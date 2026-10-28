J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

J Balvin y Valentina Ferrer reaparecieron en un video y crecieron los rumores de reconciliación - crédito @valentinaferrer / Instagram

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Una publicación en redes sociales volvió a poner a J Balvin y Valentina Ferrer en el centro de las conversaciones de sus seguidores. Un video en el que ambos aparecen juntos durante un evento en Nueva York fue compartido como si mostrara un encuentro reciente y generó mensajes de usuarios que pidieron una reconciliación de la pareja.

El registro se difundió después de que Juan Manuel Barrientos, chef y propietario del restaurante Elcielo, publicara imágenes de una reunión vinculada con el local. En la secuencia aparecen el cantante colombiano y la modelo argentina entre los invitados, lo que llevó a parte del público a interpretar que habían reaparecido juntos en público.

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Sin embargo, el contexto de la grabación permite poner en duda que se trate de un encuentro reciente, pese a que la circulación del material sí es nueva. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales sin una fecha ni mayores precisiones sobre el momento en que fueron registradas, pero corresponderían a un evento realizado meses atrás, cuando J Balvin y Valentina Ferrer aún mantenían su relación, según especulan internautas en redes sociales.

El video fue asociado con una celebración en el restaurante Elcielo de Nueva York, dirigido por Juan Manuel Barrientos, amigo y socio del cantante colombiano. J Balvin participó en actividades relacionadas con la apertura de esa sede, un encuentro que reunió a invitados del mundo de la música, la gastronomía y la moda.

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Ferrer también aparece en los registros de esa ocasión, junto a Balvin y otros asistentes. Por ello, aunque el video reavivó el rumor de que la expareja habría sido vista nuevamente junta, el material no confirma una reunión posterior a la separación ni un posible regreso sentimental.

La circulación de las imágenes provocó una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la aparición conjunta de J Balvin y Ferrer y manifestaron su deseo de que ambos vuelvan a estar juntos. Otros señalaron que el registro parecía antiguo y pidieron prudencia antes de interpretar el contenido como una novedad sobre su vida privada.

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“Ojalá vuelvan; tenían un hogar bonito lástima la gente en redes opinando”, “cruzo los dedos para que esto sea real”, “creo que esto es de hace meses, pero ojala sea una pista para revivir su amor”, “los necesito juntos”, “Todavía tengo la esperanza de verlos juntos nuevamente 🥺“, ”tengo miedo de que eso sea viejo" (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos se refirió públicamente al video viral ni confirmó que se haya producido una reunión reciente. Tampoco hay elementos en el material difundido que permitan establecer una fecha distinta a la del evento realizado durante la inauguración del restaurante.

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La separación de J Balvin y Valentina Ferrer se conoció el 16 de septiembre, cuando la modelo argentina publicó un mensaje en sus historias de Instagram para confirmar el final de la relación. En el comunicado, se refirió al cantante por su nombre, José, y señaló que ambos habían decidido continuar por caminos separados después de varios años juntos.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer. La modelo aclaró que la determinación se tomó desde “el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, sin dar detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

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La ahora expareja mantuvo su vínculo sentimental durante cerca de una década. Su historia comenzó después de que Ferrer participara en el video de la canción Sigo Extrañándote, lanzada en 2017. A partir de entonces, ambos construyeron una relación que, aunque tuvo momentos públicos, preservó buena parte de su intimidad fuera de redes sociales y eventos.

El mensaje de Ferrer puso el foco en Río, el hijo que comparte con el intérprete colombiano. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó. La expareja recibió a su hijo en 2021 y, tras la separación, manifestó su intención de mantener una crianza compartida centrada en su bienestar.

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La modelo también pidió respeto ante el proceso que atraviesa la familia. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, indicó en el cierre de su comunicado.