Alfredo Morelos se perderá el partido de Atlético Nacional contra Santa Fe: estos son los convocados de Lucas González para el clásico de la Liga BetPlay

Edwin Cardona le dio el empate a Atlético Nacional 1-1 ante el DIM - crédito @nacionaloficial/Instagram

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Atlético Nacional, dirigido por Lucas González, recibirá a Independiente Santa Fe en el partido aplazado de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II sin Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda ni Néider Parra, mientras busca sostener su liderazgo antes de los cuadrangulares.

Alfredo Morelos quedó fuera por decisión técnica, pese a que había entrenado y sumado minutos en el clásico antioqueño. La medida estaría vinculada con la lesión reciente del delantero y con la intención de no exponerlo en la recta final del campeonato.

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Tampoco fueron incluidos Matheus Uribe ni Edwin Cardona. La ausencia de Cardona responde a la acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Kevin Parra tampoco integra el grupo tras las declaraciones polémicas que publicó en sus redes sociales.

Milton Casco sí fue convocado, aunque deberá cumplir una fecha de suspensión si recibe una amonestación, ya que alcanzaría las cinco tarjetas amarillas en la Liga BetPlay.

Convocados por Lucas Gonzales para el partido de Atlético Nacional contra Independiente Santa Fe - crédito Atlético Nacional

La nómina contará con los regresos de Elías Cabrera, James Rodríguez y Andrés Román, además de los juveniles José Escorcia, Emanuel Benítez y Simón Rojas. Los tres últimos disputaron la Supercopa Juvenil contra Deportes Tolima, serie que perdió el conjunto antioqueño.

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La convocatoria quedó integrada por los arqueros Franco Armani y Luis Marquínez; los defensas César Haydar, William Tesillo, Andrés Reyes, Román, Casco y Samuel Velásquez; los volantes Rojas, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Xavi Ríos, Cabrera, Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez; y los delanteros Nicolás Rodríguez, Escorcia, Benítez y Andrés Sarmiento.

Tres lesiones en recuperación para Nacional

Ian Poveda se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el tobillo - crédito David Jaramillo/Colprensa

Marlos Moreno continúa fuera por una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. El atacante ya comenzó trabajos de campo con vistas a reintegrarse a los entrenamientos junto al plantel, pero no alcanzó a recuperarse para el clásico ni estará ante Santa Fe.

Ian Carlo Poveda fue operado del tobillo izquierdo y tendrá una incapacidad inicial de tres meses. Néider Parra, por su parte, sufrió un esguince en el mismo tobillo y su retorno dependerá de la evolución de la lesión.

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Así llegan Atlético Nacional y Santa Fe al partido aplazado de la fecha 5

Atlético Nacional y Santa Fe tendrán un duelo lleno de nivel e historia por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Nacional ha marcado 30 goles y recibió 13 en el torneo. En sus 10 compromisos más recientes consiguió cinco triunfos, tres igualdades y dos derrotas, con 17 tantos convertidos.

Santa Fe suma ocho victorias, cuatro empates y tres caídas, con 23 goles anotados y 15 recibidos. En los 10 enfrentamientos más recientes entre ambos clubes, Nacional obtuvo cinco victorias, el equipo bogotano una y hubo cuatro empates.

El equipo antioqueño llega clasificado y con dos victorias consecutivas, incluida la del clásico ante Independiente Medellín por 2-1. Nacional encabeza el torneo con 32 puntos, obtenidos tras 10 triunfos, dos empates y tres derrotas en 15 partidos.

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Santa Fe ocupa el cuarto puesto con 28 unidades y también atraviesa una racha de dos victorias, ambas por 2-1, frente a Atlético Bucaramanga y Jaguares de Córdoba. El encuentro enfrenta a dos equipos instalados entre los cuatro primeros.

El antecedente inmediato favorece al conjunto antioqueño, que ganó 2-1 como visitante en febrero de 2026. El último partido disputado en el escenario de Nacional terminó 1-1 en julio de 2025.

Ficha del partido Atlético Nacional vs. Santa Fe

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe - Fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia.

Fecha y hora : jueves 29 de octubre- 8:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play.

Posible alineación Atlético Nacional : Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín; Andrés Sarmiento, Elías Cabrera, Juan Rengifo y James Rodríguez.

Posible alineación Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega.