La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

La selección Colombia permanece invicta con cuatro victorias y un empate desde la fase de grupos hasta los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FCF

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La selección Colombia superó a Polonia 5-3 en los octavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 y jugará los cuartos de final del nuevo torneo, que tuvo como sede el Complejo Deportivo Hovsan en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

El partido entre los suramericanos y la selección europea se jugó en el campo 3B y fue la Tricolor la que inició con las mejores acciones ofensivas. Sin embargo, Polonia logró equiparar las acciones y a través de la pelota quieta logró abrir el marcador a los seis minutos de partido. Colombia inclinó el campo a su favor, pero desperdició muchas oportunidades de igualar el marcador.

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Al minuto 13, la nación europea amplió la ventaja con una acción a balón parado ofensiva, nuevamente. Dos cabezazos en el área terminaron con el balón al fondo de la red. A partir de allí vino la remontada de la selección Colombia con las anotaciones de Eduardo Luquerna, Matías Castro, Esneider García, Juan De La Rosa y Juan Burbano.

La selección Colombia sigue invicta en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 - crédito FCF

El próximo partido de la Amarilla será el jueves 29 de octubre a las 2:30 a. m. ante la selección de España que avanzó a los cuartos de final tras golear 4-1 a la selección de Ecuador. El ganador de la llave se medirá en semifinales contra el ganador del partido entre Grecia y Guinea. El perdedor seguirá en competencia, tal y como lo establece el reglamento ante el perdedor del mismo duelo.

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La FIFA reunió en Bakú a representantes de 189 federaciones para presentar la primera Copa Mundial y Festival Sub-15, que se disputará del 22 al 30 de octubre de 2026 con el objetivo de ampliar las oportunidades internacionales para jóvenes futbolistas de países con mayores dificultades de acceso a las competiciones del organismo.

La cita reunirá a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros, y contempla cerca de 1.000 partidos. Los equipos jugarán en formato de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos y planteles de 14 futbolistas, además de un máximo de seis integrantes del cuerpo técnico. Podrán participar jugadores nacidos en 2011 o 2012.

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Así le ha ido a la selección Colombia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

Matías Castro y Eduardo Luquerna fueron los goleadores de la selección Colombia contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 y Festival Azerbaiyán 2026 - crédito FCF

La selección colombiana avanzó invicta a la fase final del certamen que se juega en el continente euroasiático tras terminar como líder del Grupo M. Sumó cuatro victorias, un empate, 26 goles a favor y cuatro en contra durante la primera ronda.

La Amarilla debutó con un 6-1 ante Esuatini y luego venció 11-0 a Samoa. Después igualó 1-1 frente a República Dominicana, superó 5-1 a Tailandia y cerró la fase con un 3-0 sobre Eslovaquia. En los dieciseisavos derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina con goles de Eduardo Luquena y Matias Castro.

Esneider García lidera la tabla de goleadores de Colombia con ocho tantos. Detrás aparecen Juan Manyoma, Matías Castro y Eduardo Luquerna, con cuatro; Andrés Mena, Juan de la Rosa y Cristian García, con tres; Juan Burbano, con dos, y Juan Cucalón y Yostin Angola, con uno. Estos son los convocados y el cuerpo técnico de Colombia en el torneo

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Andrés Mena – Atlético Nacional.

Cristian García – Barranquilla F.C.

David Palacio – Envigado F.C.

Deivy Mena – Junior F.C.

Eduardo Luquerna – Atlético Nacional.

Esneider García – Cyclones.

Juan Camilo de la Rosa – Junior F.C.

Juan Esteban Cucalón – Deportivo Cali.

Juan José Burbano – Deportivo Cali.

Juan José Manyoma – Envigado F.C.

Matías Hernández – C.D. Estudiantil.

Matías Castro – Fútbol Paz.

Miguel Ángel Largacha – Once Caldas.

Yostin Angola – Atlético Nacional.

Cuerpo técnico

José Francisco López Fierro – Director Técnico.

Jhon Alexander Meza Cárdenas – Preparador Físico.

Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.

Antony Colón Guerra – Médico.

María Alejandra Samudio Puentes – Fisioterapeuta.