Peter Manjarrés lanzará su álbum sin festejos por solidaridad con Kbeto Zuleta tras el accidente: “No es momento de celebración”

Ante la difícil situación familiar de Kbeto Zuleta, el cantante decide suspender las celebraciones programadas para el lanzamiento de su álbum 'Luchador' - crédito @PeterManjarres/X

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Peter Manjarrés pospone los festejos de su nuevo álbum Luchador en señal de solidaridad con Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, el cantante vallenato que perdió una pierna en el accidente de bus ocurrido el pasado lunes 26 de octubre, y cuyo padre, el maestro Poncho Zuleta, es una de las figuras más icónicas del vallenato colombiano.

En un video difundido en sus redes sociales, Manjarrés confirmó que el lanzamiento del álbum se mantendrá para el viernes 30 de octubre, pero que no habrá ningún festejo, caravana ni celebración de por medio.

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“Hoy sentimos que no es momento de celebración ni de festejo, sino de acompañar con respeto, prudencia y solidaridad a una familia que tanto le ha entregado a nuestra música vallenata”, afirmó el artista.

El lanzamiento de Luchador se hará sin celebraciones

Peter Manjarrés confirma en una publicación el lanzamiento de su nuevo disco y cancela las celebraciones previstas en solidaridad con la familia de Poncho Zuleta (@PeterManjarres/X)

Manjarrés explicó que el compromiso con la disquera, las emisoras y las plataformas digitales fue adquirido con anticipación y no puede postergarse.

Por eso, el único acto público será una rueda de prensa este jueves 29 de octubre en el Centro Cultural de Valledupar, con la presencia del periodismo vallenato. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y emisoras del país el mismo 30 de octubre, pero sin ningún acto de celebración.

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“Los compromisos profesionales deben cumplirse”, sostuvo, “pero la solidaridad humana siempre debe estar por encima de cualquier celebración”.

El accidente dejó cuatro muertos y más de 20 heridos

El accidente que motivó la decisión de Manjarrés ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación de Kbeto Zuleta cayó desde un puente al río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

El vehículo perdió el control, impactó contra la baranda de protección del puente y cayó al lecho del río. El saldo fue de cuatro muertos y más de 20 heridos.

Entre las víctimas fatales se encuentran el guitarrista Harold Santana y el corista Giovanny Lobo. Kbeto Zuleta, de 46 años, llegó a la Clínica Sinaís Vitais de Bosconia con una pierna ya amputada como consecuencia del impacto. Los médicos debieron intervenir también la extremidad derecha para tratar lesiones vasculares y óseas de alta complejidad. Además, sufrió una contusión pulmonar que obligó a intubarlo. Permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

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Manjarrés se expresó también como padre

En su mensaje, el intérprete trascendió lo estrictamente profesional. “Como artista, como amigo y sobre todo como padre, no puedo ser indiferente ante una situación tan dolorosa. Quienes tenemos hijos sabemos que no existe sufrimiento más grande que verlos atravesar momentos difíciles”, dijo Manjarrés, y dirigió un saludo directo a la familia afectada: “A Cabeto, al maestro Poncho Zuleta y a toda su familia les envío un abrazo muy sincero, lleno de fe, de cariño y de esperanza”.

Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X

El cantante también extendió sus condolencias a las familias de Santana y Lobo, y cerró su mensaje con una reflexión: “Antes que artistas, somos seres humanos, y antes que cualquier aplauso está el valor de la vida”.

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Kbeto Zuleta fue trasladado a Barranquilla el 27 de octubre

El martes 27 de octubre, la Clínica Sinais Vitais entregó un parte con “signos de mejoría en su evolución”, aunque advirtió que el artista aún requería “tratamiento especializado y vigilancia médica permanente”.

Esa misma noche, sobre las 8:15 p. m., Kbeto Zuleta fue evacuado en una aeronave ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) hacia Barranquilla, donde ingresó a la UCI de la Clínica Iberoamérica, en el norte de la capital del Atlántico, para continuar una nueva etapa de su tratamiento. La agrupación del artista confirmó el traslado mediante un comunicado oficial.