Colombia

Exdirector de la Policía Nacional pidió investigar a los generales Salamanca y Zapata por el asesinato de su hijo: “¿Qué otra razón puede haber?”

El exdirector añadió que, al llegar al barrio Quiroga, encontró a Zapata en el lugar de los hechos. Lo acusó de haber impartido instrucciones que, según él, alteraron la orientación inicial de la investigación

La familia de la víctima recibe con esperanza la decisión judicial que rechaza el cierre del caso - crédito X
El exdirector afirmó que presentó ante la Fiscalía una compulsa de copias con 31 puntos para que se indaguen varios episodios que, a su juicio, conectan a Salamanca y Zapata con una estructura que habría planeado acciones en su contra y contra su familia - crédito X
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El exdirector de la Policía William Rincón pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la posible participación de los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo en los hechos que rodearon el asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en Bogotá.

En una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, Rincón sostuvo que la muerte de su hijo, de 21 años, no fue accidental ni obedeció a un hecho aislado. Según dijo, se trató de un “entrampamiento” que buscaba afectar su nombre, impedir su eventual llegada a la Dirección General de la Policía y encubrir presuntas irregularidades en contratos de sanidad y logística de la institución.

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El exdirector afirmó que presentó ante la Fiscalía una compulsa de copias con 31 puntos para que se indaguen varios episodios que, a su juicio, conectan a Salamanca y Zapata con una estructura que habría planeado acciones en su contra y contra su familia.

“Estoy pidiendo que se investigue lo más rápido posible la vinculación, posiblemente, del general William René Salamanca, que para ese entonces era el director de la Policía, y se investigue al señor general Nicolás Zapata Restrepo, quien era también el subdirector para esa época”, declaró.

Los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo - crédito Policía Nacional
Los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo - crédito Policía Nacional

Rincón vinculó las sospechas con hechos previos a la muerte de su hijo

Uno de los episodios relatados por Rincón ocurrió el 18 de agosto de 2024, tres meses antes del crimen. Según su versión, Salamanca le sugirió realizarse un examen médico luego de que un “gurú” o pastor le advirtiera sobre una presunta enfermedad cardíaca.

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Rincón aseguró que no solicitó la cita y que esta llegó a su oficina. Dijo que el procedimiento debía durar cerca de 20 minutos, pero permaneció en la Clínica de la Policía hasta la tarde. Al despertar, afirmó que tenía dolor en la garganta y que se encontraba en una sala distinta a la que ingresó.

El exdirector señaló que, al revisar posteriormente la historia clínica, encontró un registro de un examen de rutina sin complicaciones, con una duración de apenas 20 minutos. “No hay ningún antecedente”, aseguró, al cuestionar que no hubiera documentación sobre las horas que estuvo bajo atención médica.

También mencionó llamadas del entonces subdirector Zapata durante ese día. Según su relato, el oficial le preguntó dónde se encontraba y cómo estaba, pese a que no le impartió instrucciones laborales.

Rincón sostuvo que esos hechos deben ser esclarecidos. “Presumo que puede ser así. ¿Qué otra razón puede haber hoy? Yo quiero que se investigue eso. Yo quiero enfrentarlos en un juicio, ponernos frente a frente”, afirmó.

Los polígrafos a integrantes de su equipo y la orden que atribuyó a Salamanca

El exdirector también denunció que, pocos días después del homicidio de Juan Felipe, integrantes de su entorno laboral fueron sometidos a pruebas de polígrafo en la Dirección de Inteligencia Policial. Según su versión, las preguntas buscaron relacionarlo con hechos de corrupción y con una supuesta relación sentimental con una de sus asesoras.

crédito Catalina Olaya/Colprensa
Uno de los episodios relatados por Rincón ocurrió el 18 de agosto de 2024, tres meses antes del crimen. Según su versión, Salamanca le sugirió realizarse un examen médico luego de que un “gurú” o pastor le advirtiera sobre una presunta enfermedad cardíaca - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Rincón dijo que, cuando intentó reunirse con Zapata para reclamar por esos procedimientos, el entonces subdirector no lo atendió durante dos días. Después, aseguró, Zapata le manifestó que las pruebas habían sido ordenadas por Salamanca.

“Vea, Rincón, yo quiero que sepa que yo no ordené los polígrafos. Los ordenó el general Salamanca”, afirmó Rincón que le dijo Zapata durante una reunión posterior.

De acuerdo con el relato del exdirector, Salamanca negó haber dado esa instrucción y aseguró que era su amigo. Rincón sostuvo que la situación buscaba construir señalamientos internos en su contra y facilitar su salida de la institución después de la muerte de su hijo.

La presencia de Zapata en el lugar del crimen y el conocimiento previo de Salamanca

Rincón afirmó que, el día del asesinato, fue trasladado en helicóptero a una ceremonia en la Escuela de Carabineros de Facatativá, mientras su hijo se dirigía hacia el barrio Quiroga.

Según su versión, recibió una llamada en la que le informaron que Juan Felipe estaba herido. Pidió usar el helicóptero de Salamanca para regresar a Bogotá, pero sostuvo que el entonces director conocía que el joven había muerto antes de encontrarse con él.

El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Policía Nacional y red social Faceboook
El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Policía Nacional y red social Faceboook

Rincón recordó que Salamanca lo recibió con una frase que considera relevante para la investigación: “Hoy es un día muy especial para ti, un día que jamás vas a olvidar”.

“Cuando él me da las palabras de que es un mejor día, en un momento cualquiera, es lo más normal y me está felicitando. Pero sabiendo que me acaban de matar a mi hijo, que él sabe que mi hijo está muerto y no me lo dice, ese sarcasmo deja mucho que decir”, expresó.

El exdirector añadió que, al llegar al barrio Quiroga, encontró a Zapata en el lugar de los hechos. Lo acusó de haber impartido instrucciones que, según él, alteraron la orientación inicial de la investigación. “Él no es policía judicial, él no era fiscal y cambió la ruta de la investigación”, afirmó.

El exdirector relacionó el caso con contratos de sanidad de la Policía

Rincón también vinculó sus denuncias con contratos de sanidad y logística de la Policía que, según dijo, detectó cuando asumió la Dirección General de la institución.

Afirmó que encontró presuntas irregularidades en negocios adjudicados a empresas relacionadas con Andrés Vanegas, al que identificó como amigo de William Salamanca, hijo del entonces director de la Policía. Según Rincón, esos contratos incluían servicios médicos, diagnósticos y suministro de medicamentos.

El exdirector señaló que la empresa que habría realizado el examen médico de agosto de 2024 estaba relacionada con el mismo empresario al que atribuye contratos cuestionados. Además, indicó que la Contraloría General de la República elaboró un informe con observaciones sobre procesos contractuales de la Policía.

“Son contratos de miles de miles de millones. Hay contratos de $400 mil millones. Los contratos de sanidad son altísimos”, sostuvo.

Rincón afirmó que puso esas denuncias en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, el Ministerio de Defensa, la Presidencia y agencias de Estados Unidos, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Se conoció un video clave para la investigación de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Captura de pantalla
Se conoció un video clave para la investigación de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Captura de pantalla

La hipótesis de un montaje contra Juan Felipe Rincón

Sobre la muerte de su hijo, Rincón sostuvo que Juan Felipe fue contactado mediante una cuenta de Instagram y atraído al barrio Quiroga bajo la promesa de conocer a la madre de una adolescente.

Según su relato, el joven acudió al lugar acompañado por su escolta, donde fue rodeado por varias personas. El exdirector afirmó que el objetivo inicial habría sido someterlo, llevarlo a una vivienda y construir un escenario para acusarlo de un delito sexual, con el fin de afectar su reputación y la de su padre.

Rincón insistió en que su hijo no buscó a una menor de edad y cuestionó la versión que circuló inicialmente sobre el caso. “Nunca tuvo una joven de 11 años, eso fue lo que vendieron”, afirmó.

También cuestionó el manejo de las pruebas balísticas y de otros elementos recogidos después del homicidio. Aseguró que la camiseta de su hijo fue destruida y que existen inconsistencias entre los videos recolectados, el número de disparos y los resultados de los procedimientos judiciales.

El exdirector señaló que cinco personas han sido judicializadas por el caso, aunque afirmó que la investigación debe avanzar hacia quienes habrían ordenado o facilitado el plan. “Él tiene que hablar con la Fiscalía”, respondió al ser consultado sobre un eventual diálogo con Salamanca.

Las afirmaciones de Rincón corresponden a denuncias y solicitudes de investigación presentadas por él. La Fiscalía deberá establecer si existen elementos que permitan vincular a Salamanca, Zapata u otras personas con el homicidio de Juan Felipe Rincón y con las presuntas irregularidades denunciadas.

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