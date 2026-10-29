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Benfica le pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol investigar al árbitro que expulsó al colombiano Jhon Jáder Durán en la victoria ante Santa Clara por la Liga

El conjunto portugués cuestiona que Cláudio Pereira justificara la roja con expresiones que admitió no entender y reclama al Consejo de Disciplina una revisión rigurosa del caso antes de resolver la situación del delantero colombiano

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Santa Clara's Tiago (L) in action against Benfica's Jhon Duran (C) during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
Jhon Jáder Durán fue expulsado en el juego entre Santa Clara y Benfica-crédito Eduardo Costa/EFE/EPA
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El 28 de octubre de 2026, El Benfica cuestionó el informe de Cláudio Pereira que justificó la expulsión de Jhon Durán tras el partido ante Santa Clara y pidió al Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol que retire la sanción al delantero colombiano Jhon Jáder Durán.

El club de las “Águilas” (apodo del Benfica) sostuvo que el árbitro atribuyó la propagación de un conflicto a expresiones que reconoció no haber comprendido.

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Pereira registró la expulsión por el uso de lenguaje o gestos ofensivos, injuriosos o groseros, aunque no identificó las palabras ni los insultos que habría pronunciado el futbolista. En su informe escribió según lo que dio a conocer el diario A Bola lo siguiente:

“Tras la provocación del rival número 7 A, Fernando, se dirigió a él con palabras imperceptibles para el equipo arbitral, que contribuyeron a propagar el conflicto generalizado”.

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Benfica's Jhon Duran gestures during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
Benfica cuestionó al árbitro Claudio Costa por informar que hubo insultos de Durán en una pelea de jugadores en el Santa Clara vs. Benfica y que el árbitro, según el club, no escuchó -crédito Eduardo Costa/EFE/EPA

El club portugués consideró que la explicación del árbitro es contradictoria. “¿Cómo puede el árbitro atribuir ese efecto a palabras que declara no haber percibido?”, cuestionó el Benfica, que añadió que las imágenes no muestran agresividad ni gestos provocadores de Durán.

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La institución también reclamó una investigación sobre la actuación de Cláudio Pereira y calificó el episodio como un caso de “extraordinaria creatividad arbitral”. El Benfica afirmó que no aceptará que una versión “manifiestamente contradicha por la realidad” sea tratada con complacencia.

El comunicado evocó el antecedente de Gustavo Correia en Famalicão. El club aseguró que en aquel caso se demostró que el informe arbitral no se correspondía con los hechos y acusó al juez de haber mentido deliberadamente.

El cuadro de Lisboa cuestionó al árbitro por lo que escribió en el informe tras la expulsión de Durán en el juego ante Santa Clara-crédito Benfica
El cuadro de Lisboa cuestionó al árbitro por lo que escribió en el informe tras la expulsión de Durán en el juego ante Santa Clara-crédito Benfica

¿Cómo puede el árbitro atribuir este efecto a palabras que afirma no haber oído? ¿ Y cómo puede sostener esta versión cuando las imágenes no muestran ninguna agresión ni gesto provocador por parte del jugador del Benfica?"

Y añadieron: “Nos encontramos ante otro episodio de arbitraje arbitral extraordinario, que exige una investigación rigurosa . Tras el caso de Gustavo Correia en Famalicão, donde se demostró que el informe no se ajustaba a los hechos —y que el árbitro mintió deliberadamente—, el Benfica no aceptará que un nuevo informe, manifiestamente contradicho por la realidad, sea tratado con indulgencia. Esta nueva falsedad debe ser investigada y sancionada con la seriedad que merece”.

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