Colombia se unió a Estados Unidos y otros ocho países para tratar de contrarrestar la actividad terrorista de Irán en el hemisferio occidental

Colombia se unió a Estados Unidos y otros ocho países para contrarrestar la actividad terrorista de Irán en el hemisferio occidental - crédito Reuters

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Colombia se sumó a una declaración de diez países de América para coordinar acciones contra redes terroristas asociadas con el régimen de Irán en el hemisferio occidental.

“En declaración conjunta derivada del taller del “Countering Transnational Terrorism Forum”, realizado en Paraguay, los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago, condenaron los actos terroristas y otras operaciones de influencia maliciosa llevadas a cabo en nuestro hemisferio por Irán y sus grupos terroristas asociados”, puntualiza el comunicado publicado por la Cancilleria.

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El entendimiento prevé mecanismos de cooperación entre ministerios de Defensa, cancillerías y organismos de inteligencia de los Estados firmantes. El objetivo es facilitar el intercambio de información y la coordinación de respuestas ante posibles actividades de esas estructuras en la región.

Los países acordaron reforzar el control sobre flujos financieros y fronteras

La lista de medidas incluye el seguimiento de operaciones financieras sospechosas, la vigilancia de los pasos fronterizos y la identificación de posibles células o grupos vinculados con organizaciones radicales que busquen actuar en el continente - crédito Cancilleria

Entre las medidas contempladas figura el seguimiento de operaciones financieras sospechosas, la vigilancia de los pasos fronterizos y la identificación de posibles células o grupos vinculados con organizaciones radicales que busquen actuar en el continente.

Estas acciones hostiles incluyen planes para perpetrar ataques letales, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera, así como operaciones destinadas a fortalecer redes terroristas, coaccionar a quienes consideran enemigos, comprometer los procesos legales o administrativos y afectar la seguridad regional.

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La declaración también establece un marco de asistencia recíproca para que los diez gobiernos puedan responder ante amenazas o eventuales represalias relacionadas con el incremento de los controles.

El acuerdo prioriza infraestructuras críticas y seguridad territorial

El acuerdo prioriza infraestructuras críticas y seguridad territorial - crédito Europa Press

El plan conjunto incorpora la atención de riesgos híbridos, la protección de infraestructuras críticas y el refuerzo de la soberanía territorial de los países adheridos frente a factores externos que puedan afectar la estabilidad regional.

“Los Estados firmantes permanecerán unidos en su determinación de proteger a sus países y a sus pueblos frente a estas amenazas. La República Islámica de Irán y sus grupos asociados deben poner fin a estas acciones de inmediato”, dicta el escrito.

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La declaración destaca: “Los 10 países reconocen también la labor de los países de la región para contrarrestar estas actividades malignas de Irán, entre las que se incluyen planes para perpetrar ataques letales y están decididos, conjuntamente, a adoptar medidas adicionales para detenerlos: “nos comprometemos a reforzar nuestra coordinación y cooperación para hacer frente a esta amenaza”.

Colombia rompió relaciones con Irán

Colombia rompió relaciones con Irán el 19 de septiembre de 2026 - crédito Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informó en un comunicado publicado en su página web que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompía formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

La decisión responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país.

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La cancillería indicó que tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear.

Los hechos descritos deterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán.

La medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

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