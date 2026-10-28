Desapareció excandidato a la Alcaldía de Santa Marta: Jorge Luis Agudelo tomó un taxi con destino a Barranquilla y no se sabe nada de él

Buscan a Jorge Luis Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta - crédito @RomarioMontes8/X

Guardar

La familia de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por Fuerza Ciudadana, pidió a las autoridades activar las labores de búsqueda tras perder contacto con el dirigente político, quien salió hacia Barranquilla para asistir a una reunión.

Según la información entregada por sus allegados, Agudelo abandonó su apartamento en el edificio Torre Panorama, en Santa Marta, el 26 de octubre de 2026 a las 5:45 a. m. Vestía una camisa de cuadros grises y rojos, además de un pantalón gris.

PUBLICIDAD

El exaspirante tomó un taxi en la portería del conjunto residencial con destino a la capital del Atlántico. Durante las primeras horas mantuvo comunicación con personas de su círculo familiar, pero después dejó de responder y no se conocieron más datos sobre su ubicación.

Familiares pidieron acciones para ubicar al dirigente

El entorno de Agudelo solicitó apoyo institucional para establecer dónde se encuentra y garantizar su seguridad. Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre la reunión que tenía prevista en Barranquilla ni sobre el vehículo que abordó al salir de su residencia.

Jorge Luis Agudelo desapareció después de salir hacia Barranquilla - crédito @PoloDiazG/X

La alerta se concentra en reconstruir el recorrido que habría realizado desde Santa Marta hasta Barranquilla y determinar cuándo fue el último contacto verificable con sus familiares.

PUBLICIDAD

Agudelo Apreza fue candidato a la Alcaldía de Santa Marta en las pasadas elecciones locales. Su inscripción ocurrió después de una orden del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, que permitió a Fuerza Ciudadana postularlo para el cargo.

El partido recurrió a esa candidatura luego de que Patricia Caicedo quedara inhabilitada para participar en la contienda electoral. Desde entonces, Agudelo mantuvo presencia en el escenario político de la ciudad.

La familia pidió que cualquier información que contribuya a su ubicación sea suministrada a las autoridades competentes. Mientras avanzan las verificaciones, sus allegados aguardan noticias sobre el dirigente, cuyo paradero se desconoce desde su salida hacia Barranquilla.

PUBLICIDAD

Felipe Hernández pidió acciones urgentes por desaparición de Jorge Agudelo en Barranquilla - crédito @Fhernandezpolo/X

Así reaccionaron los políticos a la desaparición de Jorge Agudelo

La desaparición de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, motivó llamados de dirigentes políticos para que las autoridades intensifiquen la búsqueda. El representante a la Cámara por Magdalena, Felipe Hernández, afirmó que el caso requiere medidas urgentes después de que se perdió contacto con Agudelo tras su viaje a Barranquilla.

“El caso mantiene en incertidumbre a su familia”, expresó el congresista, quien pidió acciones de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional para establecer la ubicación del dirigente.

“Las autoridades no pueden ser indiferentes frente a este caso que hoy mantiene en la incertidumbre a su familia”, señaló Hernández.

El entorno del excandidato indicó que había llegado a la capital del Atlántico y que se disponía a ingresar al encuentro previsto. Desde ese momento, no se conocen datos confirmados sobre su recorrido o su paradero.

PUBLICIDAD

Romario Montes exigió acelerar la búsqueda del excandidato desaparecido - crédito @RomarioMontes8/X

Fuerza Ciudadana pidió respaldo de las autoridades locales y nacionales

Romario Montes, militante de Fuerza Ciudadana, solicitó apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Metropolitana, la Policía del Atlántico y entidades nacionales. El dirigente pidió acelerar las verificaciones para encontrar a Agudelo.

“Solicitamos el apoyo para dar con el paradero de nuestro compañero y amigo”, manifestó Montes en una publicación difundida en redes sociales.

Patricia Caicedo pidió intensificar la búsqueda de Jorge Agudelo tras perder contacto con su familia - crédito @patcaicedo/X

Por último, la senadora del Pacto Histórico Patricia Caicedo también se pronunció sobre la situación. Señaló que el exaspirante alcanzó a comunicarse con su esposa luego de llegar a Barranquilla, antes de perder contacto con sus allegados.

Caicedo pidió a las autoridades desplegar los recursos necesarios para determinar qué ocurrió con Agudelo. “Con mucha preocupación por su seguridad y su vida, le solicito a las autoridades todos los esfuerzos para poder dar con su paradero”, publicó.

PUBLICIDAD

Las versiones conocidas presentan diferencias sobre el día desde el cual no se tiene información del excandidato. Hernández y otros reportes sitúan el último contacto el lunes 26 de octubre, mientras que Caicedo mencionó el sábado en su mensaje. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre avances oficiales ni sobre las circunstancias de la desaparición.