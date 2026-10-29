Luis Alberto Posada confirmó que dejará de cantar algunas de sus más reconocidas canciones por disputa relacionada con derechos de autor: abogados del artista se pronunciaron

Alexander Alabado y el abogado Miguel Morales afirmaron que iniciaron acciones legales por los registros de varias obras y pidieron retirar algunas grabaciones de medios y plataformas - crédito @posadarecords_/ Instagram

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Luis Alberto Posada solicitó retirar de emisoras, canales de televisión, plataformas digitales y otros espacios de difusión varias grabaciones de su voz, mientras avanza una disputa por derechos de autor con el compositor Héctor Fabio Martínez. El equipo del cantante afirmó que la controversia también llevó a la suspensión temporal de su canal oficial de YouTube y a que algunas canciones dejaran de formar parte de sus conciertos.

El pronunciamiento fue entregado por Alexander Alabado, mánager del artista y representante de Posada Records, junto con el abogado Miguel Morales, quien encabeza el equipo jurídico de la compañía. Ambos señalaron que ya emprendieron acciones judiciales en Colombia y en el exterior.

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La posición del equipo de Luis Alberto Posada parte de una diferencia sobre la titularidad de obras que hacen parte de su repertorio. Según revelaron, Héctor Fabio Martínez tendría derechos sobre las letras de algunas canciones, pero habría registrado las composiciones como si fuera titular de la totalidad de las obras, incluido el componente musical.

Luis Alberto Posada pidió retirar canciones de plataformas por disputa de derechos - crédito @posadarecords_/Instagram

Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por Posada Records. Hasta el momento, no se conoce una decisión judicial que haya resuelto de fondo la titularidad de los derechos discutidos ni una orden de retiro de las canciones.

El equipo explicó por qué varias canciones dejaron de sonar en los conciertos

Alabado afirmó que los seguidores del cantante habían preguntado por la ausencia de algunos temas en las presentaciones en vivo y por la desactivación del canal oficial de YouTube. En ese contexto, explicó que la empresa optó por apartar de manera temporal varias obras mientras se esclarece el conflicto.

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“Muchos de ustedes se preguntan por qué no estamos interpretando algunas de las canciones en vivo. También se preguntan por qué no tenemos el canal de YouTube. Uno de los compositores decidió registrar a manera personal algunas de las canciones reconocidas del señor Luis Alberto Posada en su voz”, manifestó el mánager.

De acuerdo con Alabado, el registro habría presentado al compositor como propietario total de las obras. La compañía cuestiona esa inscripción y sostiene que Posada participó en la composición musical, además de ser el intérprete y titular de los fonogramas que contienen su voz.

El equipo del cantante aseguró que la controversia derivó en la suspensión temporal de su canal oficial de YouTube - crédito posadarecords_/Instagram

“Lo registró de una forma como si fuera el dueño de la propiedad cien por ciento, lo cual no es así, ya que la persona que lo registró únicamente es dueño de la autoría de la letra. El señor Luis Alberto Posada es el compositor de la música, es el dueño del fonograma y adicional es la voz”, declaró.

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El representante añadió que las canciones en disputa datan, según su estimación, de mediados de la década de los 80. Por eso, puso en duda que hubieran sido inscritas recientemente bajo un registro que, desde su perspectiva, no reconoce la participación del cantante.

La compañía atribuyó el bloqueo de YouTube a una reclamación sobre los registros

Según el mánager, la persona señalada presentó documentación ante YouTube y la plataforma decidió suspender de forma temporal el canal oficial de Posada. La compañía indicó que sus equipos jurídico y digital entregan información a la plataforma para conseguir el restablecimiento de la cuenta.

“Esta persona decide llevar documentación a YouTube, la cual, al ver unos registros, decide hacer una pausa temporal del canal de YouTube. Por ese motivo nuestro canal ha sido pausado hasta nueva orden”, sostuvo Alabado.

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El abogado Miguel Morales explicó que existe un trámite administrativo ante la plataforma, cuya sede central está en Estados Unidos. En su intervención, afirmó que el reclamo desconoce los derechos que, según el equipo de Posada, corresponden al artista como coautor de las obras y titular de los fonogramas.

“Con un registro que nosotros consideramos espurio, se hizo una reclamación a instancias de la plataforma de YouTube en punto de desconocer los derechos que tiene el maestro Luis Alberto Posada como coautor de esas obras”, expresó Morales.

Posada Records pidió no difundir ni regrabar los temas objeto de controversia

La compañía solicitó a medios, emisoras, canales de televisión, disqueras, entidades de gestión de derechos y plataformas digitales que se abstengan de promover las grabaciones en voz de Posada correspondientes a canciones con letras atribuidas a Martínez.

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La compañía afirmó que no existe una decisión judicial que defina la titularidad de las obras en disputa - crédito @posadarecords_/Instagram

“Hemos decidido solicitar que se dé de baja las canciones en voz del señor Luis Alberto Posada que son autoría de letra del señor Héctor Fabio Martínez”, afirmó Alabado, quien aseguró que el grupo no autoriza su difusión mientras avanza la disputa.

La petición no incluyó una lista de títulos ni identificó las grabaciones específicas que deberían salir de circulación. Tampoco precisó cuántas obras están involucradas en la controversia.

El mánager también dirigió un mensaje a otros intérpretes y pidió que no produzcan nuevas versiones de esas composiciones hasta que se resuelvan los asuntos legales. Alabado diferenció las interpretaciones en vivo de las nuevas grabaciones y mencionó los casos de Junior Posada y Tavo Cardona.

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“Nadie nos lo prohíbe porque somos los dueños del fonograma, pero vamos a permitir que la justicia obre tranquilamente y que públicamente se pueda sacar el resultado de lo que está sucediendo”, aseguró el representante del cantante.

El abogado habló de denuncias por presuntas exigencias económicas

Morales indicó que el equipo inició procesos civiles y penales en Colombia y fuera del país para buscar una definición sobre los derechos en disputa y reclamar los perjuicios que, según su postura, ocasionó el conflicto.

El abogado también aseguró que cuentan con mensajes y notas de voz que, según él, contienen exigencias económicas dirigidas a Luis Alberto Posada y a artistas relacionados con Posada Records. Señaló que esas comunicaciones fueron documentadas y harán parte de las actuaciones ante las autoridades.

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“Tenemos documentado, inclusive denunciado, unas conductas extorsivas, solicitando sumas económicas bastante fuera de contexto, no solamente al maestro Luis Alberto Posada, sino a artistas adscritos a la compañía”, afirmó Morales.

Posada Records aseguró que las obras fueron registradas como si pertenecieran en su totalidad a Héctor Fabio Martínez - crédito @PosadaRecords_

El representante jurídico aclaró que corresponde a la justicia establecer si esos hechos configuran delitos. “A criterio nuestro, por lo menos, podría tipificar inclusive tipos penales como el constreñimiento ilegal o el tipo penal de extorsión”, agregó.

Por ahora, Luis Alberto Posada mantendrá fuera de sus presentaciones algunas canciones que hacen parte de la controversia. Su equipo continuará las gestiones ante YouTube y las acciones legales anunciadas, mientras espera una definición sobre los registros y los derechos discutidos.

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