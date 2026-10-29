Colombia

La Policía y el FBI capturaron en Barranquilla a alias La Patrona y a Pau, señalados de ser enlaces entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo

La operación Lanza Roja detuvo con fines de extradición a Sophia Mourra Lozano y Adolfo Paulin González, señalados de coordinar el traslado transcontinental de estupefacientes desde la costa Caribe colombiana

La Policía Nacional atribuyó la coordinación del cargamento, preparado en octubre desde la capital del Atlántico, a los dos mexicanos detenidos por su presunta relación con organizaciones criminales colombianas y extranjeras - crédito Policía Nacional
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Sophia Mourra Lozano, alias “La Patrona”, y Adolfo Paulin González, alias “Pau”, fueron capturados en Barranquilla con fines de extradición por su presunto papel como enlaces entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el clan del Golfo.

Las autoridades les atribuyen la coordinación de rutas de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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La operación “Lanza Roja” también frustró el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, un cargamento que los detenidos habrían coordinado durante octubre desde la capital del Atlántico, según la Policía Nacional de Colombia.

“En desarrollo de la Operación “Lanza Roja”, la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales (GESIN) de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo decidido y de confianza del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami, materializó en la ciudad de Barranquilla la captura con fines de extradición de los ciudadanos mexicanos Sophia Mourra Lozano, alias de ‘La Patrona’, y Adolfo Paulin González, alias ‘Pau’“, se observa en el comunicado emitido por la Policía Nacional.

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Así mismo, el presidente de la República Abelardo de la Espriella también hizo el anuncio a través de su cuenta en X: “En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo”.

Costa Rica, punto de acopio de la ruta internacional

La oficina del FBI en Miami participó junto con la Policía Nacional y la Fiscalía en el operativo contra los enlaces de los carteles - crédito Policía Nacional
La oficina del FBI en Miami participó junto con la Policía Nacional y la Fiscalía en el operativo contra los enlaces de los carteles - crédito Policía Nacional

La investigación estableció que los cargamentos procedían de laboratorios clandestinos atribuidos al clan del Golfo y salían del litoral Caribe colombiano mediante lanchas rápidas Go Fast, embarcaciones diseñadas para desplazarse a gran velocidad, o a través de la contaminación de buques cargueros de alto bordo.

Costa Rica funcionaba como el primer destino de la ruta y como centro de acopio internacional. Desde ese país, la estructura reenviaba la droga hacia México, Estados Unidos y distintos puertos europeos.

“La operación ‘Lanza Roja’ neutralizó, además, el envío de UNA TONELADA DE COCAÍNA hacia Estados Unidos y golpeó una red de bandidos que utilizaba a Costa Rica como plataforma para distribuir droga en América y Europa”, añadió el mandatario.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, explicó que las autoridades han decomisado más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína vinculadas con esta alianza desde 2024 en aguas internacionales.

La operación Lanza Roja frustró el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos desde la costa del Atlántico - crédito Policía Nacional
La operación Lanza Roja frustró el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos desde la costa del Atlántico - crédito Policía Nacional

“Los cargamentos tenían como destino inicial Centroamérica, específicamente Costa Rica, país que la estructura utilizaba como centro de acopio internacional para posteriormente reenviar los alijos hacia México, Estados Unidos y distintos puertos de Europa. Gracias al seguimiento de investigación criminal e inteligencia, desde el año 2024 la Policía ha logrado incautarle a esta alianza narcoterrorista más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales”: explicó, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN)“, indicó el oficial.

La captura fue realizada por el Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, cuya oficina en Miami participó en la operación.

Dos requeridos para un proceso de extradición

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X luego de la captura de los enlaces entre el clan del Golfo y el Cartel Nueva Generación Jalisco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X luego de la captura de los enlaces entre el clan del Golfo y el Cartel Nueva Generación Jalisco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades identificaron a Lozano y González como representantes directos del Cartel Jalisco Nueva Generación ante el clan del Golfo. Su función, de acuerdo con la investigación, era dirigir la cadena logística del transporte transcontinental de cocaína desde Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció las capturas a través de su cuenta en X y afirmó: “Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional”.

También sostuvo que perseguirá a las redes de tráfico de drogas “No habrá escondite ni tregua para quienes pretendan seguir ganando plata envenenando gente. Los voy a perseguir hasta el último eslabón de sus estructuras criminales”.

Los dos ciudadanos mexicanos son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Serán trasladados a Bogotá y quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, para los trámites legales y diplomáticos de su extradición.

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