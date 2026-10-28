Colombia

La Corte Suprema dejó en firme la condena contra Diego Cadena por soborno de testigos en el caso Álvaro Uribe: conozca el fallo

El alto tribunal resolvió que el recurso extraordinario presentado por la defensa del abogado no cumplió los requisitos técnicos exigidos por la ley, por lo que se mantiene la sentencia de ocho años y ocho meses de prisión domiciliaria

Diego Cadena
Diego Cadena recibió un nuevo revés judicial luego de que la Sala de Casación Penal inadmitiera el recurso extraordinario presentado por su defensa (Camila Díaz/Colprensa)
Guardar

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del abogado Diego Javier Cadena, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ―cuando él fungía como su abogado―, el cual está condenado a 8 años y 8 meses (104 meses) de prisión domiciliaria.

Con este pronunciamiento, el alto tribunal dejó en firme su condena por el delito de soborno en la actuación penal respecto al episodio del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda.

PUBLICIDAD

La decisión judicial quedó consignada en el auto AP6959-2026, bajo ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez. El alto tribunal confirmó que el recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Cadena no superó los presupuestos de técnica jurídica exigidos por la ley procesal penal.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el abogado Diego Cadena por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve (@CorteSupremaJ/X)
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el abogado Diego Cadena por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve (@CorteSupremaJ/X)

El caso contra el jurista se originó por hechos ocurridos en 2017 y 2018, época en la que ejerció labores jurídicas para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagaciones sobre la conformación de grupos armados ilegales.

La Fiscalía demostró en juicio que Cadena visitó centros carcelarios para gestionar declaraciones falsas y cartas de retractación a cambio de prebendas legales y dineros en efectivo.

PUBLICIDAD

En el capítulo específico de Juan Guillermo Monsalve, el fallo acreditó que el 22 de febrero de 2018 el litigante acudió a la cárcel La Picota de Bogotá para ofrecer asesoría jurídica gratuita, tramitar la revisión de su condena y gestionar su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A cambio de esos beneficios, el interno debía retractarse de sus afirmaciones contra el ex jefe de Estado y señalar al senador Iván Cepeda de haberlo instrumentalizado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Diego CadenaCorte Suprema de JusticiaSoborno de testigosCaso Álvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ISA mueve su junta directiva: presidente de Ecopetrol y representante de EPM entran al órgano de dirección

La asamblea extraordinaria de accionistas también aprobó cambios en los estatutos de la compañía que ajustan las reglas para conformar el directorio y establecen cómo se gestionará la selección de su próximo presidente

ISA mueve su junta directiva: presidente de Ecopetrol y representante de EPM entran al órgano de dirección

Independiente Santa Fe no jugará la final de la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-1 ante Corinthians

Las subcampeonas de Colombia eliminaron en cuartos de final a Palmeiras y van por la hazaña de eliminar a las vigentes campeonas del certamen en el partido por un cupo a la gran final

Independiente Santa Fe no jugará la final de la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-1 ante Corinthians

El Puente Eterno: así se celebrará el Día de Muertos en la Zona T con una experiencia abierta a toda Bogotá

Altares, flores de cempasúchil y dedicatorias musicales gratuitas forman parte de la propuesta que la marca mexicana instala en la capital colombiana, junto a una ruta en 25 establecimientos de tres ciudades del país

El Puente Eterno: así se celebrará el Día de Muertos en la Zona T con una experiencia abierta a toda Bogotá

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

Adriana Salazar, madre del artista cuyo crimen se registró en México, cuestionó repetidamente a la DJ por hablar en entrevistas del vínculo que mantuvo con su hijo

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

Piden arrestar al ministro de Hacienda por presunto desacato en caso del Fondo Milagro: el alto funcionario no habría respondido a seis preguntas

El representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, solicitó sanciones contra Miguel Gómez Martínez tras denunciar que su cartera no habría cumplido una tutela

Piden arrestar al ministro de Hacienda por presunto desacato en caso del Fondo Milagro: el alto funcionario no habría respondido a seis preguntas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

Shakira subió el detrás de cámaras del videoclip de ‘Agua’ con Maluma: hubo bromas de los dos cantantes por sus atuendos

Concierto de Ryan Castro en Bogotá: qué se sabe del setlist y los invitados especiales para el ‘Awooween’

Ryan Castro pone a moverse a Bogotá: ‘Awooween’ llega con cierres viales alrededor de El Campín

Mariana Mozo se defendió de las críticas por “hacer trampa” con el reingreso de Virginia a ‘MasterChef Celebrity’: “Un plan macabro”

Deportes

Independiente Santa Fe no jugará la final de la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-1 ante Corinthians

Independiente Santa Fe no jugará la final de la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-1 ante Corinthians

Jorge Carrascal fue catalogado como el futbolista más influyente en Brasil por GloboEsporte: estas fueron las estadísticas que le resaltaron

La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido

Exfigura de Millonarios y Santa Fe reveló el duro momento que vive en Paraguay: “Me merezco lo que pasó”

Juan Fernando Quintero demandará a periodista que aseguró que no estaba lesionado y solo jugaría 10 partidos por contrato: “Legalmente es imposible”