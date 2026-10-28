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La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

La Amarilla enfrentará a España por un cupo entre las cuatro mejores naciones del mundo en el naciente torneo de la FIFA, que se juega en Azerbaiyán

La selección Colombia permanece invicta con cuatro victorias y un empate desde la fase de grupos hasta los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FCF
La selección Colombia permanece invicta con cuatro victorias y un empate desde la fase de grupos hasta los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FCF
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La selección Colombia superó a Polonia 5-3 en los octavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 y jugará los cuartos de final del nuevo torneo, que tuvo como sede el Complejo Deportivo Hovsan en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

El partido entre los suramericanos y la selección europea se jugó en el campo 3B y fue la Tricolor la que inició con las mejores acciones ofensivas. Sin embargo, Polonia logró equiparar las acciones y a través de la pelota quieta logró abrir el marcador a los seis minutos de partido. Colombia inclinó el campo a su favor, pero desperdició muchas oportunidades de igualar el marcador.

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Al minuto 13, la nación europea amplió la ventaja con una acción a balón parado ofensiva, nuevamente. Dos cabezazos en el área terminaron con el balón al fondo de la red. A partir de allí vino la remontada de la selección Colombia con las anotaciones de Eduardo Luquerna, Matías Castro, Esneider García, Juan De La Rosa y Juan Burbano.

La selección Colombia sigue invicta en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 - crédito FCF
La selección Colombia sigue invicta en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 - crédito FCF

El próximo partido de la Amarilla será el jueves 29 de octubre a las 2:30 a. m. ante la selección de España que avanzó a los cuartos de final tras golear 4-1 a la selección de Ecuador. El ganador de la llave se medirá en semifinales contra el ganador del partido entre Grecia y Guinea. El perdedor seguirá en competencia, tal y como lo establece el reglamento ante el perdedor del mismo duelo.

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La FIFA reunió en Bakú a representantes de 189 federaciones para presentar la primera Copa Mundial y Festival Sub-15, que se disputará del 22 al 30 de octubre de 2026 con el objetivo de ampliar las oportunidades internacionales para jóvenes futbolistas de países con mayores dificultades de acceso a las competiciones del organismo.

La cita reunirá a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros, y contempla cerca de 1.000 partidos. Los equipos jugarán en formato de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos y planteles de 14 futbolistas, además de un máximo de seis integrantes del cuerpo técnico. Podrán participar jugadores nacidos en 2011 o 2012.

Así le ha ido a la selección Colombia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

Matías Castro y Eduardo Luquerna fueron los goleadores de la selección Colombia contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 y Festival Azerbaiyán 2026 - crédito FCF
Matías Castro y Eduardo Luquerna fueron los goleadores de la selección Colombia contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 y Festival Azerbaiyán 2026 - crédito FCF

La selección colombiana avanzó invicta a la fase final del certamen que se juega en el continente euroasiático tras terminar como líder del Grupo M. Sumó cuatro victorias, un empate, 26 goles a favor y cuatro en contra durante la primera ronda.

La Amarilla debutó con un 6-1 ante Esuatini y luego venció 11-0 a Samoa. Después igualó 1-1 frente a República Dominicana, superó 5-1 a Tailandia y cerró la fase con un 3-0 sobre Eslovaquia. En los dieciseisavos derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina con goles de Eduardo Luquena y Matias Castro.

Esneider García lidera la tabla de goleadores de Colombia con ocho tantos. Detrás aparecen Juan Manyoma, Matías Castro y Eduardo Luquerna, con cuatro; Andrés Mena, Juan de la Rosa y Cristian García, con tres; Juan Burbano, con dos, y Juan Cucalón y Yostin Angola, con uno. Estos son los convocados y el cuerpo técnico de Colombia en el torneo

  • Andrés Mena – Atlético Nacional.
  • Cristian García – Barranquilla F.C.
  • David Palacio – Envigado F.C.
  • Deivy Mena – Junior F.C.
  • Eduardo Luquerna – Atlético Nacional.
  • Esneider García – Cyclones.
  • Juan Camilo de la Rosa – Junior F.C.
  •  Juan Esteban Cucalón – Deportivo Cali.
  •  Juan José Burbano – Deportivo Cali.
  •  Juan José Manyoma – Envigado F.C.
  • Matías Hernández – C.D. Estudiantil.
  • Matías Castro – Fútbol Paz.
  • Miguel Ángel Largacha – Once Caldas.
  • Yostin Angola – Atlético Nacional.

Cuerpo técnico

  • José Francisco López Fierro – Director Técnico.
  • Jhon Alexander Meza Cárdenas – Preparador Físico.
  • Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.
  • Antony Colón Guerra – Médico.
  • María Alejandra Samudio Puentes – Fisioterapeuta.

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