Colombia

El Puente Eterno: así se celebrará el Día de Muertos en la Zona T con una experiencia abierta a toda Bogotá

Altares, flores de cempasúchil y dedicatorias musicales gratuitas forman parte de la propuesta que la marca mexicana instala en la capital colombiana, junto a una ruta en 25 establecimientos de tres ciudades del país

Altar de varios niveles con flores amarillas, retratos enmarcados, pan dulce, calaveras decoradas, velas encendidas, vasijas y papel picado.
Un altar tradicional de Día de Muertos reúne flores de cempasúchil, pan de muerto, veladoras, incienso y retratos familiares en una estructura de varios niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay una flor en México capaz de guiar a los muertos de regreso a casa. Al menos eso dice la tradición: el cempasúchil, con su color amarillo intenso y su aroma penetrante, actúa como un faro que orienta a las almas hacia las ofrendas que sus familias prepararon para recibirlas.

Sobre esa imagen construyó Tequila Don Julio su nueva campaña global: El Puente Eterno, una experiencia que llega a Bogotá del 28 de octubre al 1 de noviembre para instalar en la Zona T altares, música y un espacio para dedicar canciones a quienes ya no están.

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La entrada es gratuita y el recorrido está abierto a todo público. Los visitantes podrán moverse entre altares inspirados en la tradición mexicana, rodeados de flores de cempasúchil, y elegir una canción para rendir homenaje a un ser querido fallecido. La propuesta toma una festividad ajena y la vuelve accesible para el público colombiano, que en los últimos años ha incorporado progresivamente el Día de Muertos a su calendario de celebraciones de fin de octubre.

El cempasúchil tiene siglos de historia antes de llegar a la Zona T

Personas caminan entre altares con flores amarillas y velas bajo guirnaldas de luces y un cartel de la Noche de Muertos en Xochimilco
Varias personas recorren un sendero decorado con ofrendas tradicionales y flores de cempasúchil durante el Festival Biocultural Noche de Muertos en Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender qué representa esta flor hay que remontarse varios siglos. La UNESCO reconoció en 2008 las celebraciones mexicanas de los muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En su descripción, el organismo explica que estas festividades celebran simbólicamente el retorno temporal de familiares y seres queridos fallecidos, y tienen lugar entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

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Las celebraciones actuales combinan prácticas indígenas de distintas comunidades con elementos incorporados tras la llegada de los españoles. Con el tiempo, los altares se fueron llenando de fotografías, velas, pan de muerto, comida y objetos que evocan los gustos y costumbres de cada persona recordada. En ese universo de símbolos, el cempasúchil ocupa un lugar central: los mexicas asociaban su color vibrante con el sol, y su aroma intenso se convirtió en el hilo conductor que, según la tradición, guía a las almas de regreso.

Esa imagen es la que Don Julio traslada ahora al corazón de Bogotá.

26 bares en tres ciudades ya celebran la ruta coctelera

Infografía con dibujos de cócteles, flores naranjas y listas con nombres y direcciones de bares en Bogotá, Cartagena y Medellín.
Una infografía de Infobae detalla la ubicación de 26 establecimientos distribuidos entre Bogotá, Cartagena y Medellín para una ruta temática por el Día de los Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que la experiencia física abra en la Zona T, la propuesta de El Puente Eterno ya lleva semanas en marcha a través de una Ruta Coctelera que va del 15 al 31 de octubre y reúne 25 establecimientos en Bogotá, Medellín y Cartagena.

En cada uno de ellos, los bartenders participantes crearon cócteles con Don Julio como base, explorando combinaciones que incluyen ingredientes tropicales, notas herbales, sabores especiados y referencias directas a la tradición mexicana, entre ellas el pan de muerto.

En Bogotá, la ruta incluye Tercer Piso, Petit Comité, Río, Selma, Oda, Jardín Nocturno, Cabrera, Jardín de Tragos y Pasteles, Bottega Enemigo, Le Grand, Universal (Salón Tropical), Rancho MX y Sala de Despecho. En Medellín, los establecimientos participantes son Mala (Sinmente), WAN (Grupo Belisario), Ene, Chez Migu, Salvaje, Casa de Nadie y Carmen. En Cartagena, la ruta llega a Barón, Discos y Mariscos, Barra 7 (Grupo La Movida), Mirador y Pasquín.

“El amor es la única fuerza capaz de cruzar cualquier distancia”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nuestras raíces mexicanas son parte esencial de nuestra identidad y de la manera en que entendemos la celebración.

“En Don Julio, nuestras raíces mexicanas son parte esencial de nuestra identidad y de la manera en que entendemos la celebración. El Día de Muertos tiene un significado especial para nosotros porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen”, afirmó Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo, la empresa distribuidora de la marca.

La directiva agregó que la intención es “seguir compartiendo esa riqueza cultural con Colombia y el mundo, creando experiencias que eleven cada celebración y reflejen el espíritu de México”.

La campaña de 2026 es parte de un recorrido que la marca ha construido año a año alrededor del Día de Muertos. En 2024, Don Julio rindió homenaje a las ofrendas monumentales. En 2025, celebró el pan de muerto a través de Panadería Don Julio, en colaboración con Panadería Rosetta de Ciudad de México. Este año, la flor de cempasúchil toma el protagonismo bajo la idea de que hay amores que no mueren con las personas que los llevaron.

La celebración tiene lugar en uno de los corredores más transitados de Bogotá

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección de la Zona T como escenario no es casual. Se trata de uno de los corredores gastronómicos y de entretenimiento con mayor afluencia en la capital colombiana.

La elección de la Zona T como escenario no es casual. Se trata de uno de los corredores gastronómicos y de entretenimiento con mayor afluencia en la capital colombiana, lo que permite que la experiencia llegue a un público amplio, más allá de los asistentes que buscan específicamente el evento.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, quienes transiten por esa zona de la ciudad podrán encontrar el espacio de altares y participar en las dedicatorias musicales. La actividad no tiene costo de entrada y está diseñada para integrarse al recorrido habitual del lugar.

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