Concierto de Ryan Castro en Bogotá: qué se sabe del setlist y los invitados especiales para el ‘Awooween’

El repertorio y las posibles sorpresas del concierto de Ryan Castro en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae

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El concierto Awooween de Ryan Castro se realizará el sábado 31 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, en una noche que combinará música urbana, disfraces y un operativo especial de movilidad para la salida de los asistentes. El evento agotó sus entradas y se perfila como una de las principales actividades de Halloween en la capital colombiana.

El artista, conocido como el Cantante del Ghetto, volverá a presentarse ante su público de Bogotá con un espectáculo anunciado para el estadio Nemesio Camacho El Campín. La cita llega en un momento de actividad sostenida para el intérprete, que ha llevado su repertorio a escenarios dentro y fuera de Colombia.

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La organización no ha difundido hasta ahora una lista definitiva de canciones ni ha confirmado el cartel completo de participaciones especiales. A pocos días del recital, entre los seguidores circula una selección de temas que podrían formar parte de la presentación. El repertorio incluye canciones de distintas etapas de la carrera de Ryan Castro, desde sus primeros lanzamientos hasta colaboraciones recientes.

El Cantante del Ghetto volverá a Bogotá para un espectáculo de Halloween ante miles de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible lista de canciones para Awooween reúne 15 títulos y abre con La monda. También aparecen Sendé, Bombastik, Sanka, Ba Ba Bad, Chévere y Quema, temas que han ocupado un lugar frecuente en las presentaciones del colombiano.

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El recorrido continuaría con Mentira, Wasa Wasa, La villa, Una a la vez, Tonto, Dalmation”, Lluvia y La sapió. La selección no fue confirmada de forma oficial, por lo que podría cambiar antes del concierto o durante el desarrollo de la noche.

La expectativa se concentra, en parte, en los temas que permitirían apariciones conjuntas con otros artistas. La villa y La sapió están entre las canciones que alimentan las versiones sobre posibles invitados, aunque los organizadores no difundieron nombres ni detalles sobre ese aspecto de la producción.

El formato del evento, asociado a Halloween, habilita además una puesta escénica distinta a la de una fecha habitual. La convocatoria invita al público a asistir con disfraces, mientras el artista prepara un concierto en uno de los estadios más concurridos de la ciudad.

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J Balvin y Kapo aparecen entre los nombres que generan expectativa

Uno de los artistas mencionados por los seguidores es J Balvin, quien ha compartido colaboraciones con Ryan Castro y mantiene una relación cercana con el cantante. Una aparición del reguetonero en El Campín permitiría interpretar alguno de los temas que ambos han lanzado, pero hasta el momento no existe un anuncio que confirme su presencia.

Kapo también integra la lista de posibles invitados. Su nombre tomó fuerza por el trabajo que ha realizado junto a Castro y por la recepción de sus colaboraciones entre el público de música urbana. La presencia de cualquiera de los dos artistas dependerá de una decisión que todavía no fue comunicada por los responsables del concierto.

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J Balvin es uno de los artistas que los seguidores mencionan como posible invitado de Awooween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de confirmaciones oficiales mantiene abiertas las especulaciones, aunque también deja margen para que el artista sorprenda con participaciones que no hayan sido anunciadas antes de subir al escenario. En eventos de este tipo, los invitados suelen formar parte de los momentos reservados para las canciones compartidas o los estrenos en vivo.

TransMilenio dispondrá ocho rutas especiales para la salida de El Campín

El concierto tendrá una operación especial de TransMilenio para facilitar el regreso de los asistentes. El sistema anunció ocho rutas desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, con destinos hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

Los despachos se ajustarán a la cantidad de usuarios que se concentren al finalizar el espectáculo. No habrá extensión del horario de los servicios de alimentación, según la información divulgada para la jornada.

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Para llegar al estadio, los asistentes dispondrán de 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, ubicadas sobre la troncal NQS Central. Entre los servicios anunciados están las rutas 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

TransMiZonal contará con 39 rutas y paraderos próximos al estadio sobre la NQS, calles 53 y 63, y carrera 24 - crédito Colprensa

También habrá 39 rutas de TransMiZonal con paraderos próximos al escenario, distribuidas entre la NQS, la calle 63, la calle 53 y la carrera 24. Las autoridades recomendaron recargar con anticipación la tarjeta tullave, consultar los recorridos en la aplicación oficial y planear el regreso antes de que termine el concierto.

Awooween se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en el estadio El Campín. El repertorio final y los invitados, si los hubiera, se conocerán durante una jornada que reunirá a miles de asistentes para celebrar Halloween con música urbana.

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