Sebastián Villalobos contó cómo afronta su separación de Camila Santamaría, la madre de su hija: “Poniéndole orden a mi vida”

Sebastián Villalobos reveló qué ha cambiado tras el fin de su relación - crédito @sebas / Instagram

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Sebastián Villalobos se refirió por primera vez de forma pública a su ruptura con Camila Santamaría y aseguró que ambos buscan priorizar el bienestar de su hija, Isla. El creador de contenido habló sobre la situación durante una entrevista con el programa Pa’ Picar, donde reconoció que atraviesa un momento complejo, aunque afirmó que mantiene una relación cordial con su expareja.

El participante de MasterChef Celebrity contó que, tras la separación, concentra parte de su tiempo en reorganizar asuntos personales. Entre ellos mencionó el lugar en el que vivirá y el traslado de sus pertenencias, procesos que todavía define después del final de la relación.

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“Digamos que ando como solucionando un poco, poniéndole orden a mi vida personal. Tuve una separación hace poco”, comentó Sebastián Villalobos al inicio de la conversación.

La ruptura entre el influencer y Camila Santamaría se conoció el 2 de octubre de 2026, cuando ella informó en sus historias de redes sociales que la pareja había tomado la decisión de poner fin a su noviazgo. La relación despertó interés entre sus seguidores, en especial porque ambos comparten la crianza de Isla.

Villalobos afirmó que la prioridad es ser padres de Isla

Durante la entrevista, Villalobos explicó que enfrenta esta ruptura desde una perspectiva distinta a experiencias anteriores debido a la presencia de su hija. El creador de contenido reconoció que el proceso implica retos, pero dijo que buscan manejarlo con responsabilidad. “Evidentemente es un momento difícil porque nunca había tenido una separación donde hay hijos involucrados”, expresó.

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El influencer señaló que, pese al final de la relación sentimental, no existe una confrontación entre él y Santamaría. Según afirmó, ambos buscan establecer una comunicación adecuada y conservar un vínculo basado en las necesidades de la niña.

“Afortunadamente, entre Cami y yo las cosas están bien. No hay como un punto de inflexión donde digamos: ‘No, yo no quiero volver a ver a esta’”, señaló Villalobos durante la charla.

El participante de MasterChef Celebrity agregó que la distancia forma parte de esta nueva etapa, aunque considera necesario que ambos mantengan conversaciones para definir los asuntos relacionados con Isla. “Prima, por sobre todas las cosas, ser padres de Isla”, afirmó.

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El trabajo lo mantuvo ocupado, aunque aún debe definir dónde vivirá

Villalobos también se refirió al impacto que su agenda laboral ha tenido durante las semanas posteriores a la separación. El creador de contenido indicó que el trabajo le permitió mantenerse ocupado, aunque reconoció que esa dinámica también aplazó decisiones personales importantes.

“El hecho de tener tanto trabajo me ha mantenido de alguna forma distraído”, comentó. Aseguró que esa situación tuvo aspectos positivos y negativos, pues le permitió evitar algunos momentos de tristeza, pero le dificultó organizar su vida cotidiana.

Con un tono distendido, reconoció que todavía no ha terminado de resolver dónde vivirá. “Para mal, es como que no he podido todavía organizar dónde voy a vivir. Apenas ayer pude pasar mis cosas a otro lugar (...) Hay muchas cosas que todavía estamos definiendo”, relató.

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Villalobos sostuvo que tanto él como Santamaría aún tienen asuntos que deben definir tras el fin de la relación. Pese a ello, afirmó que se siente tranquilo y planteó una reflexión sobre su forma de entender los vínculos afectivos.