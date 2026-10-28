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Este es el nuevo negocio de James Rodríguez con el que piensa ganar millones: tendrá su propia línea de ropa

La marca de ropa caleña Quest lanzará World Champion el 5 de noviembre de 2026, una línea inspirada en la trayectoria del futbolista colombiano que incluirá camisetas holgadas y nueve referencias de gorras iniciales

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La marca Quest proyecta la venta de más de 200.000 prendas de su colección World Champion desarrollada con James Rodríguez-crédito David Jaramillo/Colprensa
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La marca caleña Quest proyecta vender más de 200.000 prendas con World Champion, la colección desarrollada junto al futbolista colombiano James Rodríguez que saldrá a la venta el 5 de noviembre de 2026. La alianza busca ampliar el alcance comercial de la compañía mediante diseños vinculados con la trayectoria y la identidad del jugador, según Portafolio.

La primera entrega reunirá camisetas de silueta holgada y nueve referencias de gorras, distribuidas en distintas cápsulas. Las prendas se comercializarán en las tiendas físicas de la marca y en su página web.

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Dos etapas con camisetas, gorras y ropa de uso cotidiano

-crédito David Jaramillo/Colprensa
La primera entrega de la colección incluirá camisetas de silueta holgada y nueve referencias de gorras a partir del 5 de noviembre de 2026 -crédito David Jaramillo/Colprensa

La colaboración tendrá una segunda etapa en diciembre de 2026, con una propuesta más amplia de prendas versátiles y funcionales para el uso diario. Esa fase mantendrá a James Rodríguez como figura central y extenderá la oferta inicial más allá de las camisetas y las gorras.

World Champion incorpora referencias asociadas al futbolista, como la silueta de su celebración y el sello JR10 (marca propia del futbolista). Estos elementos se combinan con los códigos de Club1995, una línea que recupera referencias de la historia de Quest, y con una propuesta premium.

El lanzamiento coincide con el regreso de Rodríguez al fútbol colombiano. El jugador señaló:

“Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha”.

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El futbolista sostuvo que presentar el proyecto durante esta etapa le permite acercarse nuevamente a la gente del país y fortalecer el vínculo con quienes lo han acompañado durante su carrera deportiva.

Una estrategia de alianzas con figuras del fútbol colombiano

La marca también realiza colaboraciones con el América de Cali-crédito Quest/Instagram
La marca también realiza colaboraciones con el América de Cali-crédito Quest/Instagram

La marca cuenta con más de 170 tiendas en Colombia y desarrolla colaboraciones con figuras del fútbol nacional desde hace cuatro años. La compañía busca construir una relación de largo plazo con Rodríguez y destacar aspectos de su recorrido personal y profesional, entre ellos la disciplina, la preparación y el trabajo.

El gerente de marca de Quest, Nicolás Giraldo, explicó en Portafolio que la elección del jugador responde a una afinidad entre los valores que representa y la identidad de la empresa. “

James representa liderazgo, determinación y autenticidad; características que conectan con la identidad de Quest”, afirmó.

Giraldo también destacó la faceta personal y empresarial del futbolista, su capacidad para impulsar proyectos propios y defender sus convicciones. La empresa prevé continuar con colaboraciones vinculadas al fútbol.

El estreno estará acompañado por contenidos digitales destinados a promover la colección. Quest evalúa organizar un encuentro presencial entre Rodríguez y sus clientes más fieles, aunque todavía no confirmó su realización.

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