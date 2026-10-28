Hombre agarró a martillazos los vidrios de un Transmilenio, según video revelado por el presidente del Concejo: “Delincuente”

Un pasajero usó un martillo de emergencia para golpear una puerta de un articulado en Bogotá - crédito @papoaminCD/X

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Un hombre rompió el vidrio de una puerta de un bus articulado de Transmilenio con un martillo de emergencia, según se observa en un video que circuló en redes sociales el 27 de octubre de 2026 y fue difundido por el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.

Las imágenes muestran a una persona con chaqueta, audífonos y un bolso dentro del vehículo. El hombre toma uno de los elementos destinados a atender situaciones de riesgo y golpea el cristal de una de las puertas mientras el articulado se encuentra en movimiento.

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La acción ocurre frente a varios usuarios, quienes permanecen en el interior del bus durante el episodio. En la grabación no se advierte una confrontación previa ni se conocen, por ahora, las circunstancias que llevaron al sujeto a usar el martillo contra la estructura del vehículo.

Amin publicó el registro en su cuenta de X y cuestionó lo ocurrido en el sistema de transporte masivo de la capital colombiana. “Vuelven las escenas de inframundo en TransMilenio”, escribió el concejal junto al video.

El presidente de la corporación agregó que el hombre tomó “uno de los martillos de emergencia del articulado” para romper los vidrios “mientras circula”. En su publicación, lo calificó como “delincuente”.

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Papo Amin denunció un acto de vandalismo dentro de un bus de Transmilenio - crédito @papoaminCD/X

El martillo está destinado a evacuar el bus en casos de emergencia

Los martillos ubicados en los vehículos de TransMilenio forman parte de los mecanismos de seguridad para facilitar la salida de pasajeros ante accidentes, fallas o situaciones que impidan utilizar las puertas. Su uso fuera de esos escenarios puede ocasionar daños en la flota y poner en riesgo a quienes se encuentran dentro del bus.

El video deja ver que el golpe impacta uno de los paneles de vidrio de la puerta. Tras la agresión, el hombre permanece en el pasillo del articulado, mientras otros pasajeros observan la escena.

No se informó si la persona fue identificada por las autoridades ni si hubo capturas relacionadas con el hecho. Tampoco se conocieron detalles sobre el costo de los daños o sobre la eventual afectación del servicio en ese vehículo.

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El caso volvió a abrir cuestionamientos sobre la seguridad de los usuarios y la protección de la infraestructura del sistema. La publicación de Papo Amin expuso un nuevo episodio de vandalismo dentro de un articulado que circulaba por Bogotá.

Investigan daños a un articulado de Transmilenio tras video difundido en redes sociales - crédito @papoaminCD/X

Mujer intentó ingresar con una lavadora a TransMilenio y discutió con el personal

La intención de subir una lavadora a una estación de transporte masivo desató una discusión que quedó registrada en video en Bogotá.

Una mujer intentó ingresar el electrodoméstico a Transmilenio en la estación Comuneros y cuestionó la negativa del personal, según las imágenes compartidas por usuarios en redes sociales digitales.

La ciudadana afirmó que el aparato era de tamaño reducido y sostuvo que la restricción carecía de justificación. “No nos dejan pasar por la lavadora acá en el TransMilenio, solamente por una lavadora”, expresó mientras grababa la escena. También señaló que no se trataba de un trasteo de grandes dimensiones.

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Durante el intercambio, la mujer dijo que las trabajadoras le mencionaron la posibilidad de imponerle un comparendo y de requerir a la Policía si mantenía el intento.

La pasajera expone su inconformidad con el personal de vigilancia en la estación Comuneros y cuestiona la advertencia de un posible comparendo por intentar ingresar con el electrodoméstico. - crédito @JD_Quinteror/X

“Amenazando con Policía como si uno estuviera robando o matando”, manifestó. El registro no muestra el desenlace del incidente en la terminal capitalina.

La grabación tampoco permite establecer qué ocurrió antes de la discusión, si el electrodoméstico logró entrar o cuál fue el procedimiento aplicado por los funcionarios. Hasta ahora, no se difundió una explicación oficial de Transmilenio sobre lo sucedido en ese punto del sistema bogotano de transporte público capitalino masivo local.

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El concejal de Bogotá Juan David Quintero Rubio replicó el video y criticó la actitud de la pasajera. “Y antes brava la señora”, escribió. El cabildante indicó que ella pretendía acceder con una “LAVADORA” y preguntó: “¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público en Bogotá diario?”

Quintero pidió respetar las normas de convivencia en una red que moviliza a millones de personas.