Colombia

Ryan Castro pone a moverse a Bogotá: ‘Awooween’ llega con cierres viales alrededor de El Campín

El esquema vigente hasta las 10 a. m. del domingo 1 de noviembre mantiene dos carriles para residentes y limita senderos peatonales en las inmediaciones del escenario deportivo durante ese periodo

Ilustración con Ryan Castro, el personaje de La Máscara, el Estadio El Campín, calabazas de Halloween, murciélagos y el título Awooween.
Los cierres viales que tendrá el concierto de Ryan Castro en Bogotá en inmediaciones a El Campín (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El concierto Awooween de Ryan Castro en El Campín obliga a cerrar varias vías aledañas al estadio desde el lunes 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, según lo autorizó la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Los conductores que circulen por esa zona deberán ajustar sus rutas durante los próximos días para evitar contratiempos.

Las primeras restricciones entraron en vigencia a las 12 a. m. del lunes y afectan principalmente la calle 57A: habrá cierre total entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte del estadio Nemesio Camacho El Campín, así como cierre controlado desde ese punto hasta la diagonal 61C.

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Los senderos peatonales del costado occidental de esa vía también quedarán restringidos. La mayor parte de los cierres se activa el viernes 30 de octubre a las 10 p. m. A partir de esa hora y hasta las 10 a. m. del domingo 1 de noviembre, el esquema de movilidad se ampliará con nuevas restricciones.

La transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, quedará cerrada en ambas calzadas y en el sendero peatonal occidental. Como excepción, los dos carriles de la calzada oriental permanecerán habilitados para el ingreso y la salida de residentes del sector, y el sendero peatonal de ese costado no podrá ser intervenido.

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Infografía con dibujo de un estadio rodeado de conos y barreras viales, junto a recuadros de texto con fechas y horarios.
La Secretaría de Movilidad autorizó cierres viales alrededor del estadio El Campín en Bogotá entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre por el evento de Ryan Castro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Igualmente, habrá cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (NQS), incluidos los senderos peatonales norte y sur. En la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A, se restringirá parcialmente el sendero peatonal oriental, con la condición de que las barreras no afecten la ciclorruta existente.

Los desvíos autorizados cubren los principales flujos de la zona

La Secretaría de Movilidad estableció rutas alternas para los diferentes flujos vehiculares. Quienes circulen de sur a norte por la NQS y busquen continuar por la calle 53B Bis hacia el oriente deberán seguir al norte, tomar la diagonal 61C al oriente y continuar por la avenida carrera 24.

Si su destino es la calle 57, el recorrido alterno es: NQS al norte, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente. Para acceder a la calle 57A, la alternativa es tomar la NQS al norte y girar al oriente por la diagonal 61C.

Infografía con una vista isométrica del estadio El Campín rodeado de vallas e iconos sobre cierres de calles y senderos.
Estas son algunas de las restricciones vehiculares y peatonales previstas alrededor del estadio El Campín en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes necesiten llegar a la calle 53B desde la NQS podrán desviarse por la calle 51, continuar por la carrera 27 al norte y luego incorporarse a la calle 53 o la calle 53B. Por su parte, los conductores que se desplacen de norte a sur por la avenida carrera 24 o la transversal 28 y quieran tomar la avenida calle 53 al occidente deberán seguir por la transversal 25 al sur, la diagonal 53C al oriente, la carrera 24 al sur y finalmente la calle 53 al occidente.

Para quienes avancen de oriente a occidente por la calle 57 con intención de tomar la transversal 28 o la carrera 28 hacia el sur, la alternativa es utilizar la carrera 21 al sur y luego la avenida calle 53 al occidente.

Zonas de taxis habilitadas entre la medianoche y las 3 a. m. del domingo

Infografía con planos viales, flechas de circulación en color naranja, vehículos ilustrados y esquemas explicativos de recorridos.
La Secretaría de Movilidad detalló las rutas alternas para el tránsito vehicular desde la avenida NQS en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el fin de ordenar la evacuación del evento, la Secretaría de Movilidad autorizó zonas amarillas provisionales para taxis y vehículos especiales. Estarán activas entre la medianoche y las 3 a. m. del domingo 1 de noviembre en tres puntos: la transversal 28 entre la calle 57 y la transversal 25; la diagonal 61C entre las carreras 27 y 24; y la bahía del coliseo El Campín, sobre la diagonal 61C.

Los residentes de los predios ubicados en el costado oriental de la transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, contarán con un carril de acceso controlado por la calzada oriental durante todo el periodo de restricción.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los asistentes trasladarse en TransMilenio o en el SITP, y evitar el uso del vehículo particular. Además, precisó que no se permitirán paradas para recoger o dejar pasajeros sobre la avenida NQS frente al estadio: esas maniobras deberán realizarse en los paraderos autorizados para el transporte público. Las autoridades también exhortaron a los conductores a planear sus trayectos con anticipación y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y la señalización instalada en las zonas intervenidas.

TransMilenio desplegará rutas troncales especiales para llegar y regresar del evento

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Estos son los servicios con los que Transmilenio operará para los asistentes al concierto de Ryan Castro en El Campín

Para facilitar el acceso al concierto, TransMilenio habilitará servicios troncales desde dos estaciones clave. Desde la estación Movistar Arena, los usuarios podrán abordar las rutas 4, B72, D21, G30 y L25 en el vagón 2, y las rutas C25, C30, H21 y H72 en el vagón 1. Desde la estación Campín - UAN, el vagón 2 ofrecerá las rutas 4, B11, C25, G11 y S42, mientras que el vagón 1 contará con las rutas D21, E42, H21 y L25. Todos los servicios operan en horario habitual; los detalles de frecuencias están disponibles en la TransMiApp.

Para el regreso, TransMilenio activará servicios troncales especiales desde las mismas dos estaciones. Desde Campín - UAN, el vagón 1 conectará hacia los portales Norte y Américas, y el vagón 2 hacia los portales Suba y Eldorado. Desde Movistar Arena, el vagón 1 operará hacia los portales 80 y Sur, y el vagón 2 hacia los portales Usme y 20 de Julio.

El mapa oficial del sistema muestra la ubicación exacta de cada portal en relación con el estadio El Campín y la Movistar Arena. La entidad advirtió que los despachos se ajustarán según la demanda de usuarios, que no habrá servicio de alimentación y que los asistentes deben tener la tarjeta recargada antes del evento.

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