Colombia

Aida Victoria Merlano compartió una reflexión sobre su rol con el hijo que tuvo con El Agropecuario: “Nadie sabe por lo que he tenido que pasar”

La creadora barranquillera mostró un momento íntimo con el bebé y contó que, incluso en jornadas difíciles, su rostro le devuelve la calma en medio de su situación personal actual

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram
La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram
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En medio de la polémica que la rodea desde hace semanas, Aida Victoria Merlano publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que reflexionó sobre los altibajos emocionales de la maternidad y el papel que su hijo Emiliano ocupa en su vida.

La creadora de contenido barranquillera acompañó el texto con un video en el que aparece compartiendo un momento íntimo con el bebé, mientras describe lo que atraviesa a diario para cumplir con su rol como madre.

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“Hay días en los que siento que nada me tumba y otros en los que me siento aplastada por el peso de una mosca”, escribió Merlano en la publicación.

La frase dio paso a una descripción más extensa de lo que, según sus palabras, representa el esfuerzo constante de ser madre cuando las circunstancias personales no acompañan: “Ciertamente, nadie sabe por lo que he tenido que pasar y todo lo que lucho día a día para poder ser la mamá que mi hijo merece; por venir a casa a ser calma aunque mi mundo esté en caos”.

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Aida Victoria Merlano reflexionó sobre la maternidad en estos días de dificultad que enfrenta (@aidavictoriam/IG)

Merlano aseguró que ver la cara de su hijo hace que todo valga la pena “1.000 veces”

La influencer también mencionó que encontró el video mientras revisaba su galería y que la imagen le provocó melancolía. “En los días en los que no estoy bien, ver su carita hace que cada cosa valga la pena 1.000 veces”, cerró en la historia que rápidamente generó reacciones entre sus más de siete millones de seguidores.

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La publicación, sin embargo, no se produce en un vacío. Llega días después de que Juan David Tejada, su expareja y padre de Emiliano, conocido en redes sociales como El Agropecuario, emitiera un comunicado titulado “Denuncia pública” en el que aseguró desconocer el paradero del menor y pidió ayuda para localizarlo.

Tejada denunció que autorizó un viaje a Panamá y que el destino cambió a Bahamas sin su consentimiento

En el documento, publicado el 24 de octubre en su cuenta de Instagram, el empresario detalló que había autorizado la salida temporal de su hijo hacia Panamá, con fecha de regreso prevista para el 3 de agosto de 2026. Según su versión, ese plazo no se cumplió y el menor habría sido trasladado a Bahamas sin su autorización.

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Expareja de Aida Victoria Merlano publicó fotografía del menor y su posible ubicación - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, señaló Tejada en el comunicado, que incluyó un afiche con la leyenda “SOS se busca Emiliano”.

El creador de contenido también reveló que Merlano habría interpuesto una demanda de privación de la patria potestad ante un juzgado de Barranquilla, un proceso que su equipo jurídico cuestiona por competencia territorial.

Asimismo, informó que inició un procedimiento de restitución internacional del menor ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La barranquillera respondió con sarcasmo y mencionó a Brasil antes del mensaje sobre la maternidad

Antes de la reflexión sobre la maternidad, la influencer había reaccionado al comunicado de su expareja con un tono diferente. A través de sus historias de Instagram, compartió un video en el que aparecía recorriendo puntos de Río de Janeiro con camisetas de la selección brasileña.

La barranquillera incluyó al pequeño Emiliano en el breve video dejando claro que el menor está bien - crédito @aidavictoriam/IG

“Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués”, escribió en un mensaje que sus seguidores interpretaron como una respuesta irónica a los señalamientos de Tejada.

En una de las imágenes del video se observaba a la creadora de contenido cargando a Emiliano de espaldas, un detalle que fue leído como un gesto deliberado para desestimar las acusaciones de su expareja. No obstante, la referencia a Brasil no fue tomada como literal por varios medios que cubrieron la publicación.

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