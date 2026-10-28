Colombia

Este será el calendario electoral para los comicios regionales de 2027: se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales

La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó las fechas para el registro de votantes, la recolección de apoyos, la divulgación del censo y la difusión de publicidad en medios, con miras a una jornada en la que se prevé que se reconfigure el mapa político en las regiones

crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa
El 31 de octubre de 2027 los colombianos volverán a acudir a las urnas - crédito Colprensa
Guardar

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el 28 de octubre de 2026 el calendario de las elecciones territoriales, que se celebrarán el 31 de octubre de 2027 y cuya primera etapa comenzará con la inscripción de ciudadanos y el registro de grupos significativos con miras a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

Desde el 31 de octubre de este año, la ciudadanía podrá inscribirse, si lo requiere, para actualizar su lugar de votación. Además, el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción de candidatos, una etapa clave en la preparación de estos comicios”, indicó Penagos, al presentar a los medios cómo será el proceso en el que se elegirán más de 20.000 cargos en todo el país.

PUBLICIDAD

El cronograma establece plazos entre octubre de 2026 y agosto de 2027 para la actualización del puesto de votación, la recolección de apoyos, el registro de candidaturas, la publicación del censo electoral y el inicio de la propaganda en medios de comunicación. Será un proceso gradual en el que se espera, por parte de la autoridad electoral, brindar plenas garantías a los participantes.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil
Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, entregó novedades sobre el calendario electoral, con miras a unos comicios en los que se calculan más de 120.000 candidatos - crédito @Registraduria/X

Así será la actualización de los puestos de votación e inscripción de grupos de ciudadanos

A partir del 31 de octubre de 2026, los ciudadanos podrán realizar el trámite de inscripción para actualizar su lugar de votación, cuando sea necesario. La fecha también marcará el inicio del registro de grupos significativos de ciudadanos y de la recolección de apoyos para los que busquen participar en las elecciones territoriales por esa vía y no a través de partidos políticos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el 30 de junio de 2027 vencerá el plazo para que los grupos significativos de ciudadanos, los movimientos sociales y los promotores del voto en blanco formalicen su inscripción. Ese mismo día iniciará el periodo de inscripción de candidatos y, del mismo modo, se suspenderá la incorporación de cédulas de ciudadanía por primera vez.

El censo electoral se publicará el 31 de julio de 2027

A su vez, la publicación del censo electoral está prevista para el 31 de julio de 2027. En esa fecha también vencerá el plazo para excluir del censo a los integrantes activos de la fuerza pública. El calendario señala que ese día concluirá el periodo de inscripción de candidatos para los comicios del 31 de octubre, que serán determinantes para reconfigurar el mapa político en Colombia.

Las elecciones regionales se llevan a cabo cada cuatro años y elegirán gobernantes para el periodo 2028-2031 - crédito REUTERS
Las elecciones regionales se llevan a cabo cada cuatro años y elegirán gobernantes para el periodo 2028-2031 - crédito REUTERS

Por su parte, el 2 de agosto de 2027 comenzará el periodo para modificar las candidaturas inscritas, de acuerdo con las reglas electorales aplicables. Tres días después, el 5 de agosto de 2027, será la fecha límite para expedir las resoluciones relacionadas con los puestos de votación. “Y calculamos que cerca de 120.000 candidatas y candidatos se inscribirán”, dijo Penagos.

A partir de ese día podrá iniciar la propaganda electoral a través de los medios de comunicación, uno de los últimos hitos previstos en el calendario antes de las elecciones territoriales del 31 de octubre de 2027. El calendario quedó en firme mediante la Resolución 12338, firmada el 28 de octubre de 2026, según confirmó la Registraduría.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones regionales?

En las elecciones territoriales se eligen los 32 gobernadores de los departamentos y 1.103 alcaldes municipales, incluido el alcalde mayor de Bogotá. En la capital de la República es importante destacar que habrá segunda vuelta si el candidato más votado no alcanza el 40% de los sufragios o si la diferencia con el segundo es inferior a 10 puntos porcentuales.

Más de 20.000 cargos se elegirán en la jornada del 31 de octubre de 2027, entre ellos el del nuevo alcalde o alcaldesa de Bogotá - crédito REUTERS
Más de 20.000 cargos se elegirán en la jornada del 31 de octubre de 2027, entre ellos el del nuevo alcalde o alcaldesa de Bogotá - crédito REUTERS

En la jornada electoral, que como es habitual empezará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 4:00 p. m., también se escogerán 418 diputados para las asambleas departamentales, órganos legislativos de cada departamento; y por lo menos 12.085 concejales que integrarán los concejos distritales y municipales, encargados del control político en el ámbito local.

La contienda definirá, además, cerca de 6.685 ediles para las juntas administradoras locales (JAL) de comunas, corregimientos y localidades. En las actividades contempladas se destaca la realización del sorteo y la publicación de las listas de jurados de votación, que prestarán su servicio durante el desarrollo de esta jornada democrática, y cuyo plazo máximo es 16 de octubre de 2027.

Temas Relacionados

Calendario electoral 2027Elecciones en ColombiaElecciones regionales en ColombiaElecciones Colombia 2027Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

En su publicación, el colombiano recordó que mantenía una relación cercana con el joven y cuestionó que la muerte del creador sirviera para señalar a familiares y amigos cercanos nuevamente

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

En el Congreso comenzó el debate para eliminar la JEP y trasladar sus funciones a la justicia ordinaria

La reforma constitucional contempla impedir una prórroga automática de cinco años y asignar los casos a los jueces ordinarios, en medio de una discusión sobre la continuidad de la justicia transicional

En el Congreso comenzó el debate para eliminar la JEP y trasladar sus funciones a la justicia ordinaria

Colombiana denunció que fue víctima de agresiones verbales y expresiones xenófobos por un español: “Sois un cacho de carne sin alma ni corazón”

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran expresiones despectivas dirigidas a habitantes de Pereira y a la población del país, durante una discusión en la que intervinieron otros ocupantes del vehículo

Colombiana denunció que fue víctima de agresiones verbales y expresiones xenófobos por un español: “Sois un cacho de carne sin alma ni corazón”

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Las subcampeonas de Colombia eliminaron en cuartos de final a Palmeiras y van por la hazaña de eliminar a las vigentes campeonas del certamen en el partido por un cupo a la gran final

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”

Alexa Mena expresó su preocupación tras el reciente episodio de dolor crónico que afectó la rutina y la movilidad de la influenciadora

La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

Un nuevo video de Andrea Valdiri y Felipe Saruma en un gimnasio aumentó los rumores de reconciliación: “Casualidad o destino”

Aida Victoria Merlano compartió una reflexión sobre su rol con el hijo que tuvo con El Agropecuario: “Nadie sabe por lo que he tenido que pasar”

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Koral Costa finalmente respondió si sabía la verdadera orientación sexual de de su expareja Omar Murillo: “¿En qué cabeza cabe?"

Deportes

Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Los Tigres del Norte y el Megaland resultaron afectados: Sencia informó ajustes en el calendario de los conciertos en el estadio El Campín