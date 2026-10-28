Koral Costa finalmente respondió si sabía la verdadera orientación sexual de de su expareja Omar Murillo: “¿En qué cabeza cabe?"

La cantante respondió con firmeza a una pregunta en Instagram y rechazó las versiones de sus seguidores - crédito @koralladiva/IG

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Koral Costa respondió con contundencia a quienes aseguran que conocía la orientación sexual de su expareja, el actor Omar Murillo, antes de que los rumores se intensificaran en redes sociales.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la cantante y creadora de contenido negó haber tenido conocimiento alguno sobre las preferencias del artista conocido como ‘Bola 8’ y cuestionó a quienes, sin pruebas, afirman lo contrario.

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Omar Murillo y Koral Costa sorprendieron al mundo del entretenimiento al confirmar su separación después de años de relación (@bola8actor/Instagram)

“En dieciocho años jamás vi que faltara el respeto hacia mí de esa manera”

La intervención de Costa se produjo luego de que un usuario le planteara de forma directa: “¿Es verdad que tú sabías que Bola 8 era gay y seguiste con él?”. La respuesta de la artista no dejó margen a la ambigüedad.

“¿En qué cabeza le cabe decir a algunas personas que Coral sabía que Omar era gay y siguió con él? Yo no sabía, porque en dieciocho años jamás vi que él faltara el respeto hacia mí de esa manera”, expresó la creadora de contenido, quien además apeló a su temperamento para reforzar su posición: “Con el carácter que tengo, jamás yo hubiera permitido algo así”.

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La cantante también dirigió un mensaje a los internautas que dan por hecho versiones sobre su vida privada: “Nadie sabe cómo era mi intimidad como para asegurar que yo sabía y aguantaba que él fuera gay. Si sí, si no, cada pajarito en su nido”, sentenció.

La foto que reavivó la polémica sobre la vida sentimental de Murillo

Omar Murillo y la fotografía que encendió nuevamente los rumores de sus preferencias sexuales (@bola8actor/IG)

Las declaraciones de la artista se enmarcan en una nueva ola de especulaciones tras una publicación reciente de Omar Murillo en su perfil de Instagram. El actor compartió una fotografía junto a un amigo acompañada de una descripción que generó revuelo entre sus seguidores y no pasó desapercibida en el ámbito del entretenimiento colombiano.

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No es la primera vez que una imagen del artista enciende la conversación digital. En septiembre de 2026, Murillo publicó una postal en la que aparecía tomado de la mano de otro hombre, acompañada del mensaje: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”.

En esa oportunidad, el actor aclaró que se trataba de un amigo español y rechazó que una muestra de cercanía entre dos hombres deba interpretarse como una señal romántica.

Semanas después, en declaraciones recogidas por el diario AS Colombia, Murillo fue más allá al afirmar: “Estar con un hombre no te hace homosexual, muchos tienen ese sentimiento reprimido”, una frase que avivó aún más el debate en plataformas digitales.

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Una ruptura que sacudió la farándula colombiana

Fotografías de Omar Murillo junto a un hombre en el gimnasio desencadenan comentarios y especulaciones en redes sociales - crédito bola8actor / Instagram

La separación entre ambos se confirmó a inicios de 2026, tras 17 años de relación. Fue la propia Costa quien reveló el fin del vínculo a través de una caja de preguntas en sus redes sociales. En aquel momento, la artista aseguró que la decisión no respondía a una falta de amor, sino a que sus proyectos de vida habían tomado caminos distintos.

Desde entonces, Murillo se trasladó a España, donde inició una nueva etapa profesional que incluyó la apertura de una cuenta en OnlyFans y apariciones que generaron repercusión mediática, como un video recorriendo las calles de Madrid personificado como mujer.

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A lo largo de estos meses, Costa ha mantenido una postura de respeto hacia su expareja. En intervenciones previas, la cantante afirmó que no hablaría mal de quien “en su momento fue excelente conmigo y me dio la mano”, y defendió el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, esta última respuesta marca un cambio de tono: por primera vez, la creadora de contenido abordó de forma directa y enfática las acusaciones de complicidad que parte del público le atribuía. Hasta el momento, Omar Murillo no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de su expareja.

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