Choque de trenes de alta velocidad en España: Colombia expresó sus condolencias y habilitó canales para determinar si hay connacionales heridos

La Gobierno de Colombia expresó sus condolencias al Gobierno del Reino de España por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que dejó víctimas mortales y heridos.
El Gobierno colombiano manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los lesionados.
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El Consulado General Central de Colombia en Madrid, responsable de la atención en Toledo, sigue la situación para asistir a los colombianos que puedan haber resultado afectados.
Los ciudadanos colombianos que necesiten asistencia consular pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
- Línea gratuita de atención 24 horas en España: 900 995 721
- Consulado de Colombia en Madrid: +34 917 452 590
- cmadrid@cancilleria.gov.co
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