Colombia

Habló mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio gracias a la intervención de varios ciudadanos en una calle de Valledupar: “Mi vida, mi tranquilidad y mi dignidad estaban por encima de cualquier relación”

La joven contó los detalles del episodio que por poco le cuesta la vida, y por el que las autoridades, en conjunto con varios transeúntes y vecinos del barrio Santa Rita, lograron la aprehensión de Keiver Díaz, que tendrá que responder por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Mujer cayó de su moto y sufrió una herida en la cara tras presunto ataque de su pareja - crédito @Anxiousvids/X

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Un caso señalado como un intento de feminicidio, y que volvió a recordar los peligros que corren las mujeres a diario en el país por el simple hecho de su condición, provocó repudio e indignación en redes sociales, luego de que la víctima del ataque por parte de su expareja sentimental en una calle de Valledupar relató que se salvó de ser asesinada.

El episodio se hizo viral en redes sociales y volvió poner esta problemática el miércoles 28 de octubre de 2026, luego de que se compartió el video que una de las transeúntes registró con su celular en el momento exacto en el que Wanda Galindo Núñez, como se identificó a la mujer, luchó y forcejeó por su vida luego de que el señalado feminicida la intentó apuñalar, y después de que la habría perseguido a bordo de una motocicleta con la que embistió en una de las calles del barrio Santa Rita, en la capital del Cesar.

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Producto de esta acción, varios de los transeúntes y vecinos de la zona se abalanzaron sobre el hombre de 30 años, que hirió con el cuchillo a Galindo en el rostro, el cuello, su hombro y un brazo, y lograron por medio de golpes someter al agresor y liberar a la mujer.

Tras la captura por parte de las autoridades, y por medio de un mensaje en X el mismo miércoles, el alcalde de Valledupar condenó el ataque y destacó la reacción por parte de la ciudadanía y la Policía Metropolitana de Valledupar, que evitó una tragedia luego de que se conoció que el sujeto identificado como Keiver Díaz Montes, seguía acosando a la joven de 23 años, a pesar de que solicitó una orden de alejamiento.

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El alcalde de Valledupar Ernesto Orozco Durán confirmó que Díaz Montes responderá por el delito de feminicidio en grado de tentativa - crédito @ErnestoOrozcoD/X
El alcalde de Valledupar Ernesto Orozco Durán confirmó que Díaz Montes responderá por el delito de feminicidio en grado de tentativa - crédito @ErnestoOrozcoD/X

“¡Ni una agresión más contra nuestras mujeres! Mi reconocimiento a los ciudadanos que intervinieron para detener la agresión contra una joven en el barrio Santa Rita y a la @PoliciaMevap por la captura del señalado responsable, quien ya está en la URI de la Fiscalía y responderá por el delito de feminicidio en grado de tentativa", destacó el mandatario local, que al final precisó: “Confío en que la justicia actúe con firmeza”.

Víctima de intento de feminicidio contó su historia: espera que el Gobierno De la Espriella no la deje sola

Por medio de un mensaje que compartió desde un perfil en Facebook el mismo miércoles, la joven relató los episodios que provocaron que ella tomara la decisión de ponerle fin a la relación sentimental

“SOBREVIVÍ A UN ATAQUE QUE PUDO HABER TERMINADO CON MI VIDA. MI HISTORIA PUEDE SER LA DE MUCHAS MUJERES”, inicia el testimonio de Galindo al destacar que decidió contar su historia no solo por ella, “sino por todas las mujeres que viven situaciones de violencia, acoso, amenazas y manipulación en silencio”.

El caso se presentó el miércoles 28 de octubre - crédito Colombia Oscura/X
El caso se presentó el miércoles 28 de octubre - crédito Colombia Oscura/X

“Por aquellas que intentan salir de una relación que les hace daño y, aun así, deben enfrentarse al miedo de que su agresor no acepte dejarlas ir. Y, especialmente, por aquellas que, lamentablemente, no tienen la misma oportunidad que yo, sobrevivir”, recalcó más adelante en su relato la joven.

Galindo recordó (con capturas de pantalla de chats y pruebas), que a inicios de septiembre de 2026 decidió ponerle fin a su relación con Díaz, al calificar el entorno “tóxico, marcado por episodios de violencia y constantes manipulaciones”.

“Elegí alejarme porque entendí que merecía vivir en paz y que mi vida, mi tranquilidad y mi dignidad estaban por encima de cualquier relación”, precisó Galindo al resaltar que los episodios de violencia, en vez de descender, aumentaron.

“Mi situación se volvió cada vez más difícil. Comenzó un constante acoso por diferentes medios: hackeó mi WhatsApp, me seguía hasta mi lugar de trabajo e incluso llegó al extremo de amenazar a mi familia”, escribió Galindo, que decidió no quedarse callada y tomó acciones.

La joven compartió su relato y reflexión sobre la realidad que viven a diarios las mujeres en el país - crédito Facebook
La joven compartió su relato y reflexión sobre la realidad que viven a diarios las mujeres en el país - crédito Facebook

“Intenté protegerme, busqué ayuda y acudí a las instancias judiciales correspondientes, esperando encontrar protección antes de que la situación llegara a consecuencias irreparables”, señaló la mujer, pero pese a sus esfuerzos las medidas de protección fueron burladas por Díaz.

“Hoy me encuentro contando una historia que pudo haber terminado de la peor manera”, cerró Galindo, al hacer un llamado a las diferentes autoridades locales, departamentales y hasta al mismo presidente Abelardo de la Espriella, para que se tomen cartas en el asunto sobre los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer en el territorio nacional.

Por lo anterior, ella aseveró: “Pido a las autoridades que protejan a las mujeres víctimas de violencia. Hoy sobreviví, pero muchas no tienen la misma suerte

“Lo ocurrido hoy no puede tratarse como un hecho aislado. Detrás de tantas agresiones hay señales de alerta, amenazas, persecuciones y mujeres que piden ayuda antes de que sea demasiado tarde. Mi caso es un llamado a escuchar, actuar y proteger, no a esperar a que ocurra una tragedia”, cerró Galindo.

La joven se encontraba adelantando una solicitud para que se emitiera una orden de alejamiento por parte de su expareja sentimental - crédito Facebook
La joven se encontraba adelantando una solicitud para que se emitiera una orden de alejamiento por parte de su expareja sentimental - crédito Facebook

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