Jhon Jáder Durán podrá jugar con el Benfica: el Consejo de Disciplina suspendió su sanción y el colombiano estará en la Copa de la Liga de Portugal

Momento de la pelea entre un jugador del Santa Clara y Jhon Jader Durán - crédito Sport TV

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El delantero colombiano Jhon Durán quedó habilitado de forma provisional para que Benfica lo utilice el 29 de octubre de 2026 ante Gil Vicente, por los cuartos de final de la Allianz Cup (Copa de la Liga de Portugal).

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un proceso disciplinario contra el jugador, una medida que suspende el castigo que pesaba sobre él.

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El colombiano fue suspendido tras el partido ante Santa Clara en el cual Benfica remontó por 2-1-crédito Record Portugal

La decisión se produjo después de que los responsables de Benfica pidieran retirar la sanción al considerar que las imágenes del incidente demostraban que Durán no había cometido una conducta que justificara la tarjeta roja, según el diario portugués Record.

El organismo ordenó nuevas diligencias y estableció un plazo de 15 días para definir la sanción definitiva. Fernando, jugador de Santa Clara que participó en la discusión con Durán después del encuentro, también quedó sometido a un proceso disciplinario.

Así fue la expulsión de Jhon Durán y la solicitud del Benfica para suspender la sanción

El árbitro expulsó a Jhon Jader Durán después de las discusiones una vez pitó el final del partido - crédito Sport TV

Es importante recordar que, el de octubre, Benfica solicitó al Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol que retire la sanción impuesta a Jhon Jáder Durán, expulsado tras el triunfo por 2-1 ante Santa Clara, para que el delantero colombiano pueda jugar frente a Gil Vicente por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

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El club cuestionó que el árbitro Cláudio Pereira basara su decisión en expresiones que admitió no haber entendido.

Pereira registró la expulsión por lenguaje o gestos ofensivos, injuriosos o groseros, pero no identificó las palabras ni los insultos que habría pronunciado Durán. El árbitro escribió que, tras una provocación del brasileño Fernando, el delantero se dirigió a él con “palabras imperceptibles para el equipo arbitral, que contribuyeron a propagar el conflicto generalizado”, según A Bola.

Jhon Durán podrá jugar ante Gil Vicente-crédito Eduardo Costa/EFE/EPA

Benfica sostuvo que esa explicación contiene una contradicción: el árbitro atribuyó la extensión de la pelea a expresiones que declaró no haber percibido. El club también afirmó que las imágenes no muestran agresividad ni gestos provocadores del atacante colombiano.

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La institución calificó el episodio como otro caso de “extraordinaria creatividad arbitral” y exigió una investigación rigurosa. En su comunicado, cuestionó:

“¿Cómo puede el árbitro atribuir este efecto a palabras que afirma no haber oído? ¿Y cómo puede sostener esta versión cuando las imágenes no muestran ninguna agresión ni gesto provocador por parte del jugador del Benfica?”.

El reclamo recordó el antecedente del árbitro Gustavo Correia en Famalicão. Benfica aseguró que en ese episodio se demostró que el informe arbitral no se ajustaba a los hechos y acusó al juez de haber mentido deliberadamente.

El club añadió: “Nos encontramos ante otro episodio de arbitraje arbitral extraordinario, que exige una investigación rigurosa. Tras el caso de Gustavo Correia en Famalicão, donde se demostró que el informe no se ajustaba a los hechos —y que el árbitro mintió deliberadamente—, el Benfica no aceptará que un nuevo informe, manifiestamente contradicho por la realidad, sea tratado con indulgencia. Esta nueva falsedad debe ser investigada y sancionada con la seriedad que merece”.

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Jhon Durán se recuperó de una lesión e ingresó en los minutos finales de la victoria del Benfica 2-1 contra Santa Clara - crédito Benfica

Durán había ingresado en el tramo final ante Santa Clara, luego de ausentarse de compromisos anteriores por problemas físicos. Recibió una amarilla en el minuto 89 y, tras el pitazo final, Pereira le mostró la roja directa durante una confrontación entre miembros de ambos equipos.

El incidente involucró a cinco personas: Durán; Gonçalo Santos, asistente técnico, y Mário Branco, director de fútbol profesional de Benfica; además de Torrão y Tiago Pinto, asistente técnico de Santa Clara. La discusión comenzó con un cruce entre el colombiano y Fernando, mientras el delantero griego Vangelis Pavlidis intentaba contenerlos.

Los empujones alcanzaron a otros futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos. Las imágenes disponibles no permiten establecer con claridad qué acción derivó en la expulsión del atacante, que fue apartado de la pelea por sus compañeros.

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El entrenador de Benfica, Marco Silva, afirmó que el futbolista negó haber cometido una infracción y reclamó la difusión de todas las secuencias del altercado. “Pongan todas las imágenes y después veremos qué hizo Durán. Tengo que creer en la palabra de Durán. Me dijo que no hizo absolutamente nada”.

Silva también pidió conocer el contenido del acta antes de que se defina la sanción: “Me gustaría saber qué va a escribir el árbitro en el informe: si Jhon Durán no hizo nada, ¿por qué razón le mostró la tarjeta roja?”.

El artículo 260 del Reglamento Disciplinario de la Liga Portuguesa permite revisar el informe arbitral, los documentos de los delegados de la competición y los registros del Comité de Instructores. El relator de la Sección Disciplinaria puede ordenar nuevas actuaciones sin modificar el carácter sumario del procedimiento, cuya resolución debe emitirse en un máximo de 15 días desde la recepción de la documentación.

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