Alias Dimax, vinculado con ‘Pipe Tuluá’ y el Clan del Golfo, fue capturado en Medellín tras ser expulsado de Panamá: está señalado de extorsión, sicariato y narcotráfico

Traslado y detención de alias Dimax para cumplir condena de más de 41 años en Colombia - crédito Policía Nacional/Dijín

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La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingreso irregular al país. El señalado cabecilla de una estructura criminal del Valle del Cauca tiene una condena vigente de 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años, por varios delitos, entre ellos homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La detención se hizo efectiva tras su llegada al país, en un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Migración Colombia y agencias de seguridad de Estados Unidos.

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Según las autoridades, “Dimax”, también conocido como “Dmax”, buscaba salir de Panamá con identidades suplantadas y llegar a Países Bajos o Australia. Sobre él pesaban dos requerimientos judiciales: uno por fuga de presos, emitido el 3 de julio de 2026, y otro del 11 de septiembre para el cumplimiento de la sentencia.

La Policía investiga cómo habría obtenido el traslado a un resguardo indígena

Según la investigación, habría intentado abandonar ese país con identidades suplantadas para viajar a Países Bajos o Australia - crédito Policía Nacional/Dijín

La Dijín señaló que Vacca Castillo habría usado la identidad de un cuñado y documentos irregulares sobre pertenencia étnica para conseguir una autorización judicial que permitiera su traslado a un centro de armonización de un resguardo indígena.

Las autoridades sostienen que el condenado nunca permaneció recluido en ese lugar. Ante las presuntas irregularidades, compulsaron copias para que se investigue la posible responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios judiciales que intervinieron en el trámite.

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Alias Dimax es señalado como líder del grupo delincuencial común organizado Los Dimax, una estructura que, de acuerdo con la Policía, surgió de redes vinculadas a alias Boliqueso, narcotraficante extraditado. Las autoridades también indagan posibles contactos con alias Pipe Tuluá y personas relacionadas con el Clan del Golfo.

Es investigado por el asesinato de un gobernador nasa y un funcionario del Inpec

La captura ocurre mientras avanzan investigaciones por la muerte de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, asesinado el 1 de agosto en un restaurante de Florida, Valle del Cauca.

La Policía Nacional capturó en Medellín a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, luego de que Panamá lo expulsara por ingreso irregular al país - crédito Policía Nacional/Dijín

En ese ataque también murieron Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, que ejercía como escolta, y Hamilton Daniel Dagua, comunero de otro resguardo indígena. Los investigadores analizan si el crimen obedeció a una represalia por las denuncias sobre el presunto uso irregular de la acreditación indígena del capturado.

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Vacca Castillo también es investigado por su posible relación con el homicidio de Alexander Mejía Cuéllar, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido el 25 de julio de 2026 en la cárcel de Villahermosa, en Cali.

“Juan Carlos Vacca Castillo es considerado un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca”, afirmó el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Según el oficial, al detenido se le atribuye el direccionamiento de sicarios, la coordinación de oficinas de cobro, extorsiones, préstamos ilegales bajo la modalidad de “gota a gota” y rentas derivadas del microtráfico y el narcotráfico.

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“Dimax” quedó a disposición de la autoridad judicial competente para cumplir su condena en un centro penitenciario de máxima seguridad, mientras continúan los procesos en su contra por fuga de presos, homicidios selectivos y economías ilícitas en el suroccidente del país.

La captura ocurre mientras avanzan investigaciones por la muerte de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, asesinado el 1 de agosto en un restaurante de Florida, Valle del Cauca - crédito Policía Nacional/Dijín

Hasta el 29 de octubre de 2026, Migración Colombia concentró sus acciones en controles documentales, verificación de antecedentes, inadmisiones en aeropuertos, expulsiones y deportaciones, en coordinación con la Policía Nacional, autoridades locales, Ejército e Interpol.

Migración Colombia también informó el 26 de octubre la inadmisión de 49 extranjeros en Cartagena y, el 25 de octubre, medidas de expulsión o deportación contra 27 extranjeros en Arauca. La entidad no publicó en los resultados revisados un consolidado nacional único de operativos, expulsiones, deportaciones e inadmisiones de todo 2026.

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