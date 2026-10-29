Así avanzan las obras de renovación del Atanasio Girardot de Medellín: desmontaron la cubierta de la tribuna occidental

El "Coliseo de la 70" aspira de pasar de 40.000 espectadores a 60.000-crédito Alcaldía de Medellín

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El 28 de octubre de 2026, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) informó que finalizó el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, una obra previa al proceso de licitación para modernizar el escenario y construir un tercer nivel.

La intervención permitió retirar más de 600 toneladas de material sin suspender la programación deportiva y cultural del estadio. Las tareas incluyeron el corte y desmontaje de la losa, las vigas principales, cuatro riostras y ocho codos que hacían parte de la estructura.

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La Empresa de Desarrollo Urbano concluyó el desmonte de la cubierta en la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

La cubierta tenía una extensión de 2.338 metros cuadrados. De esa superficie, fueron desmontados 1.930 metros cuadrados. Los 408 metros cuadrados restantes corresponden al sector destinado al Puesto de Mando Unificado (PMU).

Para retirar los elementos de la estructura, la EDU utilizó grúas telescópicas. La obra incluyó el desmonte total de ocho vigas y el retiro parcial de otras seis.

También fueron instaladas 28 platinas de refuerzo y se aplicó impermeabilización preventiva sobre 2.449,5 metros cuadrados de la tribuna occidental alta.

El Atanasio Girardot ya desmontó su techo en la tribuna occidental-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

Con la finalización de los trabajos, fue desmontado el cerramiento de obra y quedó habilitada nuevamente la vía de servicio utilizada por quienes realizan actividades deportivas en el sector.

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El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Emiro Valdés López, indicó que la entidad ya cuenta con los planos, la licencia, el presupuesto, los pliegos definitivos y los estudios y diseños necesarios para publicar el proceso contractual.

“El modelo de operación de la modernización del estadio Atanasio Girardot está diseñado para garantizar la sostenibilidad, viabilidad y rentabilidad del escenario a largo plazo, sin que pierda su carácter público”, afirmó Valdés López.

El Atanasio Girardot quiere ampliar su capacidad-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

La entidad también adelanta el proceso de selección de la interventoría que estará encargada de supervisar la ejecución de las obras. La apertura formal de la licitación, sin embargo, dependerá de la culminación de un patrimonio autónomo mediante una fiducia, mecanismo con el que se busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos durante las fases de construcción y operación.

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El proyecto fue estructurado a través de una Asociación Público-Pública entre el Inder y la EDU, suscrita el 16 de septiembre de 2026 y posteriormente aprobada por el Concejo Distrital. La iniciativa establece responsabilidades sobre financiación, construcción, operación, mantenimiento y aprovechamiento de la infraestructura.

De acuerdo con el Distrito, la modernización permitirá que el Atanasio Girardot aumente su capacidad de cerca de 45.000 a más de 60.000 asistentes, bajo un modelo de concesión público-pública que, según la Administración, mantendrá el escenario como un bien 100 % público.

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial

Un Puesto de Mando Unificado centralizará el control del estadio mediante 350 cámaras equipadas con reconocimiento facial-crédito Inder

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín será modernizado para 2028 con un aforo de 62.000 espectadores, sistemas de reconocimiento facial y nuevas herramientas de conectividad, seguridad e iluminación. El alcalde Federico Gutiérrez anunció el 23 de septiembre de 2026 que la adjudicación deberá concretarse a más tardar a mediados de noviembre y que las obras comenzarían entre el final de ese mes y los primeros días de diciembre.

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La transformación incorpora medidas de control de acceso después de incidentes registrados en el escenario, entre ellos la suspensión del partido entre Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores, el 7 de mayo, cuando aficionados de la tribuna norte arrojaron pólvora y otros objetos al campo de juego.

También se produjeron enfrentamientos entre seguidores de Medellín y Nacional tras la final de la Copa BetPlay de 2025. El plan busca reforzar la seguridad de los asistentes y la operación del estadio durante los partidos.

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín alcanzará una capacidad de 62.000 espectadores tras las obras previstas entre 2026 y 2028-crédito Inder

La operación quedará concentrada en un Puesto de Mando Unificado que supervisará en tiempo real la videovigilancia, los ingresos, las emergencias, la iluminación y el sonido. El recinto contará con 350 cámaras equipadas con reconocimiento facial, zoom para seguimiento dinámico y lentes panorámicos que cubrirán el interior y los alrededores.

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La experiencia del público incluirá una pantalla LED 4K de 360 grados, de 420 metros de longitud y cinco metros de altura, que podrá verse desde cualquier ubicación. El dispositivo se ajustará a los requisitos de la FIFA.

El sistema de audio tendrá 144 cajas de sonido y el estadio ofrecerá una red Wi-Fi, conexión inalámbrica a internet, con capacidad para 70.000 usuarios simultáneos. La remodelación también prevé posiciones técnicas fijas para las cámaras de transmisión, bajo estándares internacionales.

El aumento de capacidad se logrará con un tercer nivel de tribunas, que elevará el aforo actual de 40.000 personas. Para habilitar esa estructura retirarán las cuatro torres externas de iluminación e instalarán 304 luminarias LED, distribuidas en cuatro grupos de 76 por sector.

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La renovación se realizará junto con LaLiga, que asesorará al Distrito en la gestión operativa y tecnológica. Gutiérrez sostuvo en X que la organización aportará experiencia en tecnología, diseño y operación de escenarios deportivos, y afirmó:

“Estamos trayendo conocimiento del mundo para construir el Estadio que la Ciudad se merece”.