país no le pertenece a nadie”, expresó.

Duvalier Sánchez habló de una disputa por la memoria histórica - crédito @DuvalierSanchez/X
Duvalier Sánchez habló de una disputa por la memoria histórica - crédito @DuvalierSanchez/X

El congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez afirmó que el retiro de las obras buscaba alterar la forma en que los ciudadanos conocen episodios del país. “Quisieron borrar nuestra historia”, señaló.

Sánchez sostuvo que las piezas fueron retiradas para condicionar lo que los visitantes pueden ver y pensar dentro del Museo Nacional. Según su mensaje, la decisión judicial rechazó esa posibilidad y protegió las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.

“El Juzgado 24 de Familia de Bogotá amparó la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica”, manifestó el legislador. También resaltó que la sentencia ordenó devolver los objetos en el plazo fijado por el juez.

El congresista mencionó a las mujeres, la población Lgbtiq+, las víctimas y quienes tienen posturas distintas como grupos que deben estar representados en los relatos históricos. “Todos cabemos en la historia de Colombia”, afirmó.

Alejandro Ocampo recordó que fueron presentadas 15 tutelas - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo recordó que fueron presentadas 15 tutelas - crédito @alejoocampog/X

Para Sánchez, el museo no puede adecuar sus exhibiciones a las preferencias de una administración. “La memoria no se censura”, concluyó en su publicación, que acompañó con la etiqueta #DerechaAntiderechos.

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo destacó que la decisión judicial respondió a 15 acciones de tutela, entre ellas las interpuestas por Becerra y el exsenador Humberto de la Calle.

Ocampo señaló que la sentencia exige que cualquier resolución futura sobre las exhibiciones observe el pluralismo, el enfoque de género y la prohibición de censura. “La historia no es propiedad del gobierno de turno”, escribió.

El senador también pidió que se cumpla el fallo y cuestionó que, a su juicio, la ministra de Cultura no hubiera explicado cuáles fueron los criterios para ordenar la salida de las piezas.

Lalis celebró el pronunciamiento del juzgado - crédito @smilelalis/X
Lalis celebró el pronunciamiento del juzgado - crédito @smilelalis/X

La representante del Pacto Histórico, Laura Daniel Beltrán conocida como Lalis, atribuyó el resultado de la tutela a las gestiones de Gabriel Becerra, Ana Erazo y Daniel Monroy. Según afirmó, la orden impide que los espacios museográficos se utilicen para acomodar la historia a intereses políticos.

“Hasta que la justicia les puso freno”, expresó. La congresista sostuvo que los museos deben preservar la memoria colectiva y cuestionó lo que llamó “patria Milagro”.

Wally celebró la orden de devolver las piezas al Museo Nacional y atacó al Gobierno - crédito @MeDicenWally/X
Wally celebró la orden de devolver las piezas al Museo Nacional y atacó al Gobierno - crédito @MeDicenWally/X

Por último, el senador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro conocido como Wally, también integrante del Pacto Histórico, informó que el juez ordenó restituir las piezas en 48 horas. En su mensaje lanzó descalificaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Cultura.

“Una menos para el dictadorzuelo y la impresentable ministra de Cultura”, señaló Wally.

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