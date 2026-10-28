Tribunal Superior de Bogotá revocó tutela que restringía bombardeos aéreos de las Fuerzas Militares por posible presencia de menores: “Bajo el estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario”

El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela que había impuesto restricciones adicionales a las operaciones aéreas de las Fuerzas Militares en zonas con posible presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales (Fuerzas Militares)

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En septiembre de 2026, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó de forma provisional suspender las operaciones aéreas ofensivas en áreas donde se presuma la presencia de menores de edad.

Sin embargo, el miércoles 28 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela y dejó sin efectos medida provisional sobre operaciones aéreas de las Fuerzas Militares.

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La Presidencia de la República confirmó la información y señaló que la decisión restablece la posibilidad de planear y ejecutar operaciones aéreas sin las restricciones adicionales impuestas dentro de este proceso judicial, bajo el estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario.

“El Gobierno Nacional informa que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 23 de octubre de 2026, revocó el fallo de tutela proferido el pasado 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, relacionado con la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras de grupos armados ilegales. En su decisión, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela y dejó sin efectos la medida provisional que había impuesto restricciones adicionales a determinadas operaciones aéreas ante información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por organizaciones criminales”, detalló Presidencia.

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