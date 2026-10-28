La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

La madre de B King pidió a Marcela Reyes que no vuelva a hablar de su hijo. La DJ respondió interponiendo una causa judicial por presunta injuria - crédito @- bkingoficial @marcelareyes/ Instagram

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La creadora de contenido Marcela Reyes y el cantante Bayron Sánchez ―conocido artísticamente como B-King― sostuvieron una relación amorosa de siete años, que incluyó su boda civil en febrero de 2022 y la crianza compartida de Valentino, el hijo de la también DJ. Pese a que aparentaban tener una relación estable, a mediados de 2023 la relación entró en crisis y se hizo pública su separación, formalizada como divorcio en 2024.

La ruptura estuvo marcada por señalamientos cruzados de infidelidad, revelaciones sobre el consumo de sustancias por parte del cantante y denuncias judiciales, entre ellas una por presunto acoso que B-King presentó contra Reyes en mayo de 2025. Todo esto antes de que el artista fuera hallado sin vida en el Estado de México junto al del DJ Regio Clown, en septiembre de ese año.

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Más de un año después de ese episodio, la firma Km Abogados, en representación de Marcela Reyes, presentó una querella penal contra la madre de B-King, por presuntas declaraciones injuriosas.

En un comunicado, la firma señaló que la denuncia tiene por objetivo llevar a que la Fiscalía General de la Nación investigue las declaraciones públicas de Salazar Cárdenas y determine si configuraron el delito de injuria, previsto en el artículo 220 del Código Penal colombiano.

Los abogados de Marcela Reyes aclararon que la creadora de contenido no figura como investigada en la causa penal por el homicidio - crédito @km_abogados/Instagram

El comunicado, fechado en Medellín el 21 de octubre de 2026, respondió a una entrevista que Salazar Cárdenas concedió al medio de entretenimiento Le tengo el chisme, en la que pidió a Marcela Reyes no volver a a mencionar a su hijo.

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La firma legal sostuvo que “rechaza categóricamente las declaraciones que, directa o indirectamente, han pretendido vincular a nuestra representada con circunstancias relacionadas con el lamentable fallecimiento del señor Bayron Sánchez” y agregó que “la gravedad de semejantes insinuaciones exige una respuesta institucional firme, particularmente cuando pueden comprometer injustificadamente la honra, el buen nombre y la reputación de una persona”.

La madre del artista asesinado vinculó la ruptura con supuestos obstáculos laborales en Miami

En la entrevista que motivó la querella, Adriana Salazar Cárdenas relató que, tras la separación de la pareja, B-King se trasladó a Miami, Estados Unidos, con la intención de reiniciar su carrera musical.

Según su versión, varias personas le advirtieron al cantante que la DJ Marcela Reyes había contactado a posibles empleadores para impedir que lo contrataran: “Le estaban dando trabajo y ella llamó a esas personas a decirles que no le dieran trabajo a mi hijo. Le cerraban puertas”, afirmó la madre del artista, según consta en la entrevista.

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Salazar Cárdenas añadió en esa misma conversación que la exposición pública del vínculo afectó emocionalmente a su hijo en sus últimos años de vida: “Con el amor de madre se lo pido: que no hable más de Byron. No quiero que hable ni bien ni mal, que se saque su nombre de la boca”.

La defensa de Marcela Reyes negó cualquier vínculo con el crimen que acabó con la vida de B-King

La defensa jurídica sostuvo que Marcela Reyes mantiene el derecho a la libertad de expresión para relatar su propia historia matrimonial - crédito @km_abogados/Instagram

Km Abogados precisó en su comunicado que Marcela Reyes “no tuvo participación alguna en los hechos que ocasionaron el fallecimiento del señor Bayron Sánchez y no ha sido vinculada, en calidad de investigada o procesada, a ninguna actuación penal relacionada con su muerte”.

La firma recordó que las autoridades mexicanas “han adelantado las investigaciones correspondientes, logrando identificar y llevar ante la justicia a personas señaladas de participar en los hechos”, en un proceso que, según su información, ya alcanzó la etapa de juicio.

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Esa versión judicial coincidió, en parte, con lo que la propia Salazar Cárdenas había expuesto en su entrevista: la madre del cantante señaló que, de acuerdo con los datos que manejaba, cinco personas figuraban en el expediente judicial mexicano, aunque dijo desconocer sus identidades, cargos o estado procesal, ya que las audiencias se habían aplazado en reiteradas ocasiones.

“No estoy diciendo que fue esa persona o cualquier otra. No soy yo quien debe decirlo ni juzgarlo”, aclaró la mujer en esa ocasión, al tiempo que remarcó que la determinación de responsabilidades correspondía a la justicia mexicana.

Para la firma legal, esa misma reserva judicial contradijo cualquier intento de instalar “un escenario de sospecha” sobre su representada a partir de “referencias a controversias personales del pasado, afirmaciones no acreditadas o asociaciones que puedan inducir a conclusiones carentes de respaldo judicial”.

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El comunicado agregó: “Las diferencias que pudieron existir en una relación de pareja no constituyen, por sí mismas, fundamento para insinuar participación en un hecho criminal”.

El debate sobre el derecho a hablar del vínculo pasado

Luego de la muerte de B-King, la madre del cantante cuestionó en repetidas ocasiones que Marcela Reyes se refiriera públicamente al duelo y a la relación que mantuvo con el cantante, y en la citada entrevista lo hizo de nuevo.

“Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho. No puede salir de su boca el nombre de mi hijo ni hablar de él, ni para bien ni para mal. Escucharla hablar de él me hace daño, porque para mí no le sale del corazón”, afirmó.

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Km Abogados respondió a ese planteamiento al sostener que Reyes y B-King “compartieron una relación matrimonial y una etapa significativa de sus vidas” y que “esa historia forma parte de las experiencias personales de nuestra representada y no desaparece por el fallecimiento de quien fue su esposo”.

En ese sentido, el comunicado afirmó: “Ningún particular puede imponerle una prohibición general de hablar de su historia personal, pues el ejercicio legítimo de la libertad de expresión no está condicionado a la autorización de terceros”.

El comunicado enfatizó que el duelo familiar no autoriza la difusión de imputaciones contra la honra y el buen nombre de una persona - crédito @km_abogados/Instagram

El texto incluyó un pasaje dirigido a la situación emocional de Salazar Cárdenas, quien atravesaba el duelo por la muerte de su hijo desde septiembre de 2025, cuando el cuerpo del cantante fue hallado en el Estado de México junto al de su acompañante, el DJ Regio Clown.

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“Reconocemos y respetamos profundamente el dolor que representa para una madre la pérdida de su hijo”, indicó el comunicado, aunque aclaró que “ese sufrimiento, por comprensible que resulte, no puede justificar imputaciones deshonrosas ni afirmaciones que comprometan injustamente los derechos fundamentales de otras personas”.

Km Abogados cerró el comunicado con un llamado a la institucionalidad: “Será la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la encargada de investigar los hechos denunciados y determinar la eventual configuración de una conducta punible, con pleno respeto de las garantías de todas las partes”.

La firma agregó que su representada “no está obligada a guardar silencio frente a afirmaciones que afecten su reputación, ni a renunciar al derecho de recordar y expresar su propia historia”.

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El comunicado incluyó una captura de pantalla de la notificación de radicación enviada por el Sistema de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación, con el número de radicado 2026306005016401, confirmando que la querella ya fue ingresada formalmente ante la entidad.