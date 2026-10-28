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Benfica espera la suspensión de la sanción a Jhon Jáder Durán, que fue expulsado en la Liga de Portugal: “Solo se sabrá horas antes del partido”

El delantero colombiano sufrió una expulsión en la victoria del equipo de Lisboa en su visita ante el Santa Clara por la fecha 9 de la Primeira Liga de dicho país

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Benfica's Jhon Duran gestures during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
Jhon Jáder Durán fue expulsado en el partido ante Santa Clara, duelo que ganó el Benfica por 1-2-crédito Eduardo Costa/EFE/EPA
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El delantero colombiano Jhon Jáder Durán conocerá pocas horas antes del partido ante Gil Vicente si podrá integrar la convocatoria de Benfica para los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal, según informó Record Portugal.

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) analizará este 29 de octubre de 2026 el pedido del club para suspender de forma provisional el castigo que recibió el atacante tras su expulsión frente a Santa Clara.

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El partido se jugará este jueves 29 de octubre a las 3:45 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio da Luz de Lisboa. La disponibilidad del colombiano dependerá de la resolución del organismo disciplinario, que se reúne semanalmente los jueves.

Benfica pidió que se revise la expulsión de Jhon Jáder Durán

El diario detalló que en la previa del juego de la Copa de la Liga de Portugal ante el Gil Vicente, Benfica sabrá si podrá contar con el exdelantero del Fenerbahçe-crédito Record Portugal
El diario detalló que en la previa del juego de la Copa de la Liga de Portugal ante el Gil Vicente, Benfica sabrá si podrá contar con el exdelantero del Fenerbahçe-crédito Record Portugal

De acuerdo con Record Portugal, Benfica presentó un pedido de despenalización y sostiene que Durán no cometió una acción que justificara la tarjeta roja. El delantero fue expulsado tras el pitazo final del triunfo 2-1 ante Santa Clara, en medio de una confrontación que involucró a integrantes de ambos equipos.

Si el Consejo de Disciplina decide abrir un proceso disciplinario para analizar el caso, la sanción quedará suspendida de forma automática. Ese escenario permitiría que Durán juegue ante Gil Vicente por la Copa de la Liga de Portugal.

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La apertura de una investigación no supondría el cierre del expediente. Si el procedimiento concluye que existieron razones para la expulsión, el colombiano podría recibir un castigo en una fecha posterior.

El reglamento prevé diligencias adicionales antes de una decisión final

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Santa Clara's Tiago (L) in action against Benfica's Jhon Duran (C) during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
El delantero colombiano fue expulsado tras finalizar el encuentro entre Santa Clara y Benfica-crédito Eduardo Costa/EFE/EPA

El artículo 260 del Reglamento Disciplinario de la Liga Portuguesa permite que se ordenen procedimientos adicionales antes de resolver un expediente de manera definitiva. La norma contempla la revisión del informe arbitral, los documentos de los delegados de la competición y los registros del Comité de Instructores.

Según el reglamento, el relator de la Sección Disciplinaria puede ordenar las diligencias que considere necesarias, siempre que no afecten el carácter sumario del proceso. En caso de abrirse esa instancia, la decisión final deberá conocerse en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la documentación.

Benfica espera que el mapa de sanciones refleje este 29 de octubre de 2026 la apertura de un procedimiento disciplinario. La otra posibilidad es que el Consejo de Disciplina cierre el caso de inmediato y mantenga la suspensión si considera que el informe del árbitro Cláudio Pereira ofrece fundamentos suficientes para la expulsión.

Marco Silva respaldó al delantero colombiano

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Benfica head coach Marco Silva looks on during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
El técnico del Benfica argumentó que Jhon Jáder Durán no hizo nada para ser expulsado-crédito Eduardo Costa/EFE/EPA

El entrenador de Benfica, Marco Silva, defendió a Durán después del encuentro frente a Santa Clara. El técnico afirmó que las imágenes disponibles no mostraban una conducta que justificara la roja y dijo que el jugador le aseguró que no había cometido ninguna infracción.

Tengo que creerle a Durán, quien dijo que no hizo nada”, afirmó Silva, según recogió Record Portugal. “Si recibiste una tarjeta roja sin haber hecho nada, espero que tengas el coraje de quitártela”, agregó.

Pavlidis y Anísio Cabral son las alternativas para el ataque

Ponta Delgada (Portugal), 26/10/2026.- Benfica's Vangelis Pavlidis celebrates a goal during the Portuguese First League soccer match between Santa Clara and Benfica in Ponta Delgada, Azores, Portugal, 26 October 2026. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
El delantero luso podría reemplazar a Jhon Durán ya que es el habitual-crédito Eduardo Costa-EFE/EPA

Si Jhon Jáder Durán no queda habilitado, Marco Silva podría apostar por Vangelis Pavlidis como titular frente a Gil Vicente. El griego aparece como la alternativa principal para ocupar el lugar del colombiano.

También está disponible Anísio Cabral, habitual tercera opción ofensiva del equipo. El joven sumó minutos con el primer plantel ante Omonia, en la Liga Europa, y podría tener una nueva oportunidad si Durán no recibe autorización para disputar el partido.

Cuales serán los próximos partidos del Benfica: este será el calendario en el mes de noviembre

El jugador del Benfica Gianluca Prestianni (3-I) celebra un gol ante el Santa Clara en Ponta Delgada, Azores, Portugal. EFE/EPA/EDUARDO COSTA
El jugador del Benfica Gianluca Prestianni (3-I) celebra un gol ante el Santa Clara en Ponta Delgada, Azores, Portugal. EFE/EPA/EDUARDO COSTA

El Benfica cerrará el mes de octubre de 2026 en su partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal ante el Gil Vicente, el 29 en el estadio da Luz.

En el mes de noviembre, las “Águilas” (apodo del Benfica) abrirá su agenda ante el Alverca por la Primeira Liga de Portugal a las 3:15 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, esta es la agenda de partidos que tendrá el cuadro lisboeta:

  • 29 de octubre de 2026 - Copa de la Liga de Portugal: Benfica vs. Gil Vicente
  • 2 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Alverca
  • 5 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League: Benfica vs. Lech Poznan (Polonia)
  • 8 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Estrela vs. Benfica
  • 22 de noviembre de 2026 - Copa de Portugal: Torreense vs. Benfica
  • 26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League: Plzen (República Checa) vs. Benfica
  • 30 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. FC Famalicão

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