Un nuevo video de Andrea Valdiri y Felipe Saruma en un gimnasio aumentó los rumores de reconciliación: “Casualidad o destino”

Un video que circula en redes sociales mostró a los creadores de contenido durante una rutina de ejercicio y despertó rumores sobre una posible reconciliación - crédito @famossssscol/ Instagram

Guardar

Un video difundido en redes sociales volvió a poner a Andrea Valdiri y Felipe Saruma en el centro de las especulaciones. Las imágenes muestran a los creadores de contenido durante una rutina de ejercicio en el mismo gimnasio y llevaron a varios usuarios a preguntarse si retomaron su relación.

El material fue compartido por una cuenta de Instagram que planteó la pregunta “¿destino o casualidad?” al mostrar la coincidencia de ambos en el lugar. Aunque el clip circuló entre seguidores de la barranquillera y el productor audiovisual, ninguno de los dos confirmó una reconciliación ni se pronunció sobre el encuentro.

PUBLICIDAD

La situación despertó interés porque no es la primera vez que Valdiri y Saruma aparecen en un mismo espacio luego del final de su relación. Las imágenes recientes se sumaron a otros registros que habían generado comentarios sobre la cercanía entre ambos, pese a que no hay información pública que confirme un vínculo sentimental actual.

En el registro que se viralizó, Andrea Valdiri y Felipe Saruma aparecen en un gimnasio, aparentemente ubicado en Barranquilla. El video no muestra una interacción directa entre ellos ni incluye declaraciones sobre su situación personal, pero bastó con que ambos coincidieran en el lugar para que el contenido se multiplicara en redes sociales.

PUBLICIDAD

Andrea Valdiri y Felipe Saruma coincidieron en un gimnasio y crecieron los rumores de reconciliación - @andreavaldirisos/Instagram

Algunos usuarios interpretaron el encuentro como una señal de que los influenciadores podrían haberse dado una nueva oportunidad. Otros señalaron que compartir un sitio de entrenamiento no permite sacar conclusiones sobre la vida sentimental de los dos.

La falta de una explicación por parte de Valdiri y Saruma mantuvo abiertas las preguntas de sus seguidores. Hasta ahora, el material solo permite establecer que estuvieron en el mismo gimnasio, sin que existan elementos que prueben una reconciliación.

Por el momento, los dos no se siguen en redes sociales. Ese detalle también fue comentado por internautas, quienes revisaron la actividad digital de la expareja ante la circulación del video.

PUBLICIDAD

Las redes sociales dividieron opiniones sobre un posible regreso

La aparición conjunta de los influenciadores produjo mensajes de todo tipo. Una parte de los seguidores celebró la posibilidad de que la relación se reanude, mientras que otros pidieron evitar especulaciones a partir de una coincidencia en un lugar público.

Las reacciones se concentraron en el pasado que ambos compartieron y en la expectativa que generan sus apariciones tras la ruptura. Sin embargo, el video no muestra gestos de cercanía ni confirma que Valdiri y Saruma entrenaran juntos. La grabación los ubica en el mismo establecimiento, pero no aporta mayores detalles sobre el motivo de la coincidencia.

Algunos seguidores interpretaron la coincidencia como una posible señal de un nuevo acercamiento sentimental - crédito @andreavaldirisos y @felipesaruma/Instagram

La creadora de contenido ha sido objeto de atención en los últimos meses por los cambios en su vida personal. Su relación con Juan Daniel Sepúlveda terminó hace varios meses, una situación que atravesó mientras continuaba con sus proyectos y su actividad en redes sociales.

PUBLICIDAD

Por su parte, Saruma ha mantenido presencia digital mediante sus producciones audiovisuales y publicaciones personales. La coincidencia en el gimnasio reactivó las conversaciones sobre su vínculo con Valdiri, aunque ninguno se refirió públicamente a las versiones que surgieron en torno al video.

No es la primera vez que Andrea Valdiri y Felipe Saruma coinciden en un gimnasio

El reciente video que mostró a Andrea Valdiri y Felipe Saruma en el mismo gimnasio no representa la primera ocasión en que una grabación de entrenamiento despierta rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. A comienzos de septiembre, la creadora de contenido compartió una rutina de ejercicio y varios seguidores señalaron que el productor audiovisual aparecía al fondo de las imágenes. En ese momento no hubo interacción visible entre los dos y tampoco existió una confirmación inmediata sobre la identidad de la persona que aparecía en el registro.

PUBLICIDAD

Semanas después, Valdiri confirmó que sí había coincidido con Saruma en ese espacio y descartó que el encuentro tuviera relación con una reconciliación. En una entrevista para el programa digital Tamo en vivo, explicó que regresó a un gimnasio al que asistía desde hacía años y donde ambos conservan vínculos con el mismo entrenador.

“Kevin ha sido mi entrenador durante años”, explicó la barranquillera al referirse a la razón por la que volvió a ese lugar. Según relató, dejó de asistir con regularidad cuando comenzó a entrenar boxeo entre Medellín y Barranquilla, pero retomó parte de su rutina habitual. Al regresar, coincidió con su exesposo, quien también realiza entrenamientos allí.

PUBLICIDAD

Andrea Valdiri aseguró que no modificó su rutina ni cambió de entrenador tras coincidir con Felipe Saruma. - crédito @felipesaruma/Instagram

La creadora de contenido sostuvo que no vio razones para cambiar de preparador físico o modificar sus horarios a causa de esa coincidencia. De acuerdo con su versión, el video que desató las primeras especulaciones no fue planeado: ella pidió que registraran algunos ejercicios para sus redes y Saruma quedó al fondo de una toma de manera casual.

Valdiri también afirmó que la separación no dejó una confrontación entre ambos. “Yo creo que hoy en día yo me encuentro a Saruma y yo creo que nosotros no tenemos rencor de nada”, comentó al hablar de la relación que conservan después del divorcio.

PUBLICIDAD