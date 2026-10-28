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Jorge Carrascal fue catalogado como el futbolista más influyente en Brasil por GloboEsporte: estas fueron las estadísticas que le resaltaron

El medio de comunicación de ese país hizo la medición desde que finalizó el Mundial 2026, en el que el colombiano estuvo representando a la Tricolor en México, Canadá y Estados Unidos

Jorge Carrascal fue calificado como el jugador más influyente de Brasil por GloboEsporte - crédito @carrascall/Instagram
Jorge Carrascal fue calificado como el jugador más influyente de Brasil por GloboEsporte - crédito @carrascall/Instagram
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Jorge Carrascal asumió la responsabilidad en el momento de mayor presión para Flamengo. El mediocampista colombiano convirtió un penal que selló la victoria por 3-2 frente a Atlético Mineiro en el Maracaná y permitió que el equipo tomara el liderato del Brasileirao, el campeonato de primera división de Brasil.

La jugada ocurrió en el último minuto del partido disputado el lunes 26 de octubre de 2026. Carrascal había comenzado en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Gonzalo Plata. Pese a contar con pocos minutos en cancha, pidió ejecutar el penal decisivo, convirtió su remate y aseguró tres puntos para Flamengo en la pelea por el título.

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El 28 de octubre, GloboEsporte destacó su influencia con una definición contundente: “El jugador del momento para Flamengo es Jorge Carrascal. El futbolista más decisivo del equipo en la segunda mitad de la temporada”. El medio brasileño remarcó que el colombiano asumió la ejecución después de la eliminación de Flamengo ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores.

El artículo publicado por GloboEsporte sobre la influencia de Jorge Carrascal - crédito Globo Esporte
El artículo publicado por GloboEsporte sobre la influencia de Jorge Carrascal - crédito Globo Esporte

Las cifras que explican el impacto de Jorge Carrascal

Desde el regreso de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Carrascal disputó 19 partidos con Flamengo y acumuló cinco goles y siete asistencias. Sus 12 contribuciones ofensivas lo ubican por encima de Pedro y Samuel Lino, que registran 10 participaciones directas en goles cada uno: seis anotaciones y cuatro asistencias.

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El contraste también se extiende a otros jugadores del plantel. Lucas Paquetá suma cinco goles y una asistencia, mientras que Bruno Henrique registra cuatro tantos y dos pases de gol. Ambos tienen seis contribuciones ofensivas en ese tramo de la temporada, la mitad de las que alcanzó Carrascal después del Mundial.

El atacante cartagenero anotó el tiro penalti a favor del Flamengo en la victoria por 3-2 ante Atlético Mineiro-crédito X
El atacante cartagenero anotó el tiro penalti a favor del Flamengo en la victoria por 3-2 ante Atlético Mineiro-crédito X

La Copa del Mundo representó un período sin minutos para el colombiano con su selección. Néstor Lorenzo lo convocó para los cinco encuentros que disputó Colombia, eliminada en los octavos de final, pero Carrascal no ingresó al campo en ninguno de ellos. Su situación cambió al regresar a Brasil, donde se convirtió en una alternativa constante y decisiva para Flamengo.

Sus números en el Brasileirao explican ese crecimiento. Dio una asistencia en el triunfo 2-0 contra Vitória; marcó un gol y repartió dos asistencias en la goleada 5-1 ante Mirassol; y firmó un tanto y un pase de gol en el 3-0 frente a Botafogo. También participó con un gol y una asistencia en el 2-0 contra Mirassol, una asistencia en el 2-1 ante Bragantino y otra en el empate 2-2 frente a Santos.

El momento en el que Jorge Carrascal anotó deswde el punto penal para Flamengo - crédito REUTERS/Ricardo Moraes
El momento en el que Jorge Carrascal anotó deswde el punto penal para Flamengo - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Goles que se tradujeron en puntos para Flamengo

Carrascal también marcó en la victoria 1-0 contra Fluminense y convirtió el penal del 3-2 frente a Atlético Mineiro. De acuerdo con GloboEsporte, cuatro de sus goles en el Brasileirao fueron determinantes para victorias de Flamengo, lo que equivalió a 12 puntos en la clasificación.

En el total de la temporada, el mediocampista de 28 años suma ocho goles y 11 asistencias entre todas las competiciones. Flamengo ya no tiene compromisos en la Copa Libertadores, luego de quedar eliminado por Estudiantes de La Plata en una definición por penales en semifinales. Carrascal no participó de esa tanda porque había sido sustituido durante el segundo tiempo por Arrascaeta.

La conversión frente a Atlético Mineiro tuvo un valor adicional por ese antecedente. Según el medio brasileño, Carrascal había mostrado buenos resultados en los entrenamientos específicos de penales durante la semana. Cuando Flamengo tuvo la oportunidad de sentenciar el partido, le pidió la pelota a Erick Pulgar, recibió el aval de Bruno Henrique y también tuvo la aprobación desde el banco de suplentes.

El impulso, sin embargo, tendrá una pausa inmediata. Carrascal fue amonestado ante Atlético Mineiro y quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por ese motivo, no estará disponible para el clásico contra Vasco da Gama del jueves 29 de octubre.

Flamengo volverá a contar con el colombiano el miércoles 4 de noviembre, cuando reciba a Grêmio en el Maracaná a las 19.30. Hasta entonces, el equipo tendrá que sostener la lucha por el Brasileirao sin el futbolista que, por números y por intervenciones decisivas, se convirtió en su principal referencia ofensiva de la segunda mitad de la temporada.

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