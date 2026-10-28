Choque de trenes de alta velocidad en España: Colombia expresó sus condolencias y habilitó canales para determinar si hay connacionales heridos

La Cancillería de Colombia emitió el comunicado a través de sus canales oficiales (Violeta Santos Moura/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Gobierno de Colombia expresó sus condolencias al Gobierno del Reino de España por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que dejó víctimas mortales y heridos.

El Gobierno colombiano manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los lesionados.

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El Consulado General Central de Colombia en Madrid, responsable de la atención en Toledo, sigue la situación para asistir a los colombianos que puedan haber resultado afectados.

Los ciudadanos colombianos que necesiten asistencia consular pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Línea gratuita de atención 24 horas en España: 900 995 721

Consulado de Colombia en Madrid: +34 917 452 590

cmadrid@cancilleria.gov.co