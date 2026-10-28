ISA mueve su junta directiva: presidente de Ecopetrol y representante de EPM entran al órgano de dirección

ISA renovó su junta directiva para completar el periodo estatutario 2026-2028, con nueve integrantes postulados por Ecopetrol, los fondos de pensiones y Empresas Públicas de Medellín (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

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La nueva junta directiva de ISA quedó conformada para completar el periodo estatutario 2026-2028, tras una asamblea extraordinaria de accionistas que incorporó a Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol, y a Sandra Gómez Arias. La elección se realizó este miércoles 28 de octubre y definió los nueve puestos del órgano directivo.

La reunión se llevó a cabo de manera no presencial y las decisiones respondieron a propuestas presentadas por Ecopetrol, accionista mayoritario de ISA. Además de renovar la composición de la junta, los accionistas aprobaron cambios en dos artículos de los estatutos sociales y ordenaron revisar los instrumentos internos de la compañía para armonizarlos con las nuevas disposiciones.

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Ecopetrol, accionista mayoritario de ISA, postuló a cinco integrantes para la nueva junta directiva (Luisa González/REUTERS)

Quiénes integran la nueva junta directiva de Isa

La distribución de los nueve puestos quedó definida según las nominaciones de tres accionistas: Ecopetrol postuló a cinco integrantes, los fondos de pensiones a tres y Empresas Públicas de Medellín (EPM) a uno.

Entre los nominados por Ecopetrol como miembros no independientes fueron elegidos Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo. Ricardo Peláez Restrepo, también postulado por Ecopetrol, fue seleccionado en calidad de miembro independiente.

Por parte de los fondos de pensiones, los elegidos fueron Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz, todos con condición de independientes. La representación de EPM quedó en manos de Sandra Gómez Arias, quien también tendrá esa calidad.

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Joaquín Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol, fue elegido como integrante de la junta directiva de Isa, tras la asamblea extraordinaria de accionistas del 28 de octubre (Ecopetrol)

Con esta distribución, ISA informó que la junta directiva quedó integrada por mayoría de miembros independientes. Los nueve elegidos ejercerán durante el tiempo restante del periodo estatutario 2026-2028.

La asamblea también aprobó una propuesta de Ecopetrol para que la junta revise y armonice los instrumentos internos que estén bajo su competencia, con el propósito de adecuarlos a los cambios estatutarios aprobados durante la sesión.

Qué cambia en los estatutos de ISA

Una de las modificaciones aprobadas recae sobre el parágrafo cuarto del artículo 27, que establece disposiciones para conformar las planchas de candidatos a la junta directiva. Con la reforma, se buscará conservar al menos tres integrantes del órgano directivo vigente al momento de conformar una nueva lista.

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Sin embargo, la disposición no será obligatoria para la presentación o validez de las planchas. Tampoco restringirá la capacidad de la asamblea para elegir una composición diferente ni impedirá que se renueve la totalidad de los integrantes. Los requisitos relacionados con la independencia y la composición de la junta seguirán aplicándose.

El segundo ajuste corresponde al artículo 37 de los estatutos, que regula el procedimiento para seleccionar y nombrar al presidente de ISA. A partir de la modificación, la junta directiva tendrá a su cargo la planeación y gestión de ese proceso.

Los estatutos de Isa fueron modificados para ajustar las reglas de conformación de la junta directiva y asignar a ese órgano la planeación y gestión del proceso de selección del presidente de la compañía (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

Para cumplir esa función, podrá apoyarse en el Comité de Talento Organizacional o en la persona que designe. Asimismo, tendrá la posibilidad de contratar una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos. La compañía aclaró que el cambio no elimina el procedimiento de selección ni altera los criterios establecidos para escoger a quien ocupará la presidencia. Se mantienen las exigencias de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo previstas en los estatutos sociales.

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Además, el nombramiento deberá estar respaldado por una evaluación de los candidatos y por la documentación de las razones que justifiquen la decisión. De esta manera, la reforma establece responsabilidades sobre la organización del proceso, sin modificar los criterios definidos para elegir al presidente de la compañía.

Las decisiones adoptadas por los accionistas combinan así la renovación parcial de la estructura directiva con ajustes a las reglas internas de Isa. La junta tendrá que aplicar las nuevas disposiciones dentro de sus competencias y adelantar la revisión de los instrumentos internos solicitada durante la asamblea extraordinaria.