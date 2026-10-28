Mariana Mozo se defendió de las críticas por “hacer trampa” con el reingreso de Virginia a ‘MasterChef Celebrity’: “Un plan macabro”

Mariana Mozo respondió a las acusaciones por el regreso de Virginia a 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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Mariana Mozo terminó su recorrido en MasterChef Celebrity Colombia después de una eliminación que generó tristeza entre sus compañeros y reconocimientos del jurado. La actriz samaria, de 23 años, quedó fuera de la competencia el 26 de octubre, luego de presentar un postre con leche deslactosada que tuvo problemas en la cocción del crocante, el dulzor y la presentación.

Su despedida ocurrió en una prueba inusual para la temporada. Los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso anularon la fase de salvación y enviaron directamente al reto de eliminación a los siete concursantes que llevaban delantal negro.

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Tras dejar las cocinas, Mariana Mozo habló con Infobae Colombia sobre una de las controversias que marcó su paso por el formato: el regreso de Virginia Lizcano en el primer reto de repechaje que permitió el regreso de dos participantes a la competencia.

La actriz samaria negó que hubiera existido una estrategia con Virginia Lizcano para influir en la votación de los participantes - crédito cortesía Canal RCN

La actriz negó que ambas hubieran acordado una estrategia para favorecer a la comediante en la votación y respondió a quienes calificaron el desenlace como una supuesta trampa. “Eso es falso, Todos piensan que fue un plan macabro, mejor dicho, se crean una película y yo entiendo que se puede ver de esa manera, pero nosotras no hicimos trampa”, aseguró Mozo para Infobae Colombia.

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Virginia Lizcano regresó a MasterChef Celebrity Colombia a comienzos de octubre, luego de imponerse en el primero de los dos retos de reintegro. En esa instancia participaron siete exparticipantes eliminados: Milena López, Tavo Bernate, Luisa Vergara, Iván Marín, Diana Mina, Sebastián Vega y la propia Virginia.

La prueba tenía una particularidad: los 12 concursantes que seguían activos en el reality debían probar las preparaciones sin conocer su autoría y asignarles una calificación. El plato con el mayor promedio obtendría el primer cupo para volver a la competencia.

Virginia presentó puré de yuca, chicharrón, cebollas encurtidas, salsa roja, queso frito y aceite verde. Su propuesta alcanzó 7,97 puntos, la puntuación más alta de la noche, por encima de los platos de Tavo Bernate e Iván Marín, que también estuvieron entre los mejor valorados.

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Mariana Mozo admitió que buscó elementos que identificaran a Virginia Lizcano, aunque afirmó que no existió un acuerdo previo - crédito cortesía Canal RCN

El resultado abrió un debate entre parte del público, que cuestionó la decisión de los concursantes y sostuvo que Tavo merecía el regreso. Otros usuarios señalaron a Mariana Mozo por la cercanía que tenía con Virginia y sugirieron que pudo haber identificado el plato de su amiga para ayudarla a recuperar el delantal.

Mozo reconoció que buscó pistas durante la degustación, aunque descartó que eso hubiera respondido a un acuerdo previo. Según relató, el aceite verde era un elemento recurrente en las preparaciones de Lizcano y varios participantes llegaron a la misma conclusión.

“Obviamente, la busqué en los platos, era como: ‘¿Qué la identifica a ella?’. No era tampoco tan difícil encontrarla, ni siquiera fui yo la primera que la encontró. Todos mis compañeros estaban de acuerdo con que regresara Virginia”, afirmó.

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La actriz agregó que nunca supo con anticipación qué plato prepararía su amiga. “Yo no sabía qué plato iba a cocinar Virginia”, sostuvo durante la entrevista con Infobae Colombia.

Mozo sostuvo que no conocía de antemano la preparación que presentaría su amiga en el reto de reintegro - crédito cortesía Canal RCN

Para Mozo, la posibilidad de que Virginia volviera a la competencia no estuvo atravesada por un cálculo deportivo. La actriz explicó que, aunque ambas buscaban avanzar dentro de un mismo reality, para ella pesó más el vínculo que construyeron durante las grabaciones.

“Desde un principio, yo soy una persona muy leal. Nunca pensé en: ‘Si mi amiga vuelve, me va a sacar’. A mí no me importaba la competencia, sino: ‘Qué lindo que mi amiga regrese’”, dijo.

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La actriz cuestionó, además, las críticas de quienes aseguraron que el plato de Tavo Bernate era superior y que el resultado había sido injusto. A su juicio, esas opiniones no contemplaban el proceso de evaluación ni lo que los concursantes probaron durante el reto.

“Cuando las personas decían que Tavo había hecho el mejor plato y que él era el que merecía entrar, era como: ‘¿De verdad las personas están diciendo que es el mejor plato porque nosotros dijimos que era el mejor plato?’. Ahí es donde uno se da cuenta de que realmente no saben qué fue lo que pasó”, expresó.

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El reintegro de Virginia se definió después de una discusión entre los participantes sobre la posibilidad de votar de forma estratégica. Algunos plantearon que era válido evitar el regreso de un exparticipante que pudiera representar una amenaza en los retos posteriores. Otros defendieron que las calificaciones debían centrarse únicamente en la calidad de los platos.

La actriz explicó que su respaldo a Virginia Lizcano respondió al vínculo que construyeron durante las grabaciones - crédito cortesía Canal RCN

La votación terminó con el retorno de Lizcano. Un día después, Sebastián Vega obtuvo el segundo y último cupo disponible del repechaje tras imponerse en una prueba de calentado evaluada por los chefs.

Mariana Mozo admitió que los reintegros pueden causar molestia

La actriz señaló que comprende por qué los regresos generan reparos entre quienes continúan en carrera. Como seguidora de MasterChef, consideró que esas dinámicas renuevan el interés del público. Sin embargo, afirmó que la experiencia cambia para quienes llevan varios meses sometidos a jornadas exigentes y con el temor de ser eliminados.

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“Como televidente, realmente sí le da una frescura al programa”, señaló. A la vez, explicó que los concursantes dormían entre tres y cinco horas diarias, grababan de lunes a lunes y permanecían lejos de sus familias. “Uno todos los días pensaba que se iba a ir para su casa. Entonces, sí es bastante duro que hagan un reintegro cuando uno dice: ‘Estoy a nada de tocar el top diez’, y nos echamos para atrás”, indicó.

Pese a esa tensión, Mozo aseguró que entendió el regreso de Virginia como parte de las reglas del formato. “Me gustó que regresara la Virg y sí, no me gustó cómo se desenvolvió luego la cosa, pero las cosas pasan por algo y así fue”, manifestó.

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Mariana Mozo afirmó que los reintegros aportan dinamismo al programa, aunque reconoció que generan tensión entre quienes siguen en competencia - crédito cortesía Canal RCN

Sobre la relación entre ambas, Mariana aseguró que sintió la necesidad de respaldar a Virginia porque fue una de las primeras personas que confió en ella dentro de la cocina. También contó que Lizcano atravesó momentos en los que no se sentía cómoda con algunos comentarios de sus compañeros.

“Virginia tiene una personalidad diferente y por eso cada quien reacciona distinto. Creo que genera distintos tipos de emociones. Yo la amo, aunque seamos totalmente diferentes”, concluyó Mozo.