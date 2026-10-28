Colombia

Tribunal Militar ordenó la libertad de coronel acusado de cobrar dinero a sus subalternos: cuál fue la razón

La corporación concedió la excarcelación del teniente coronel después de que transcurrieran 240 días sin iniciarse el juicio, plazo contabilizado tras invalidar diligencias realizadas desde octubre de 2025 en el expediente penal militar

El Tribunal Superior Militar y Policial otorgó la libertad por vencimiento de términos al teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro - crédito Justicia Penal Militar
El Tribunal Superior Militar y Policial otorgó la libertad por vencimiento de términos al teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro - crédito Justicia Penal Militar
Guardar

El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó la libertad del teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro por vencimiento de términos, tras anular cerca de un año de actuaciones en el proceso que enfrenta por presuntamente cobrar dinero a más de 20 soldados cuando comandaba el Batallón de Ingenieros N.º 23.

El oficial es investigado por concusión y abuso de autoridad, en una causa vinculada al reemplazo de material de intendencia que se habría extraviado antes de que los militares terminaran su servicio.

PUBLICIDAD

La decisión se apoyó en el cumplimiento de 240 días sin que comenzara el juicio, luego de que la nulidad eliminara los efectos de las actuaciones procesales adelantadas desde octubre de 2025. La defensa sostuvo que ese período debía contabilizarse a favor del procesado.

La investigación de la Fiscalía Penal Militar se originó en el presunto cobro de $120.000 a cada soldado para reponer los elementos extraviados. Dentro del proceso también surgieron versiones sobre un posible uso de esos recursos para gastos personales, entre ellos el pago de internet familiar y peajes de viajes, acusaciones que la defensa rechazó.

PUBLICIDAD

La nulidad de un año de actuaciones judiciales

La Fiscalía Penal Militar investiga al oficial por presuntos delitos de concusión y abuso de autoridad en el Batallón de Ingenieros N.º 23 - crédito Justicia Penal Militar
La Fiscalía Penal Militar investiga al oficial por presuntos delitos de concusión y abuso de autoridad en el Batallón de Ingenieros N.º 23 - crédito Justicia Penal Militar

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial declaró la nulidad el 21 de septiembre de 2026. La providencia dejó sin efectos las diligencias desarrolladas desde el 22 de octubre de 2025, al concluir que se afectaron las garantías de defensa, contradicción y debido proceso de Parga Caro.

El tribunal analizó el pedido de libertad bajo el numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, aplicado por integración normativa a la jurisdicción penal militar y policial. La norma contempla la liberación cuando transcurren 240 días sin el inicio del juicio.

La providencia resumió el argumento de la defensa: “La defensa del procesado eleva solicitud de libertad por vencimiento de términos con fundamento en la causal quinta del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, aplicada por integración normativa a la jurisdicción penal militar y policial, sosteniendo que la nulidad decretada por la Sala Primera de decisión del Tribunal Superior Militar y Policial el 21 de septiembre de 2026 desde la preliminar al juicio oral, trae como consecuencia la configuración objetiva de los 240 días establecidos en la norma”, según el texto del documento citado por Blu Radio.

La Sala Primera de Decisión declaró la nulidad de las actuaciones desarrolladas desde octubre de 2025 por vulneración del debido proceso - crédito Justicia Penal Militar
La Sala Primera de Decisión declaró la nulidad de las actuaciones desarrolladas desde octubre de 2025 por vulneración del debido proceso - crédito Justicia Penal Militar

Jimmy Erazo, abogado defensor del teniente coronel, explicó que el Tribunal Superior Militar y Policial resolvió una apelación contra la decisión inicial del juzgado 1718 de control de garantías, que había negado la solicitud. “Sin embargo, es importante destacar que esta decisión de libertad no solamente se da por el vencimiento de términos, sino que existe un contexto. En días anteriores, el mismo Tribunal Superior Militar ordenó la nulidad de un año de proceso por parte de la Fiscalía Penal Militar. Debido a esta nulidad y que todos los términos serían atribuidos a la violación de las garantías fundamentales y el debido proceso de la Fiscalía, se da esta libertad”, afirmó en declaraciones reveladas por el mismo medio.

Según Erazo, la corporación “tutela y protege esos derechos fundamentales y le otorga la libertad inmediata al coronel”. El defensor vinculó esa determinación con la invalidez de las actuaciones que habían llevado el expediente hasta la etapa de juzgamiento.

Dos actuaciones bajo un mismo número de radicado

El expediente judicial indaga el cobro de $120.000 a soldados para la reposición de material de intendencia extraviado - crédito Justicia Penal Militar
El expediente judicial indaga el cobro de $120.000 a soldados para la reposición de material de intendencia extraviado - crédito Justicia Penal Militar

La irregularidad señalada por la defensa consistió en que la Fiscalía Penal Militar habría adelantado dos procesos distintos bajo un mismo número de radicado. Eran dos militares procesados en audiencias diferentes, aunque sus actuaciones figuraban bajo la misma identificación judicial.

Parga Caro se encontraba en la fase de juzgamiento y práctica de pruebas del juicio oral, mientras otro oficial del Ejército tenía una actuación procesal distinta con ese mismo radicado, de acuerdo con Erazo. El tribunal consideró que la situación vulneró el debido proceso y exhortó a la Fiscalía Penal Militar a garantizar los derechos fundamentales de los investigados.

El abogado destacó una expresión de la providencia: “Se debe investigar para imputar, no imputar para investigar”.

Temas Relacionados

Fiscalía Penal MilitarCoronel Diego Alejandro Parga CaroVencimiento de términosEjército NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El conjunto Matecaña volvería a jugar en condición de local, pero a puerta cerrada, para el partido contra Jaguares FC de la fecha 17

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Receta de cupcakes para Halloween 2026: aprende a decorarlos con fantasmas y monstruos

Los cupcakes de Halloween son una opción fácil y divertida para celebrar esta fecha. Aprenda a preparar una masa suave de canela y vainilla, y decórelos con fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja

Infobae

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

El delantero elegido como el mejor jugador del mundo tendrá la oportunidad de ofrecerles a los hinchas en el Allianz Arena el premio tras la ceremonia en la que fue reconocido

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

En video quedo la agresión de un hombre que le cortó la cara con un arma cortopunzante a su pareja: la comunidad lo atacó a golpes

La víctima se movilizaba en motocicleta cuando, según la información preliminar, fue interceptada por su compañero sentimental

En video quedo la agresión de un hombre que le cortó la cara con un arma cortopunzante a su pareja: la comunidad lo atacó a golpes

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

La participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ compartió videos durante su recuperación tras someterse a un procedimiento relacionado con sus dolores de espalda

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”

Claudio Cataño, actor de ‘Cien años de soledad’, reveló las graves secuelas que le ha dejado la actuación: “Quería verme creíble en pantalla”

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

Deportes

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles