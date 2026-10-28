La Corte Suprema dejó en firme la condena contra Diego Cadena por soborno de testigos en el caso Álvaro Uribe: conozca el fallo

Diego Cadena recibió un nuevo revés judicial luego de que la Sala de Casación Penal inadmitiera el recurso extraordinario presentado por su defensa (Camila Díaz/Colprensa)

Guardar

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del abogado Diego Javier Cadena, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ―cuando él fungía como su abogado―, el cual está condenado a 8 años y 8 meses (104 meses) de prisión domiciliaria.

Con este pronunciamiento, el alto tribunal dejó en firme su condena por el delito de soborno en la actuación penal respecto al episodio del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda.

PUBLICIDAD

La decisión judicial quedó consignada en el auto AP6959-2026, bajo ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez. El alto tribunal confirmó que el recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Cadena no superó los presupuestos de técnica jurídica exigidos por la ley procesal penal.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el abogado Diego Cadena por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve (@CorteSupremaJ/X)

El caso contra el jurista se originó por hechos ocurridos en 2017 y 2018, época en la que ejerció labores jurídicas para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagaciones sobre la conformación de grupos armados ilegales.

La Fiscalía demostró en juicio que Cadena visitó centros carcelarios para gestionar declaraciones falsas y cartas de retractación a cambio de prebendas legales y dineros en efectivo.

PUBLICIDAD

En el capítulo específico de Juan Guillermo Monsalve, el fallo acreditó que el 22 de febrero de 2018 el litigante acudió a la cárcel La Picota de Bogotá para ofrecer asesoría jurídica gratuita, tramitar la revisión de su condena y gestionar su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A cambio de esos beneficios, el interno debía retractarse de sus afirmaciones contra el ex jefe de Estado y señalar al senador Iván Cepeda de haberlo instrumentalizado.

Noticia en desarrollo...