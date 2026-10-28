Colombia

Shakira subió el detrás de cámaras del videoclip de ‘Agua’ con Maluma: hubo bromas de los dos cantantes por sus atuendos

El contenido exclusivo retrata la dinámica entre los artistas colombianos en el set de Miami, Estados Unidos, donde protagonizaron momentos espontáneos junto al equipo de producción

La cuenta oficial de la barranquillera difundió algunos momentos de la grabación del videoclip, realizado en Miami - crédito Sony Music Entertainment
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Shakira y Maluma compartieron nuevos detalles sobre la grabación del videoclip de Agua, su más reciente colaboración musical, que ya supera los 46 millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel mundial. El material exclusivo revela aspectos de la producción audiovisual y la dinámica entre los dos artistas colombianos durante el rodaje en Miami, Estados Unidos.

Siendo la cuarta colaboración de ambos colombianos en sus carreras —previamente se juntaron en Chantaje, Trap y Clandestino, en esta ocasión apostaron por el merengue y los sonidos tropicales, en un registro distinto al urbano que predominó en sus colaboraciones previas. El tema forma parte de Loco X Volver, el álbum más reciente de Maluma.

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El video oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, transporta a los espectadores a una cantina latina donde el baile y la complicidad son protagonistas. En la escena, los intérpretes bailan al ritmo del merengue en un ambiente festivo que resalta la esencia latina de la canción, con una puesta en escena que combina movimiento, sensualidad y una estética que acompaña la conexión artística de ambos.

El detrás de cámaras arranca con Maluma presenta el proyecto frente a la cámara, con entusiasmo por la colaboración. “Estamos aquí en Miami. Estamos a punto de grabar el video de nuestro próximo sencillo. Se trata de Agua, junto a la increíble, a la reina Shakira”, expresó el cantante paisa, mientras de fondo se intercalan fragmentos de la pista musical y tomas del rodaje.

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A lo largo de la sesión, el material registra momentos espontáneos entre los artistas y el equipo de producción. Entre toma y toma, Shakira y Maluma bromean sobre el vestuario blanco que llevan puesto.

“Es como que nos hemos casado, es como después de la boda”, comentó la barranquillera entre risas, a lo que agregó una comparación con la primera comunión, en una secuencia que exhibe un clima distendido en el set.

"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music
Los cantantes colombianos vistieron atuendos blancos durante las sesiones de filmación en el set de Miami - crédito Sony Music

Hacia el final de la grabación, tras una toma musical de alta energía, el equipo evalúa el resultado de la filmación. Maluma propone repetir la siguiente escena de inmediato, para aprovechar el esfuerzo físico previo y mantener la misma intensidad frente a la cámara. “Aprovechemos que estamos sudados, hacemos la otra otra vez”, señaló el artista antes de retomar el rodaje, entre las risas de Shakira y el resto del equipo de trabajo.

El impacto de Agua también se refleja en su desempeño internacional: la canción se convirtió en tendencia en España, México y Estados Unidos, consolidando su alcance entre distintos públicos. En Colombia, la colaboración ocupa el cuarto lugar en reproducciones en Spotify, con cerca de tres millones.

Los dos colombianos presentan un merengue incluido en 'Loco X Volver', el más reciente álbum de Maluma - crédito Sony Music

‘Chantaje’ cumple diez años con un récord que aún se recuerda

El 28 de octubre de 2016, Shakira y Maluma se unieron por primera vez en Chantaje, una colaboración que conquistó las listas internacionales y dejó imágenes que perduran una década después. El tema sigue asociado a una peluca rosa, un cerdito particular y un récord de reproducciones que marcó su lanzamiento.

Una de las escenas más reconocibles del videoclip muestra a Shakira con una peluca rosa mientras pasea con correa a un cerdo pequeño en una tienda, mientras Maluma la observa. El animal ganó tanta popularidad que la artista recurrió a sus seguidores para ponerle un nombre artístico. El 23 de noviembre de 2016, Shakira publicó una fotografía en Instagram y preguntó: “¿Qué nombre artístico se les ocurre para mi cerdito?”. Tras recibir miles de propuestas, eligió la sugerencia de una cuenta de redes sociales y presentó al animal como Pig Floyd, un juego de palabras entre pig (cerdo, en inglés) y el nombre de la banda Pink Floyd.

Más allá de la anécdota, el videoclip de Chantaje, estrenado el 18 de noviembre de 2016, se convirtió en un fenómeno de reproducciones: superó los 100 millones de visualizaciones en apenas tres semanas en YouTube, lo que lo consagró como el video musical en español que alcanzó esa cifra en menor tiempo hasta ese momento.

Publicada en 2016, fue el primer sencillo del álbum 'El Dorado' - crédito Sony Music Entertainment

El éxito se replicó en las listas de Estados Unidos. La canción debutó directamente en el número uno de Hot Latin Songs, de Billboard, y se convirtió en la decimocuarta en entrar directamente en lo más alto de esa clasificación durante sus primeros 30 años de historia. Además, llegó al puesto 96 del Billboard Hot 100, lo que representó la primera entrada de Maluma en ese listado.

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