Abogado de Deicy Jiménez solicitará medidas de protección para su familia: “Ya ha sido hostigada”

Algunos señalamientos se remontan a la época en la que el expresidente Gustavo Petro fue senador en 2019 - créditos archivo Colprensa/Sergio Acero | @PipeCab/X

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Después de conocerse que la Corte Suprema de Justicia citó a Deicy Jiménez a declarar el jueves 29 de octubre dentro de las actuaciones originadas por las denuncias sobre una presunta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales que involucran al expresidente Gustavo Petro y a la exsenadora María José Pizarro, el abogado defensor de la exfuncionaria del Gobierno Petro, Andrés Felipe Caballero Sierra, se refirió a las medidas que solicitará en pro de garantizar la seguridad de su cliente.

“Asumo formalmente la representación de Deicy Alejandra Jiménez. Como víctima y denunciante de hechos de extrema gravedad merece toda la protección y todo el acompañamiento para que pueda rendir declaraciones ante las autoridades que la requieran”, inicia la declaración que compartió el penalista vía X la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026.

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Caballero Sierra dejó en claro que como abogado de Jiménez se encargará de “garantizar que pueda contribuir a la administración de justicia y a la Patria denunciando y probando la red criminal de la que es testigo”, agrega el mismo mensaje.

El jurista agradeció la labor y el acompañamiento que hasta ahora le han prestado a su cliente la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional de Colombia.

Al cierre de la publicación, el penalista confirmó que solicitarán ”medidas de protección" para la familia de Jiménez, y que como confirmó el abogado, “ya ha sido hostigada para presionar a Deicy”.

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El abogado que representa a Deicy Jiménez compartió el anuncio la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026 - crédito @PipeCab/X

“Aquí nadie se amilana. Aquí nadie retrocede”, cierra el mensaje del jurista.

La diligencia de Jiménez se realizará mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación por los mismos señalamientos.

El caso parte de las afirmaciones de la mujer de 26 años, y que sostuvo en una entrevista con la revista Semana que habría recibido contratos estatales después de tener encuentros personales (de carácter íntimo) con Petro.

La testigo deberá comparecer ante el alto tribunal para aportar información y elementos que permitan establecer si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal.

La Corte revisará contratos vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro

La actuación de la Corte también abarca a la excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro, debido a que Jiménez estuvo contratada en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

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El expediente examina si esas vinculaciones cumplieron los requisitos administrativos y si guardan relación con las denuncias expuestas por la testigo.

Parte de los hechos señalados se remontaría a 2019, cuando Gustavo Petro ejercía como senador. Esa circunstancia explica que la Sala Especial de Instrucción revise los hechos atribuidos al exmandatario, destacó un informe de Caracol Radio.

La diligencia permitirá que Jiménez rinda su versión ante una autoridad judicial y presente el material que afirma tener en su poder.

La Fiscalía abrió una indagación y la defensa pidió escuchar a la testigo

El miércoles 28 de octubre se reveló que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por los señalamientos relacionados con contratos que, según la denuncia, habrían sido otorgados a decenas de mujeres sin requisitos o condiciones claramente definidos.

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El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, indicó que el testimonio de Jiménez deberá ser recaudado como parte de las verificaciones.

A su vez, Caballero Sierra solicitó que la entidad la escuche con el fin de aportar los elementos que considera relevantes para la indagación.

“Total atención hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación [...] para que llamen a declarar a Deicy Jiménez dentro de la noticia criminal”, afirmó el jurista en la carta que dirigió a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al también vicefiscal Guerrero.

El defensor sostuvo que la declaración permitiría preservar posibles elementos de prueba y revisar las medidas de seguridad que, a su juicio, requeriría la denunciante.

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Petro negó los señalamientos y rechazó haber usado contratos para obtener relaciones sexuales

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y afirmó que nunca empleó su poder o recursos públicos para obtener vínculos íntimos.

Asimismo, el líder de oposición sostuvo que las versiones forman parte de ataques contra su vida privada.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, expresó Petro en un comunicado, y añadió que no ha sometido ni obligado a ninguna mujer en su vida personal.

El exjefe de Estado diferenció esos señalamientos de los programas públicos dirigidos a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales durante su administración.

De acuerdo con las palabras del expresidente, esas políticas tuvieron financiación institucional y buscaron ampliar oportunidades para sus beneficiarias.

Pizarro también respondió a los señalamientos

Mientras tanto, la exsenadora María José Pizarro le salió al paso a quienes la han señalado tras las revelaciones hecha por Jiménez, en lo que ha llamado como un acto de desprestigio en su contra.

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“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, inició el mensaje que compartió Pizarro vía X el 26 de octubre.

La excongresista afirmó que la quieren sacar de “la carrera política” tal y “como hicieron con mi padre (Carlos Pizarro Leongómez), pero se equivocan, aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”, continúa la réplica de Pizarro.

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“He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”, puntualizó la excongresista del Pacto Histórico.

Al final, Pizarro hizo un llamado al “ejercicio serio y responsable” por parte de medios de comunicación y periodistas, y les exigió “rigor, verificación y respeto”, agregó la exsenadora en la publicación.

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“Ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos”, cerró la excongresista, que acudirá a los estrados judiciales “de ser necesario ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento”.