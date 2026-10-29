Colombia

Pitbull confirmó concierto en Colombia 13 años después: esta es la fecha de su presentación en Medellín en el 2026

El rapero estadounidense de origen cubano confirmó su vuelta al país a través de sus redes sociales, en el marco de una gira que recorrerá seis naciones de la región a partir de enero

La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket
Pitbull programó un concierto en Medellín para el 4 de febrero de 2027 dentro de su gira I'm Back.
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Pitbull confirmó su regreso a Colombia tras más de una década de ausencia, con un concierto programado para el 4 de febrero de 2027 en Medellín como parte de su gira latinoamericana I’m Back. El anuncio lo hizo el propio artista a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó el afiche de la gira con el mensaje: “Latinoamérica... ¡it’s party time! Los veo en nada. ¡¡¡DALEEE!!!”.

La última vez que Pitbull pisó suelo colombiano fue en 2012

El rapero y cantautor estadounidense de origen cubano, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, se presentó por última vez en el país en 2012, durante el Evento 40 celebrado en Barranquilla. Antes de esa fecha, también había actuado en Bogotá y Medellín en 2011.

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Un intento de regreso previsto para 2014 y 2015, con fechas en Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena, no se concretó por problemas logísticos y baja venta de boletería.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un afiche de Pitbull y una lista de fechas de conciertos en ciudades latinoamericanas
El cantante Pitbull anuncia en sus redes sociales las fechas y ciudades de su gira de conciertos por varios países de América Latina, incluyendo Colombia (@pitbull/IG)

Colombia es la segunda parada de una gira que recorre seis países de Latinoamérica

El concierto en Medellín forma parte de un recorrido que Pitbull arranca el 31 de enero de 2027 en São Paulo, Brasil, con el artista Pedro Sampaio como invitado especial y el DJ Laz a cargo del opening.

Luego de Colombia, la gira continúa hacia Lima, Perú (9 de febrero); Santiago, Chile (11 de febrero); Buenos Aires, Argentina (13 de febrero); y México, con tres fechas: Ciudad de México (17 de febrero), Guadalajara (19 de febrero) y Monterrey (21 de febrero).

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Por ahora, Medellín es la única ciudad colombiana confirmada

Hasta el momento, la presentación en Medellín es la única fecha confirmada para Colombia. No se ha anunciado el recinto exacto donde se realizará el show ni la tiquetera encargada de la venta de la boletería, por lo que los escenarios posibles serían el Movistar Arena o el Coliseo MedPlus

Pitbull se presentará en el Multiespacio Costa 21 de Lima el lunes 9 de febrero de 2027
Pitbull se presentará en el Medellín el 4 de febrero de 2027 y sus seguidores esperan que anuncie Bogotá - crédito @pitbull/IG

Los fanáticos del artista están a la espera de esos detalles. Pitbull también adelantó que planea participar en festivales durante 2027 y que organiza una gira mundial más amplia para 2028, por lo que sus seguidores esperan que se incluya a la capital del país en el anuncio de otras fechas.

Bogotá y Medellín, con agenda repleta de conciertos internacionales

La llegada de Pitbull se suma a una temporada de conciertos que mantiene ocupados los principales escenarios del país. Bogotá y Medellín encabezan la agenda con decenas de presentaciones internacionales entre noviembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

En noviembre, Juanes abre el mes en Medellín el 14 de noviembre en el DAVIarena, y repite en Bogotá los días 19 y 20 en el Movistar Arena —una segunda fecha que agregó tras agotar la primera—. El 6 de noviembre, Hayley Williams se presenta en el Movistar Arena de Bogotá con su The Hayley Williams Show. El 17, Gorillaz toca en el Coliseo Medplus y en el mismo escenario Chayanne; y el 28, Maná llega al Vive Claro - Distrito Cultural.

La fecha de Medellín forma parte del recorrido de Chayanne por Colombia, que también incluye conciertos en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá - crédito chayanne / Instagram
La fecha de Medellín forma parte del recorrido de Chayanne por Colombia, que también incluye conciertos en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá - crédito chayanne / Instagram

La segunda quincena de noviembre también incluye a Chayanne en Medellín el 19 con su Bailemos Otra Vez Tour; Eros Ramazzotti en el Movistar Arena de Bogotá el 21; y el grupo Camila con su Adiós World Tour el 27, también en Bogotá. The Strokes cierran noviembre el 2 de diciembre en el Coliseo Medplus.

Diciembre trae a Martin Garrix con su Americas Tour 2026: el 4 en Bogotá y el 5 en Medellín. Karol G ocupa el estadio El Campín durante tres noches consecutivas, del 4 al 6. Camilo presenta su Worldwide Tour 2026 en el Movistar Arena de Bogotá los días 11 y 12, mientras que AlcolirykoZ actúa en el DAVIarena de Medellín el 11 y en Bogotá el 18.

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