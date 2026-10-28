Los hinchas del Junior se niegan a darlo por muerto: estas son las cuentas del bicampeón para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

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Los resultados de los partidos aplazados en la Liga BetPlay han llevado a que, a pesar de la mala campaña del Junior FC, vigente bicampeón del fútbol profesional colombiano, siga con vida y aspire a clasificar a los cuadrangulares semifinales con 25 unidades al finalizar la fecha 19 de la fase todos contra todos.

Después del empate 1-1 contra Boyacá Chicó en la noche del martes 27 de octubre, partido aplazado de la fecha 5, Junior FC requiere una victoria ante Llaneros FC, un triunfo contra Cúcuta Deportivo y cerrar consiguiendo tres puntos frente a Deportivo Pasto en condición de visitante en la última jornada.

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La combinación llevaría al equipo barranquillero a un registro de seis victorias, siete empates y seis derrotas al cabo de las 19 fechas. Sin embargo, el tiburón depende de otros resultados para seguir con vida en el campeonato.

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Los rivales directos del conjunto barranquillero son Independiente Medellín y Alianza Valledupar FC, ambos con un partido menos y menos de 25 unidades; y Águilas Doradas, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Internacional de Bogotá y Llaneros FC, grupo de equipos con 16 partidos jugados y sin sumar la cantidad a la que debe llegar el Tiburón.

Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios y Atlético Bucaramanga ya superaron el umbral de los 25 puntos, por lo que Junior no amenaza su clasificación.

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En el camino a las finales no puede haber más de dos de los rivales directos del Junior que sumen 25 puntos o más. Independiente Medellín es el rival que más arriba está en la tabla de posiciones con 23 puntos, en la proyección sería el séptimo clasificado con 26 puntos.

Sus próximos rivales son: Internacional de Bogotá (rival directo), Alianza FC (rival directo), Fortaleza FC y Águilas Doradas (rival directo). Una victoria del DIM ante rivales directos permitiría aumentar la ilusión de la hinchada juniorista.

Águilas Doradas tiene 22 puntos y 9 unidades por jugar. Junior debe esperar que los antioqueños no sumen más de tres puntos en los tres partidos pendientes: Fortaleza FC, Once Caldas (rival directo) e Independiente Medellín.

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Once Caldas es noveno en la tabla de posiciones y Cúcuta Deportivo décimo, con 21 unidades ambos equipos. El Tiburón necesita que los Albos y Motilones no sumen más de cuatro unidades en los tres partidos restantes. El equipo de Manizales recibe a Alianza FC y a Águilas Doradas en casa y su cierre será de visitante ante Atlético Nacional. Los Motilones tienen pendientes los partidos en casa contra Santa Fe y Jaguares y el ya mencionado duelo contra Junior en la fecha 18.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El siguiente en la lista es Deportes Tolima en el puesto 11 con 20 unidades. Ante Deportivo Pereira de visitante, Millonarios de local y Deportivo Cali, nuevamente de visitante, no debería sumar más de cinco unidades para favorecer las aspiraciones del Junior FC.

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Alianza FC está en la casilla 12 con 18 unidades, pero tiene 12 puntos en disputa. Los de Valledupar se pondrán al día en el calendario el miércoles 28 enfrentando a Once Caldas y su cierre de torneo tendrá solo un partido de local, ante Llaneros FC en la fecha 18. Los dos duelos restantes serán de visitante contra Independiente Medellín y Millonarios. El Tiburón necesita que no sumen más de siete puntos.

Las cuentas del vigente bicampeón de Colombia se cierran con Internacional de Bogotá y Llaneros FC, puesto 13 y 14 en la Liga BetPlay, respectivamente, con 17 unidades. Ambos clubes tienen que sumar tres de tres para llegar a 26 puntos, por lo que un empate o derrota en cualquiera de los tres partidos restantes, significa salir de la carrera del Junior.

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El club bogotano recibe a Medellín, visita a Boyacá Chicó y cierra de local ante Santa Fe; mientras que los llaneros enfrentan a Junior, viajan a Valledupar para jugar contra Alianza FC y cierran contra Boyacá Chicó. En duelos directos entre los opcionados, lo que favorece al Junior es el empate.