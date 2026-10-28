Colombia

Video | De la Espriella respondió a los “zurdos” que lo critican por ser “cabezón y frentón” y provocó risas durante una visita en el Ministerio de Comercio

El mandatario de los colombianos tuvo una intervención bastante relajada en medio de un evento oficial y habló de aquellos que lo critican por su físico

El presidente no dudó en hacer alusión a los comentarios y burlas recibidos respecto al tamaño de su cabeza tras recibir un sombrero como regalo (Sebas De La Cruz/TikTok)

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El presidente Abelardo de la Espriella respondió con ironía a las burlas sobre sus rasgos físicos durante una visita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Bogotá, en la jornada del 27 de octubre de 2026.

El mandatario aprovechó la entrega de un sombrero aguadeño para referirse a los comentarios que recibe a diario por parte de críticos políticos y ciudadanos sobre el tamaño de su cabeza y su frente.

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El momento quedó registrado en un video divulgado en TikTok y comenzó a circular en otras plataformas digitales al día siguiente. Alejado por unos instantes de los asuntos oficiales de la jornada, De la Espriella hizo una intervención breve que provocó risas entre los asistentes y reacciones en redes sociales.

Abelardo de la Espriella recibió un sombrero aguadeño durante su visita al Ministerio de Comercio y respondió a los que lo critican por "frentón" (Presidencia/Cesar Carrión)
Abelardo de la Espriella recibió un sombrero aguadeño durante su visita al Ministerio de Comercio y respondió a los que lo critican por "frentón" (Presidencia/Cesar Carrión)

Cómo respondió De la Espriella a los que lo critican por el tamaño de su cabeza

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, en el momento en el que el presidente Abelardo de la Espriella recibió el sombrero dijo: “Yo soy bien cabezón y frentón. Oye, los zurdos todo el día: ‘cabezón, frentón’. Toda la vida he sabido que soy cabezón y frentón, ¿cuál es el problema con eso?”.

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Mientras los asistentes al evento se reían por sus ocurrencias, el mandatario de los colombianos agregó lo siguiente: “¿O dónde creen que cabe tanta inteligencia?”, provocando risas y aplausos entre los presentes.

Posteriormente, se dirigió a quienes le entregaron el sombrero y con una sonrisa en el rostro dijo: “Esta es la talla más grande, ¿cierto? Claro". La respuesta apuntó a quienes, según expresó el propio presidente, recurren con frecuencia a comentarios sobre su apariencia. En particular, usó la palabra “zurdos”, una denominación con la que suele referirse a sectores de izquierda o a sus opositores políticos.

El remate sobre la inteligencia fue el fragmento que concentró buena parte de los comentarios de los usuarios, que expresaron sus opiniones en las publicaciones que se difundieron en las plataformas digitales. Entre ellos se destacan algunos como: “Lo admiro con esas respuestas”, “Que maravilla de respuesta”, “Excelente respuesta señor presidente Abelardo de la Espriella. Quedaron viendo un chispero” y “Soy firme con mi presidente”.

En contraste, otros colombianos escribieron: “Le toca aceptar porque no puede meter preso a medio Colombia” y “El man es costeño, no hay bullying que le valga”.

Los mensajes compartidos por los ciudadanos se centraron, sobre todo, en la forma en que el presidente asumió las burlas dirigidas a su físico y las convirtió en una respuesta a sus detractores.

La visita del mandatario estuvo acompañada por risas antes y después de su intervención oficial en el Ministerio de Comercio (Presidencia/Cesar Carrión)
La visita del mandatario estuvo acompañada por risas antes y después de su intervención oficial en el Ministerio de Comercio (Presidencia/Cesar Carrión)

El sombrero aguadeño dio paso a un comentario sobre sus detractores

La entrega del accesorio fue el punto de partida de la escena que se viralizó en las plataformas digitales. El sombrero aguadeño forma parte de la tradición artesanal del municipio de Aguadas, Caldas, y su presencia en el acto abrió espacio para el comentario del presidente sobre el tamaño de su cabeza y la talla que requiere para usar este tipo de prendas.

Durante el 28 de octubre muchos hablaron de cómo el mandatario De la Espriella decidió abordar una crítica recurrente desde el humor.

El presidente dijo algunos de sus dichos más populares durante su intervención (Presidencia/Cesar Carrión)
El presidente dijo algunos de sus dichos más populares durante su intervención (Presidencia/Cesar Carrión)

El episodio se produjo en medio de la visita presidencial al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde el presidente habló de la estrategia comercial de su Gobierno, pues en medio del encuentro el mandatario señaló que la política comercial se enfoca en elevar la producción nacional y reducir las barreras para los productos colombianos en el exterior.

La curiosa intervención volvió a situar al presidente De la Espriella en la conversación digital por un mensaje de tono personal, distinto de los asuntos económicos y comerciales que marcaron su agenda en Bogotá en medio de la cantidad de acciones realizadas .

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