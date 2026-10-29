El ELN descartó por completo someterse ante Abelardo de la Espriella y le lanzó dura advertencia: “Hasta las últimas consecuencias”

Alias Fabio, comandante del Frente de Guerra Oriental, descartó que la guerrilla asista humillada a una mesa de negociación. (REUTERS/Jair Coll)

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) finalmente rechazó que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adoptara una postura de confrontación contra los grupos armados ilegales, que consiste en que los miembros de estas estructuras armadas únicamente tienen la opción de entregarse incondicionalmente a la justicia ordinaria o enfrentar la fuerza del Estado.

La posición fue expresada por alias Fabio, señalado comandante político del Frente de Guerra Oriental del ELN, en una entrevista concedida a Canal 1 Noticias. El jefe guerrillero, cuya estructura opera principalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, aseguró que el grupo no aceptará una negociación que considere un sometimiento y advirtió que responderá si la administración mantiene una estrategia de confrontación contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

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El subversivo indicó que una eventual mesa de conversaciones solo tendría cabida si parte de un diálogo y no de exigencias de rendición. “Jamás una tempestad como la que quiere plantear el presidente Abelardo de la Espriella podrá someter y llevar al ELN humillado a una mesa de negociación”, declaró al noticiero nacional mencionado.

Según alias Fabio, la paz requiere acuerdos sobre “transformaciones profundas” en Colombia. Sostuvo que el Gobierno cerró las opciones de diálogo y planteó una “guerra abierta”, aunque aseguró que el ELN mantiene disposición para hablar si se convoca una negociación.

Así mismo, el dirigente guerrillero cuestionó la política de seguridad anunciada por De la Espriella y dijo que la organización está preparada para resistir una ofensiva. “El ELN en este momento ha cerrado todas las puertas, todas las posibilidades de un diálogo y plantea una guerra abierta y nos plantea un sometimiento, como si con eso nos fuera a amedrantar (...) El ELN está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

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También aseguró que la muerte de un comandante no significaría el fin del grupo. “Ellos le colocan precio a las cabezas de los comandantes y creen que con matar un comandante el ELN se acabó. No. Miles de combatientes empuñarán las armas y miles de comandantes saldrán a ponerse al frente”, dijo.

Alias Fabio recalcó que, tras dos meses de la administración de Abelardo de la Espriella, no ha muerto ningún comandante de la guerrilla. Igualmente, señaló que el grupo respondería con “tecnología, inteligencia y audacia” si el Ejecutivo persiste en una confrontación militar, pero reiteró que considera posible un diálogo.

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“La guerra no es así como él la está planteando, que si quiere dialogar con el ELN, el ELN está dispuesto a hablar con el Gobierno. Si quiere la paz, la paz la damos nosotros. Y si sigue planteando la guerra, pues tendremos que responder también de la misma forma”, comentó.

A su vez, el comandante negó que el ELN reclute a menores de edad y lanzó acusaciones contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Arauca. “Un funcionario (del Icbf) se presta como contacto para que los muchachos menores de edad que salen, que los entregan, salen comprometidos, le ofrecen plata y queda bienestar familiar como el contacto para que sigan pasando la información”, denunció. Por el momento, la entidad nacional no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

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El ELN atribuyó a Gustavo Petro el fracaso de los diálogos de paz

Sobre el proceso de paz durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, alias Fabio sostuvo que no hubo voluntad política para consolidar una negociación. Acusó a esa administración de haber intentado forzar al ELN a entregar las armas y de catalogar a la guerrilla como una organización ligada al narcotráfico.

“No hubo voluntad política del Gobierno pasado. Se equivocó de cacho a rabo. Se llenó de odio porque no le obedecimos que entregáramos las armas, desmovilizáramos la guerrilla y nos sometiéramos a lo que dice la oligarquía”, afirmó. Según su versión, los contactos con negociadores y emisarios no lograron definir un punto de partida para avanzar hacia acuerdos.

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Durante su mandato, Petro suspendió en varias oportunidades los diálogos con el ELN. En mayo de 2026, el entonces presidente señaló que la desarticulación de economías ilícitas por parte de la guerrilla podría abrir caminos para la paz. De la Espriella, por su parte, ha dicho que no reconocerá a los integrantes de grupos armados como actores políticos, una posición que ha cerrado la puerta a nuevos diálogos con el ELN.